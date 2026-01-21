Insistențele lui Trump pentru preluarea Groenlandei au deraiat planul de 800 de miliarde de dolari pentru Ucraina: „Nimeni nu are chef să organizeze un spectacol grandios acum”

Opoziția europenilor față de intenția președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda și inițiativa sa privind „Consiliul pentru Pace” au deraiat planurile privind pachetul de sprijin economic pentru Ucraina postbelică, potrivit Financial Times.

Potrivit a șase oficiali cu care a vorbit publicația financiară, planificatul anunț privind planul de prosperitate în valoare de 800 de miliarde de dolari, care urma să fie convenit între Ucraina, Europa și SUA la Forumul Economic Mondial de la Davos din această săptămână, a fost amânat.

„Nimeni nu are chef să organizeze un spectacol grandios în jurul unui acord cu Trump în acest moment”, a declarat un oficial pentru FT, adăugând că disputele privind Groenlanda și „Consiliul pentru Pace” au depășit atenția acordată anterior Ucrainei la reuniunea de la Davos.

Tensiunile legate de Groenlanda au perturbat negocierile privind textul planului de prosperitate din această săptămână, potrivit FT, care a adăugat că SUA nu au trimis un reprezentant la o reuniune importantă de luni seara.

„Planul de prosperitate” nu a fost amânat pe termen nelimitat și ar putea fi semnat la o dată ulterioară, a publicația financiară

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că va merge la Davos numai dacă documentele privind garanțiile de securitate cu Statele Unite și planul de prosperitate vor fi gata pentru a fi semnate acolo.

Trump se pregătește să profite de reuniunea de la Davos pentru propria agendă

Donald Trump urmează să ajungă miercuri la Davos, în Elveția, și probabil că va profita de Forumul Economic Mondial pentru a-și intensifica eforturile de achiziționare a Groenlandei, în ciuda protestelor europenilor, în cea ce a devenit cea mai gravă deteriorare a relațiilor transatlantice din ultimele decenii.

Trump, care a marcat marți sfârșitul primului său an de la revenirea la Casa Albă, este de așteptat să eclipseze reuniunea anuală pe care elitele globale o folosesc pentru a discuta tendințele economice, în fiecare an, în stațiunea alpină Davos.

Trump a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă, că va avea întâlniri la Davos pe tema teritoriului danez Groenlanda și că este optimist că se va ajunge în cele din urmă la un acord.

„Cred că vom găsi o soluție care va mulțumi atât NATO, cât și pe noi. Dar avem nevoie de acest teritoriu din motive de securitate. Avem nevoie de el pentru securitatea națională”, a afirmat el.

Întrebat cât de departe este dispus să meargă pentru a achiziționa Groenlanda, Trump a oferit un răspuns criptic. „Veți afla”, a spus el.

În zilele premergătoare vizitei sale la Davos, Trump a insistat neîncetat că „avem nevoie de Groenlanda” ca punct de pază arctic împotriva Rusiei și Chinei și a amenințat cu un război comercial cu europenii care i se opun.

Încurajat de înlăturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și de preluarea controlului asupra petrolului din această țară, Trump a vorbit despre luarea de măsuri împotriva Cubei și Columbiei, precum și a Iranului. El nu a exclus utilizarea armatei americane pentru a cuceri Groenlanda, unde există o bază militară americană.