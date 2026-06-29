Inspecția Judiciară intervine în cazul deciziei instanței care riscă să blocheze traficul aerian 

Inspecția Judiciară a anunțat luni că s-a sesizat din oficiu și va face verificări „în condițiile legii” în privința deciziei Curții de Apel București de a suspenda pentru o lună calendaristică certificatul de furnizare servicii al ROMATSA, instituția care se ocupă în România cu dirijarea traficului aerian.

HotNews a scris luni despre decizia Curții de Apel București, pronunțată în luna februarie, decizie care nu este definitivă și nu a fost motivată până în prezent.

Președintele Nicușor Dan a convocat luni CSAT, iar una dintre temele discutate este riscul închiderii spațiului aerian în România și Republica Moldova să fie anulate.

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public privind o hotărâre judecătorească referitoare la suspendarea certificatului de furnizare a serviciilor de navigație aeriană al ROMATSA și implicațiile acesteia, Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu în vederea efectuării verificărilor prealabile, în condițiile legii”, a anunțat luni Inspecția Judiciară.

Reacția Inspecției vine după ce HotNews a relatat despre decizia Curții de Apel București care ar putea paraliza activitatea aeriană, în cazul în care va rămâne definitivă.

Pe 27 februarie, Curtea de Apel București pronunța o decizie prin care suspenda pentru o lună calendaristică certificatul de furnizare servicii al ROMATSA. Decizia nu este una definitivă sau executorie, deci nu produce efecte juridice. Ea a fost atacată cu recurs. Potrivit datelor consultate de HotNews, până acum instanța de la București nu a publicat motivarea deciziei.

Specialiștii consultați de HotNews au precizat că decizia este una fără precedent și se traduce practic prin posibilitatea închiderii spațiului aerian al țării, nu doar pentru cursele care aterizează și decolează în România, ci și pentru cele care tranzitează spațiul aerian național.