Nicușor Dan a convocat luni CSAT. Printre teme: o decizie în justiție care riscă să paralizeze traficul aerian în România. „Va fi un șoc. Se creează o problemă imensă global”

Posibilitatea a sute de zboruri anulate zilnic în România și Republica Moldova, două țări cu spații aeriene închise complet și aproape 2.000 de zboruri zilnice anulate pe rute internaționale. Este una dintre temele care se va discuta azi în CSAT.

Ce spune EUROCONTROL, de la Bruxelles, la întrebările HotNews.

De ce pot fi afectate și zborurile militare.

Ce spune Romatsa, cea care a pierdut procesul în primă instanță, dosar de unde s-a declanșat alerta națională și internațională.

Ce poate face Armata?

Pe 27 februarie Curtea de Apel București pronunța o decizie prin care suspenda pentru o lună calendaristică certificatul de furnizare servicii a ROMATSA, regia autonomă care se ocupă în România cu dirijarea traficului aerian în România.

Decizia nu este una definitivă sau executorie, deci nu produce efecte juridice. Ea a fost atacată cu recurs. Potrivit datelor consultate de HotNews, până la finalul lunii mai instanța de la București nu a publicat motivarea deciziei.

O discriminarea în angajare

Sentința Curții de Apel București vine într-un dosar pornit de la un caz de discriminare la angajare, după cum au constatat autoritățile din domeniu și pe care îl vom prezenta mai jos.

Decizia este una fără precedent și se traduce practic prin posibilitatea închiderii spațiului aerian al țării, nu doar pentru cursele care aterizează și decolează în România, ci și pentru cele care tranzitează spațiul aerian național.

Ce spune EUROCONTROL

Pentru a afla exact ce impact ar avea o asemenea decizie, în cazul în care va rămâne definitivă, HotNews s-a adresat EUROCONTROL (Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene).

Ei sunt „dirijorii de orchestră” ai cerului european, o organizație interguvernamentală, civil-militară, cu sediul la Bruxelles și care sprijină aviația europeană și coordonează operatorii de trafic aerian din fiecare țară, cum ar fi Romatsa în țara noastră.

Răspunsurile și datele primite de la Eurocontrol arată dimensiunile internaționale ale posibilei sancțiuni la nivel local.

Pot fi afectate și zborurile militare

Mai exact, închiderea traficului aerian în România nu ar afecta doar țara noastră, ci înseamnă și închiderea spațiului aerian al Republicii Moldova, precum și anularea a aproape 2.000 de zboruri internaționale zilnice care în mod normal ar trece peste România.

În mod critic, subliniază Eurocontrol, închiderea spațiului aerian al România va afecta atât zborurile civile, cât și cele militare.

Datele transmise la solicitarea HotNews se bazează pe o serie de simulări realizate de Eurocontrol luând ca referință ziua de sâmbătă 26 aprilie 2025, „o zi medie de trafic în spațiul aerian românesc”.

O zi normală de zboruri în/dinspre și pe deasupra României – 26 aprilie 2025 – Sursă: Eurocontrol pentru HotNews.ro

Costuri suplimentare de 820 de tone de combustibil în fiecare zi

Astfel, potrivit analizei organizației de la Bruxelles, o închidere a spațiului aerian românesc înseamnă că „zilnic, aproximativ 520 de zboruri vor fi anulate spre și dinspre România, iar aproximativ 115 zboruri vor fi anulate spre și dinspre Republica Moldova”.

„Aproximativ 2.450 de zboruri pe zi vor trebui redirecționate în afara spațiului aerian românesc. Fluxurile de trafic dintre Europa și Asia, Orientul Mijlociu sau Turcia sunt cele mai afectate, dar și zborurile dintre Europa de Sud-Est și Europa de Nord sau de Nord-Vest.

Distanța suplimentară parcursă zilnic în zbor ar ajunge la aproximativ 92.000 de mile marine (NM), ceea ce înseamnă un consum suplimentar de 820 de tone de combustibil, o creștere de 2.600 de tone a emisiilor de dioxid de carbon (CO2) sau 13 tone în plus de oxizi de azot (NOx)”, susține Eurocontrol.

Având în vedere indisponibilitatea spațiului aerian ucrainean, singurele rute alternative de ocolire ar fi prin spațiul aerian al Serbiei, Bosniei-Herțegovinei și Croației, potrivit răspunsului oferit HotNews de către organizație.

Aproape 2.450 de zboruri redirecționate, dacă spațioul aerian românesc șși moldovesnesc se închide – Sursă: Eurocontrol pentru HotNews.ro

Peste 2.500 de zboruri anulate în fiecare zi

„Acest lucru va duce la o creștere cu 100% a cererii de trafic pentru Centrul de Control de Trafic Aerian (ACC) de la Belgrad. Aceasta reprezintă un volum de trafic pe care Centrul de la Belgrad nu îl va putea gestiona, deoarece aceste niveluri sunt mult peste cele pe care o unitate de control al traficului aerian le poate dirija în condiții de siguranță”, susține Eurocontrol.

Ca urmare a acestui fapt, pe lângă cele 635 de zboruri anulate către/dinspre România și Moldova, „va fi necesară anularea a încă 1.900 de zboruri de tranzit (survol)”.

„Aceasta va reprezenta o perturbare majoră pentru conexiunile transportului aerian și pentru mobilitatea persoanelor și a mărfurilor în interiorul Europei, precum și între Europa și Turcia, Orientul Mijlociu și Asia. În plus, din cauza distanțelor suplimentare de zbor, companiile aeriene nu vor mai putea opera zboruri directe și vor fi nevoite să planifice o oprire tehnică pentru realimentare, ceea ce va atrage penalități comerciale semnificative”, se arată în analiza de impact transmisă HotNews.

Potrivit Eurocontrol, întârzierile suplimentare provocate în rețea de aceste redirecționări „vor genera o situație haotică, aproximativ 1.000 de zboruri care operează în regiune înregistrând întârzieri de peste o oră pe zbor. Acest lucru va afecta grav conexiunile pasagerilor și viabilitatea comercială a companiilor aeriene”.

Instituția mai aduce în discuție o problemă: impactul asupra zborurilor militare.

Impactul rerutării zborurilor în zona Serbiei / Sursă: Eurocontrol pentru HotNews

„Este absolut imposibil”

„În perioade de criză spațiul aerian românesc trebuie să rămână complet disponibil în orice moment, pentru a sprijini eforturile legate de războiul de agresiune din Ucraina, atât din perspectivă civilă, cât și militară, precum și opțiunile de redirecționare legate de criza din Orientul Mijlociu. În caz contrar, spațiul aerian al Republicii Moldova va fi complet izolat de rețeaua europeană de management al traficului aerian”, arată organizația cu sediul la Bruxelles.

„Nu comentăm deciziile justiției, dar justiția trebuie să uite în context, cam ce consecințe ar putea avea decizia lor. La urma urmei vorbim aici de o instituție de importanță națională care asigură securitatea națională”, a declarat pentru publicul HotNews Răzvan Bucuroiu, Directorul Diviziei pentru Spațiu Aerian și Capacitate, departamentul care gestionează organizarea și capacitatea spațiului aerian în țările parte din Eurocontrol.

„În condițiile actuale de crize geopolitice este foarte dificil să-ți închipui că un furnizor de servicii ca ROMATSA își poate închide ușa. Este imposibil. Moldova va fi complet izolată, nu are granițe decât cu noi și ucrainenii, ei nu mai pot să iasă”, susține Bucuroiu.

„Va fi un un șoc la nivel european, mai mare decât când s-a închis spațiul aerian din Ucraina”

El spune că impactul va fi unul fără precedent.

„Împingând cele 2.400 de zboruri în spațiul aerian sârbesc, este imposibil ca ei să gestioneze un astfel de flux de trafic Este absolut imposibil. Și așa ne batem capul cu cele 1.200 de zboruri din Orientul Mijlociu care sunt rerutate pe alte părți. Este absolut imposibil”, consideră directorul din Eurocontrol.

„Va fi un un șoc la nivel european, mai mare decât când s-a închis spațiul aerian din Ucraina din cauza Războiului. La nivel european ar fi o tragedie”.

Afectate vor fi și zborurile militare

El mai atrage atenția că impactul va fi și pe zborurile militare, nu doar cele civile.

„Problema cea mai gravă este că, în condițiile actuale de criză în Ucraina, în Orientul Mijlociu și așa mai departe, spațiul aerian al României nu va mai fi disponibil și pentru a asigura misiuni NATO și alte activități care sunt esențiale pentru România din punct de vedere al securității și siguranței naționale. Și sunt esențiale pentru absolut toată lumea”, spune Bucuroiu.

Romatsa, instituția vizată de sentința Curții de Apel București a transmis public că formulează recurs și că „nu formulează comentarii suplimentare pe fondul cauzei”, având în vedere că litigiul se află în curs de judecată.

Avion de realimentare în aer Boeing KC-135 la baza aeriană 90 de la Otopeni / Sursă: HotNews / Victor Cozmei

„Suntem într-o situație fără precedent”

HotNews a întrebat conducerea Romatsa dacă, totuși, în cazul în care sentința va rămâne definitivă, există un plan B, o variantă prin care traficul aerian să nu fie suspendat și toate avioanele din țară să rămână la sol.

„Suntem într-o situație fără precedent care ar crea pentru tot cadrul european care reglementează această activitate cel mai periculos precedent. Activitatea noastră nu poate fi transferată către alt furnizor de servicii”, a declarat pentru HotNews Adrian Cojoc, directorul general Romatsa.

El spune că „la nivelul legislației internaționale sunt detaliate cazurile în care se poate suspenda sau retrage licența unui furnizor. Nu se regăsește o astfel de situație în legislație internațională”, cu referire la cauza dosarului de pe rolul instanței.

„Ne putem aștepta la o serie întreagă de cereri de despăgubire”

Închiderea spațiului aerian în țară ar obliga România să încalce tratate internaționale, spune oficialul.

„Ar duce la nerespectarea unui angajament al României față de Organizația Internațională a Aviației Civile. Pentru că în Convenția ICAO, statul român și-a asumat că menține spațiul aerian deschis și face chestia asta prin delegarea serviciilor către Romatsa. În momentul în care spațiul aerian ar fi închis, ar însemna că România a încălcat statul ICAO la care este parte și, bineînțeles, ne putem aștepta la o serie întreagă de cereri de despăgubire de la toate companiile aeriene care au fost afectate și de la pasageri”, spune Cojoc.

El susține că în practică nu există o variantă de rezervă, suspendarea serviciilor de dirijare a traficului aerian timp de o lună nu poate fi contracarată cu alte măsuri pe care să le ia autoritățile. Poziția sa este susținută și de un alt director din regie.

„Nu se poate transfera această activitate către un terț, pentru că nu există nimeni autorizat să dirijeze pe aceste bucăți de spațiu aerian. La niciun service provider. Tehnic nu se poate”, spune pentru HotNews și Adrian Florea, director operațional în cadrul Romatsa.

Gestionarea traficului aerian militar: „Va fi imposibil fără compromisuri”

Surse apropiate situației, dar și militare, au spus pentru HotNews că situația a fost prezentată până la nivel de CSAT pentru că reprezintă un risc la siguranța națională.

Surse din MApN susțin că decizia, dacă va rămâne definitivă, va avea puternice consecințe asupra traficului aerian militar și va obliga Armata să ia măsuri de contingență pentru care nu e pregătită.

„Va fi nevoie să compensăm noi cumva, dar va fi imposibil de făcut fără compromisuri și cu siguranță nu va putea fi gestionată la aceeași capacitate”, a spus o sursă militară pentru HotNews.

Avion Tarom pe aeroportul Otopeni, Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

Cum s-a ajuns aici

Dosarul de la Curtea de Apel se leagă de un litigiu administrativ și juridic de durată care vizează procedurile de recrutare și angajare ale Romatsa. Mai exact, în cursul anului 2019 un grup de 12 absolvenți ai Școlii Superioare de Aviație Civilă (SSAVC) au obținut licența de controlor de trafic aerian stagiar, eliberată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR).

Ulterior, aceștia au solicitat încadrarea în muncă în cadrul ROMATSA, depunând dosarele individuale de angajare.

La acea dată, însă, regia derula proceduri de selecție destinate exclusiv candidaților ab initio, adică pentru persoane fără pregătire prealabilă.

Concret, Romatsa prefera să-și „crească” singură propriii controlori de trafic aerian stagiar și pentru asta accepta persoane fără pregătire pe care le „filtra” folosind platforma europeană de testare FEAST (First European air traffic controller selection test), un test dezvoltat de Eurocontrol

Conform normelor interne ale ROMATSA, deținerea unei licențe valide de controlor de trafic stagiar constituia un criteriu de excludere de la aceste sesiuni de evaluare. Regia și-a motivat decizia prin faptul că instrumentul FEAST este proiectat exclusiv pentru măsurarea abilităților native ale candidaților necalificați și că formarea controlorilor la nivel intern reprezintă o opțiune de management corelată cu standardele specifice de siguranță aeronautică.

Romatsa argumenta și că prin folosirea testului FEAST se asigura că pe mai departe la pregătire vor rămâne candidații care demonstrează că posedă calitățile necesare pentru a îndeplini un astfel de job.

De cealaltă parte, absolvenții au semnalat că prin această interpretare Romatsa le-a a blocat accesul la selecție și la angajare în cadrul regiei pentru postul pentru care ei s-au pregătit și certificat la altă instituție.

Surse apropiate dosarului au precizat, însă, pentru HotNews că din cei 12 nu mai puțin de 6 au dat testul FEAST la un moment dat și l-au picat, unii chiar de mai multe ori.

Sancțiuni la CNCD pentru discriminare indirectă

Cazul a ajuns la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), iar în februarie 2020 colegiul director al CNCD a stabilit că regulamentele aplicate de ROMATSA întrunesc elementele unei discriminări indirecte. Instituția a aplicat o amendă contravențională în valoare de 10.000 de lei, iar apoi decizia a fost menținută de Curtea de Apel București și confirmat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție în februarie 2024.

Ulterior, ca urmare a persistenței acelorași criterii în cadrul noilor sesiuni de recrutare, CNCD a fost sesizat a doua oară.

În ianuarie 2024 Consiliul a aplicat regiei o nouă amendă, în cuantum de 50.000 de lei. În cuprinsul acestei decizii, CNCD a reținut o formă agravantă a faptei din cauza neimplementării măsurilor stabilite anterior.

În motivarea sa, Consiliul a respins argumentația ROMATSA privind necesitatea utilizării exclusive a testului FEAST pentru limitarea riscului de eșec profesional, arătând că evaluarea directă a persoanelor care dețin deja o licență oficială elimină incertitudinea legată de capacitatea acestora de a promova examenele de specialitate.

Recomandarea Curții de Conturi și analiza internă

Din punct de vedere administrativ, ROMATSA a susținut constant că selectarea modului de recrutare face parte din dreptul exclusiv de management al regiei și că deciziile de angajare sunt circumscrise autonomiei sale funcționale.

Potrivit informațiilor consultate de HotNews, în urma unor verificări efectuate de Curtea de Conturi a României, instituția de audit a recomandat regiei realizarea unei analize formalizate privind posibilitatea integrării în structurile proprii a controlorilor de trafic instruiți din surse externe, în vederea eficientizării utilizării fondurilor.

O comisie internă constituită la nivelul ROMATSA în noiembrie 2024 a analizat această recomandare, însă concluziile tehnice au relevat că actualul sistem de selecție ab initio asigură cel mai înalt grad de siguranță operațională, stabilind că nu se impune modificarea procedurilor de lucru, arată informațiile consultate de HotNews.

Dosarul ajunge iar în instanță: Solicitarea de suspendare a licenței de funcționare

În lipsa unei modificări a metodologiei de organizare a concursurilor, o parte dintre controlorii stagiari au inițiat o acțiune în instanță (Dosarul 46962/2025), aflată pe rolul Curții de Apel București. Aceștia au solicitat, în temeiul legislației privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, suspendarea parțială și temporară (pe o durată de o lună) a licențelor și certificatelor de furnizor de servicii aeronautice deținute de ROMATSA R.A.

În dosar Curtea de Apel a respins excepțiile de fond și de procedură ridicate de ROMATSA și de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, iar în februarie 2026 a luat decizia: Suspendă pentru o perioadă limitată de o lună calendaristică certificatul de prestare servicii al ROMATSA.

ROMATSA – Controlor de trafic aerian, Foto: HotNews / DP

Testul FEAST

La mijlocul dosarului ajuns în instanță se regăsește testul FEAST pe care Romatsa a decis, de peste 15 ani să-l folosească pentru a recruta candidați pe care să-i instruiască mai departe să devină controlori de trafic aerian stagiari.

Răzvan Bucuroiu, directorul de la Bruxelles al Eurocontrol care gestionează organizarea și capacitatea spațiului aerian în țările parte din Eurocontrol, spune pentru HotNews că testul FEAST a fost dezvoltat de Eurocontrol și a integrat ani de experiență și de bune practici în domeniu.

„E un test care verifică aptitudini psihomotrice. Noi l-am dezvoltat împreună cu toți furnizorii de servicii de trafic aerian din Europa și el este îmbunătățit în mod continuu, FEAST nu este folosit dore în Europa, ci în mai multe țări din lume, precum Canada, Singapore, Noua Zeelandă”, spune Bucuroiu.

El arată că prin utilizarea testului FEAST în procedura de selecție pentru cursul de controlor de trafic reduci foarte mult probabilitatea ca unii dintre cei selecționați să nu facă față mai târziu.

Rata de succes

„Testul FEAST este o modalitate foarte eficientă de a detecta capacitățile viitorilor controlori de trafic aerian, în a detecta capacitatea lor de gestiona informațiile și de a reacționa la conflicte și situații dificile. Deci îți crești șansa ca cei pe care i-ai selecționat pentru cursul de controlor să și devine controlor, că asta nu se întâmplă automat și, într-un fel, economisești bani. Pentru că tu poți să fii foarte bun la cursul teoretic, dar după aceea când te duci la simulator s-ar putea să descoperi că tu pur și simplu nu ai capacitățile necesare de a fi în fața unui ecran radar și de a te descurca foarte rapid. Ceea ce face ca rata de succes la sfârșitul cursului și numărul de controlori care sunt în final licențiați să fie foarte mic. Și atunci tu ți-ai pierdut un timp foarte lung să îi formezi ca după aceea să vezi la sfârșitul procesului că de fapt ei nu sunt buni de controleri. De asta testul FEAST te ajută să elimini cât mai mult acest risc”, spune reprezentantul organizației de la Bruxelles.

„Să zic că am recrutat să pregătesc 30 de persoane. Din aia 30 ajung la sfârșit să calific numai 5. Asta înseamnă că am cheltuit banii degeaba pentru ceilalți 25. Eu vreau să am garanția că dacă recrutez 30 probabilitatea ca toți 30 să ajungă la sfârșit nu e relativ mică. Măcar să-mi ajungă 25-28”, exemplifică Bucuroiu.

El recunoaște că testul nu este totuși obligatoriu nici pe legislația europeană și că nici Autoritatea aeronautică civilă română nu solicită acest test ca făcând parte din testele obligatorii pentru a-ți obține licența de controlor de trafic aerian.

„Tu nu poți să devii controlor de trafic aerian dacă nu îndeplinești cerințele minime pe care le-a stabilit Autoritatea Aeronautică Civilă din România, dar asta nu înseamnă că Romatsa, ca angajator, nu are dreptul să adauge niște elemente suplimentare care răspund cerințelor lor. Ei au vrut să introducă testul FEAST din motive de siguranță, de a scădea riscul de a nu reuși să-ți termini pregătirea și să ajungi să obții licența, să pierzi mulți din cei pregătiți pe drum”, spune Bucuroiu.

Ce spune un avocat care a picat testul FEAST

Într-un articol de specialitate, publicat pe platforma juridice.ro, avocatul Șerban Sârbu, apără folosirea testului FEAST în procesul de recrutare a viitorilor controlori de trafic aerian pentru că este „o metodă de a asigura un standard unitar de selecție într-un domeniu în care variațiile de calitate nu sunt acceptabile”.

„Sistemul de testare FEAST protejează tocmai categoria de persoane care demonstrează că dețin aptitudinile cognitive și trăsăturile de personalitate necesare pentru a exercita o funcție critică pentru siguranța aviatică”, susține avocatul care recunoaște, în finalul materialului că el însuși a dat testul FEAST și nu l-a promovat.

„Am participat la testul FEAST în cadrul selecției ROMATSA și nu l-am promovat. În cursul studiilor la Facultatea de Drept a Universității București nu am picat vreun examen. Cu toate acestea, am ieșit din sala de testare a ROMATSA complet împăcat cu rezultatul. Cred că oricine își dorește, fie și doar temporar, să devină controlor de trafic aerian, indiferent dacă reușește sau nu, trebuie să aibă un respect veritabil pentru siguranța aviației și să înțeleagă că, în acest domeniu, nu există loc pentru compromisuri sau interese private”, scrie Sârbu.

Întrebat de HotNews de ce folosește Romatsa această procedură de testare, directorul general Adrian Cojoc a spus:

„FEAST este un instrument elaborat de Eurocontrol, utilizat la scară largă, care și-a demonstrat eficiența și eficacitatea. Prin această modalitate de testare avem o promovabilitate de aproape 100%, investim în candidații care au aptitudinile necesare și ulterior se reflectă și în nivelul de siguranță care, în acest domeniu de activitate, este pe primul loc”.

Modificări legislative

Întrebat de poate să facă instituția pentru a evita ca pe viitor astfel de cazuri să ajungă din nou în instanță și să apară iarăși riscul unei suspendări a traficului aerian în România, Cojoc spune că în lucru este o modificare legislativă care va fundamenta folosirea obligatorie a metodei FEAST.

„Reglementările noastre și rigorile interne au fost interpretate într-o anumită manieră, putem să pre întâmpinăm pe viitor anumite situații, atât printr-o modificare legislativă, cât și prin amendarea unor norme interne”, spune Cojoc.

El arată către un proiect legislativ de modificare a Hotărârii de Guvern 74 din 1991, care este hotărârea în baza căreia a fost înființată Romatsa.

„Acolo este prevăzut în mod clar faptul că Romatsa angajează controlori de trafic aerian care au fost selectați prin metoda FEAST, fără să îngrădim unitatea de școlarizare unde s-a făcut această testare. Nu avem nicio problemă să angajăm controlori testați cu FEAST și de o școală alternativă”, a încheiat Cojoc.