Însoțit de nave de război, portavionul USS Abraham Lincoln al armatei americane a ajuns în Orientul Mijlociu

Portavionul USS Abraham Lincoln (CVN 72) din clasa Nimitz părăsește baza navală Everett, Washington, pentru o misiune programată de șapte luni în zona de responsabilitate a Flotei a 5-a a SUA, pe 16 ianuarie 2026. FOTO: PJF Military Collection / Alamy / Profimedia

Un portavion american și nave de război de sprijin au ajuns în Orientul Mijlociu, au declarat luni doi oficiali americani pentru Reuters, ceea ce extinde capacitățile președintelui Donald Trump de a consolida forțele americane în regiune sau de a lua potențial măsuri militare împotriva Iranului.

Portavionul USS Abraham Lincoln și mai multe distrugătoare cu rachete ghidate au traversat regiunea Orientului Mijlociu, care se află sub comanda militară centrală a SUA, au declarat oficialii americani pentru agenția de presă Reuters.

Trump a afirmat joia trecută că Statele Unite au o „armadă” care se îndreaptă spre Iran, dar că speră că nu va fi nevoie să o folosească.

Navele americane de război au început să fie dislocate din regiunea Asia-Pacific la începutul acestei luni, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Teheran și Washington în urma represiunii protestelor din Iran.

Trump a amenințat în repetate rânduri că va interveni dacă Iranul va continua să ucidă protestatari, dar demonstrațiile la nivel național s-au calmat de atunci. Președintele american a afirmat că i s-a spus că uciderile sunt în scădere și că, în opinia lui, în prezent nu există niciun plan de execuție a persoanelor arestate.

În trecut, armata americană a trimis forțe în Orientul Mijlociu în momente de tensiuni crescute, mișcări care erau adesea defensive.

Cu toate acestea, armata SUA a organizat o mobilizare majoră anul trecut, înaintea bombardamentelor din iunie asupra facilităților din cadrul programului nuclear al Iranului.

Pe lângă portavionul USS Abraham Lincoln și navele de război, Pentagonul mută și avioane de vânătoare și sisteme de apărare antiaeriană în Orientul Mijlociu.

În weekend, armata americană a anunțat că va efectua un exercițiu militar în regiune „pentru a demonstra capacitatea de a desfășura, dispersa și susține puterea aeriană de luptă”.

Un înalt oficial iranian a declarat săptămâna trecută că Teheranul va considera orice atac ca fiind „un război total împotriva noastră”.

Emiratele Arabe Unite au anunțat luni că nu vor permite ca spațiul lor aerian, teritoriul sau apele teritoriale să fie utilizate pentru acțiuni militare ostile împotriva Iranului.

Baza aeriană Al Dhafra a armatei americane este situată la sud de capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, și a fost un hub crucial al Forțelor Aeriene Americane în sprijinul misiunilor cheie împotriva Statului Islamic, precum și al operațiunilor de recunoaștere în întreaga regiune.

Chiar înainte de anunțul oficialilor americani, guvernul iranian avertizase luni împotriva oricărei intervenții militare a SUA.

„Sosirea unei astfel de nave de război nu va afecta hotărârea Iranului de a apăra națiunea”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaid, într-o aparentă referire la portavionul american USS Lincoln.

„Republica islamică Iran are încredere în propriile capacități”, a adăugat Baghaid, citat de AFP.