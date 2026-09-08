Inspecția Judiciară intervine în cazul zborului privat al judecătorului din Constanța spre Mykonos

Inspecția Judiciară anunță marți că s-a sesizat din oficiu și face verificări cu privire la prezenţa judecătorului Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, alături de politicieni şi oameni de afaceri într-un jet privat spre Mykonos.

13 persoane, printre care parlamentarii Florin Manole, Victor Ponta, un afacerist condamnat definitiv, judecătorul CCR Cristian Deliorga și judecătorul Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, au călătorit cu un avion privat, în luna iulie, în Mykonos, a dezvăluit luni publicația NewsCenter.

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public privind participarea domnului judecător Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, la o deplasare cu un avion privat, alături de persoane din mediul politic și de afaceri, Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu în vederea efectuării verificărilor cu privire la potențiala încălcare a normelor de conduită prevăzute de Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor”, a anunțat Inspecția Judiciară, într-un comunicat.

În comunicatul de marți al Inspecției Judiciare, este menționat că va fi verificat doar judecătorul Croitoru, președintele Tribunalului Constanța.

Cine îl poate verifica pe judecătorul CCR Cristian Deliorga

Inspecţia Judiciară funcţionează în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu atribuții de verificare și control asupra asupra procurorilor și judecătorilor din România. Judecătorii CCR nu se află sub controlul CSM, deci nici al Inspecției Judiciare, fiind o autoritate independentă față de sistemul judiciar de drept comun.

CCR are statut propriu, iar răspunderea disciplinară a membrilor Curții este reglementată prin Lege privind organizarea și funcționarea CCR și prin propriul regulament.

Plenul CCR este cel care poate desfășura eventualele acțiuni și cercetări disciplinare în cazul judecătorilor Curții.

Zborul privat spre Mykonos

Fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, judecătorul CCR Cristian Deliorga și alte zece persoane din politică, administrație și mediul de afaceri au împărțit, în iulie 2026, același avion privat către Mykonos, a dezvăluit luni NewsCenter, care a intrat în posesia unor date de zbor.

Alături de ei, a fost și Gruia Stoica, fondatorul și președintele Grupului Grampet, condamnat definitiv pentru cumpărare de influență.

HotNews a contactat opt dintre pasageri pentru a afla mai multe detalii despre deplasare și scopul vizitei în Mykonos. Au răspuns patru dintre ei. Judecătorul CCR Cristian Deliorga nu a răspuns apelurilor redacției.

Florin Manole a confirmat că a fost la bordul avionului, precizând că „a fost o deplasare organizată și platită de catre Camera de Comert a României” – o asociație nonguvernamentală, care nu este finanțată din bugetul de stat.

La rândul său, senatorul UDMR István-Loránt Antal a declarat, pentru HotNews, că „a fost o acțiune organizată de Camera de Comerț a României”.

Președintele Camerei de Comert, Mihai Daraban, care a plătit avionul de Mykonos, și care a călătorit și el, a spus pentru HotNews că „din toată trupa aceea din avion”, „Cristi Deliorga este cel mai vechi prieten al meu”.

El a explicat pentru HotNews și scopul deplasării: „Ne-am văzut cu niște parteneri din Statele Unite care erau acolo. Și am profitat de această distanță scurtă ca să pot să-i văd, decât să mă duc în America. Erau foarte aproape”, a spus Daraban.