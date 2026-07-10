Anchetă epidemiologică în cazul de legioneloză confirmat la o angajată Metrorex. INSP spune că femeia nu a fost expusă la apa din stația Piața Victoriei 2

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) face anchetă epidemiologică, după ce o angajată Metrorex a ajuns la spital, iar analizele au confirmat un caz de legioneloză. INSP precizează, însă, că femeia nu a fost expusă la apa reversată în incinta staţiei Piaţa Victoriei 2, inundată recent, şi deocamdată nu a fost identificată sursa de infecţie, transmite News.ro.

„Persoana nu a fost expusă la apa reversată în incinta staţiei. Intervenţia de evacuare a apei a fost realizată de către pompieri şi jandarmi”, a transmis INSP, după ce în spaţiul public au apărut informaţii că femeia ar fi fost infectată în urma inundaţiei de la staţia Piaţa Victoriei.

Specialiştii precizează că, până în acest moment, nu a fost identificată sursa de infecţie, investigaţia epidemiologică fiind în derulare.

„În vederea identificării acesteia, echipele DSP Ilfov, compartimentului medical din cadrul Ministerului Transporturilor şi DSP Bucureşti vor continua investigaţiile epidemiologice”, au mai transmis INSP.

Sursa citată precizează că legioneloza este o boală transmişibilă raportabilă de către furnizorii de servicii de sănătate la direcţia de sănătate publică şi, de aici, la INSP.

Conform datelor raportate, în anul 2025 au fost raportate 82 de cazuri de legioneloză, din care 70 de cazuri confirmate si 12 cazuri probabile.

„Legionella este o bacterie larg răspândită în natură şi poate fi găsită în râuri, lacuri, acumulări de apă, de obicei în număr mic. Din sursele naturale poate trece în rezervoare artificiale (reţele centralizate de apă, sisteme de apă din clădiri individuale). Temperatura apei cuprinsă între 20°C şi 45 °C favorizează creşterea bacteriei şi are o supravieţuire limitată la peste 60 °C. Legionella are nevoie de nutrienţi obţinuţi de la organisme care se pot afla şi ele în sistemele de apă, cum ar fi alge, amoebe, bacterii”, mai transmit specialiştii.

Potrivit acestora, prezenţa sedimentului, a nămolului, a ruginei, împreună cu biofilmul joacă, de asemenea, un rol important în adăpostirea şi crearea de condiţii favorabile în care Legionella poate creşte.

Surse potenţiale de Legionella recunoscute sunt următoarele:

sistemele de apă caldă şi rece

turnurile de răcire şi condensatorii de evaporare

bazine industriale de aerare pentru produse

piscine, bazine naturale, izvoare termale

bazinele încălzite destinate naşterii

fântâni, aspersoare

umidificatoare pentru vitrine cu alimente

echipamente pentru terapie respiratorie

linii de apă dentară

sol, compost

spălătorii pentru maşini şi rezervoare pentru spălarea parbrizelor

maşini-unelte de răcire cu apă

„Nu există prevenţie specifică pentru pneumonia cu Legionella (ex. vaccinuri). Cea mai eficientă modalitate de a preveni îmbolnăvirile se adresează factorilor de mediu, prin menţinerea unei temperaturi corespunzătoare a apei destinate consumului uman şi prin menţinerea unei stări de igienă corespunzătoare a sistemelor şi echipamentelor menţionate mai sus. Bacteria nu se transmite de la om la om”, arată INSP.

Staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 a fost închisă, la începutul lunii iulie, din cauza inundaţiilor produse de ploile torenţiale.