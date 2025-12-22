Inspecția Judiciară publică un raport, chiar în timpul discuțiilor de la Cotroceni, în care afirmă că multe dintre faptele din documentarul Recorder au fost deja verificate

În timp ce președintele Nicușor Dan are discuții cu magistrații, luni la Palatul Cotroceni, Inspecția Judiciară, structură independentă în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) care are rolul de a verifica și controla activitatea și conduita magistraților, a publicat un raport de activitate în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder „Justiție Capturată”.

Raportul, întins pe 14 pagini, vorbește despre anchetele inițiate sau finalizare, inclusiv în ceea ce privește aspectele reclamate în documentarul jurnaliștilor de investigație.

Pe 14 decembrie, Inspecția Judiciară anunțase că face verificări după ancheta Recorder. „O parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră, un rezumat al acestor activităţi urmând a fi prezentat în zilele următoare”, au precizat, la acel moment, reprezentanții instituției.

Anterior, Secția pentru judecători a CSM a transmis că a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru a verifica informațiile prezentate în documentarul Recorder.

Potrivit raportului publicat luni, o mare parte dintre aspectele prezentate în documentarul „Justiție Capturată” au făcut deja obiectul unor verificări, cercetări disciplinare sau controale tematice desfășurate în ultimii ani.

Documentul trece în revistă atât activitatea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), cât și situații care au legătură cu funcționarea instanțelor, în special la Curtea de Apel București (CAB).

Verificări privind conducerea DNA

În cazul Direcției Naționale Anticorupție, Inspecția Judiciară (IJ) afirmă că mai multe sesizări referitoare la presupuse abuzuri sau imixtiuni ale conducerii instituției au fost analizate și respinse.

Totodată, au fost admise cereri de apărare a reputației profesionale formulate de procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, în raport cu declarații și postări publice ale unor politicieni.

Secția pentru procurori din CSM a reținut existența unor campanii publice de discreditare și a concluzionat că afirmațiile respective nu aveau bază factuală.

În alte cazuri, menționează raportul, Inspecția Judiciară a constatat că infirmarea unor soluții de către procurorul ierarhic superior reprezintă o atribuție legală și nu constituie imixtiune în activitatea procurorilor de execuție.

Acțiunile disciplinare sau sesizările privind presupuse activități politice ale unor procurori au fost, în majoritate, respinse definitiv.

Dosare disciplinare privind judecători de la CAB

Raportul vorbește, în cea mai mare parte, despre activitatea unor judecători de la CAB, în special Daniela Panioglu și Alina-Nadia Guluțanu.

Inspecția Judiciară a enumerat numeroase acțiuni disciplinare exercitate de-a lungul anilor, care au avut ca obiect, între altele, tergiversarea soluționării dosarelor, amânări succesive de pronunțare, neredactarea hotărârilor, comportament inadecvat în sala de judecată și exprimări considerate necorespunzătoare în hotărâri judecătorești.

Conform raportului, în mai multe dintre aceste cauze, Secția pentru judecători din cadrul CSM a dispus sancțiuni severe, inclusiv excluderea din magistratură.

Totuși, documentul IJ subliniază că Instanța Supremă (Înalta Curte de Casație și Justiție – ICCJ) a admis recursurile formulate, anulând sau diminuând sancțiunile.

ICCJ a reținut, în esență, fie lipsa laturii subiective a abaterilor disciplinare, fie faptul că întârzierile nu pot fi imputate judecătorilor în contextul volumului mare de muncă, fie că aspectele imputate țin de interpretarea și aplicarea legii, domeniu protejat de principiul independenței judecătorului. În unele cazuri, acțiunile disciplinare au fost anulate pentru vicii procedurale, inclusiv incompatibilitatea inspectorului judiciar.

Controale în desfășurare

În raportul de luni, Inspecția Judiciară mai spune că desfășoară în prezent controale tematice la mai multe instanțe și parchete din țară, vizând cauzele care generează volume ridicate de activitate și eventuale disfuncționalități administrative sau sistemice.

În prezent, se află în derulare un control tematic la CA Pitești, Tribunalul Argeș, Tribunalul Mureș, Tribunalul Hunedoara și Tribunalul Ilfov, dar și la Judecătoriile: Urziceni, Segarcea, Bolintin Vale, Beclean, Cornetu, Buftea, Rupea și Luduș având ca obiect identificarea cauzelor care au generat un volum ridicat de activitate la aceste instanțe, precum și posibile disfuncționalități administrative, legislative sau sistemice care au contribuit la acest fenomen.

IJ mai spune că monitorizează anual dosarele vechi, atât la instanțe, cât și la parchete, propunând măsuri de remediere sau disciplinare atunci când consideră necesar.

Despre acuzațiile de „persecuție”

În ceea ce privește faptele reclarmate în documentarul Recorder privind o posibilă „persecuție” a „judecătorilor incomozi”, Inspecția Judiciară menționează, în raport, că datele statistice privind activitatea disciplinară sunt publice și verificabile.

De asemenea, IJ precizează că noul cadru legislativ nu mai permite sancționarea comportamentelor magistraților din afara exercitării atribuțiilor de serviciu.

Referitor la alte aspecte semnalate în materialul de presă, Inspecția Judiciară spune că vor fi efectuate verificări suplimentare, pe baza legislației în vigoare.

Ce reclamă magistrații în discuțiile de la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a început luni, la Palatul Cotroceni, discuțiile cu magistrații care doresc să vorbească deschis despre problemele din sistemul de justiție.

Printre problemele reclamate de cei 11 magistrați care au venit la întâlnire se află necesitatea de modificare urgentă a legilor Justiției adoptate în anul 2022, existența unui „sistem” oligarhic la vârf, îndeosebi la ICCJ și CSM.

În intervențiile lor, magistrații au mai acuzat și apropierea unor magistrați de decidenți politici, dar și abuzuri ale Inspecției Judiciare împotriva unor magistrați „incomozi”.