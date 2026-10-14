Înscrierea la clasa pregătitoare 2027. Perioada a fost scurtată cu aproape două săptămâni față de anul trecut. Calendarul anunțat de Ministerul Educației

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2027-2028 se va desfășura în perioada 31 martie – 23 aprilie 2027. Prima etapă de repartizare se va încheia în 21 mai, iar listele finale cu copiii înscriși vor fi afișate în 17 iunie 2027, potrivit proiectului de calendar publicat de Ministerul Educației.

Proiectul de calendar pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2027-2028 a fost publicat în consultare publică, a anunţat, miercuri, Ministerul Educaţiei.

Față de calendarul înscrierilor pentru anul școlar 2026-2027 actualul proiect prevede scurtarea cu 13 zile calendaristice a perioadei în care părinții pot completa, depune și valida cererile de înscriere. Dacă în 2026 înscrierile s-au desfășurat între 31 martie și 6 mai, pentru 2027 Ministerul Educației propune perioada 31 martie – 23 aprilie, scrie Edupedu.ro.

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare 2027-2028:

15 martie 2027 – Vor fi afişate circumscripţiile şcolare şi planul de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate fiecărei școli.

16 martie – Va fi postat pe site-ul centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/ Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) modelul de cerere-tip pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2027 inclusiv şi care nu au frecventat grădiniţa din motive legate de boală, lipsa infrastructurii la nivel local, domiciliul temporar în străinătate.

17 – 31 martie – Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2027 și eliberarea recomandărilor pentru înscrierea în clasa pregătitoare.

31 martie – 23 aprilie – Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinţi/ tutori legal instituiţi/ reprezentanţi legali, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, depunerea/transmiterea lor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declaraţiei pe propria răspundere şi a documentelor necesare în copie simplă, şi validarea fişelor de înscriere generate de aplicaţia informatică.

5 – 11 mai – Repartizarea copiilor înscrişi.

12 – 19 mai – Procesarea cererilor de înscriere la o altă unitate de învăţământ decât cea de circumscripţie, pe locurile rămase libere, acestea urmând a fi admise sau respinse.

20 mai – Elevii ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât cea de circumcripţie, dar cererea a fost respinsă, pot cere înscrierea la unitatea de învăţământ de circumscripţie.

21 mai – Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor înmatriculaţi şi a numărului de locuri rămase libere.

24 mai – Începe a doua etapă de înscriere, pe locurile rămase libere.

25 – 31 mai – Pot fi depuse cererile pentru a doua etapă de înscriere.

2 – 9 iunie – Validarea cererilor pentru a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare.

17 iunie – Afișarea listelor finale cu elevii înscrişi în clasa pregătitoare.

1 – 2 septembrie – Vor fi soluționate cererile pentru copiii rămaşi neînscrişi.

Potrivit Ministerului Educaţiei, părinţii ai căror copii împlinesc 6 ani până la 31 august 2027 inclusiv au obligaţia de a-i înscrie în clasa pregătitoare. Copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2027 inclusiv pot fi înscrişi în clasa pregătitoare în baza unei recomandări de înscriere în învăţământul primar, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Forma finală a calendarului va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice pentru acest proiect şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, spune instituția.