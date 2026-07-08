Insigna cu care au venit la summitul NATO liderii din două țări: „Clubul este deschis”

Liderii lituanieni și estonieni care au venit la summitul NATO de la Ankara poartă cu mândrie insigne pe care scrie „Clubul 5%”, adică procentul din PIB al țărilor lor alocat cheltuielilor cu apărarea.

Această țintă din Produsul Intern Brut al țărilor membre ale Alianței a fost stabilit la summitul NATO de anul trecut de la Haga, termenul maxim de îndeplinire fiind anul 2035.

Unele țări au ajuns însă la acest nivel și se laudă cu acest lucru. Printre ei se numără și președintele. Lituaniei, Gitanas Nausėda, a cărui insignă a fost admirată de secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Mark Rutte and Lithuanian President Gitanas Nauseda. Foto: Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ministrul de externe estonian Margus Tsakhna și omologul său lituanian Kęstutis Budrys și-au arătat și ei insignele pe rețelele de socializare.

Margus Tsakhna și omologul său lituanian Kestutis Budrys. Foto: X / Margus Tsahkna

„Împreună cu Kestusis Budris în Clubul 5%. Clubul este deschis. Investiți mai mult ca să faceți NATO mai puternică”, a scris Tsakhna pe X.

„Clubul 5%” din NATO. Foto: X / Margus Tsahkna

Se estimează că Lituania va cheltui 5,33% din PIB pentru apărare în 2026, urmată îndeaproape de Estonia, cu 5,10%. Letonia se află pe locul al treilea, cu 4,92%, urmată de Polonia, cu 4,68%, potrivit The Guardian.