Efectele documentarului Recorder. Inspecţia Judiciară anunță că face verificări: „O parte din elementele prezentate se aflau, deja, în atenţia noastră”

Inspecția Judiciară, structură independentă în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) care are rolul de a verifica și controla activitatea și conduita magistraților, spune că face verificări după documentarul Recorder. „O parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră, un rezumat al acestor activităţi urmând a fi prezentat în zilele următoare”, transmit duminică reprezentanții instituției.

„Având în vedere materialul de presă publicat de recorder.ro, precum şi sesizarea secţiilor CSM, Inspecţia Judiciară efectuează verificări în conformitate cu atribuţiile legale. Facem precizarea că o parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră, un rezumat al acestor activităţi urmând a fi prezentat în zilele următoare”, a transmis Inspecţia Judiciară, notează News.ro

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a face verificări privind informaţiile prezentate în documentarul „Justiție Capturată” realizat de Recorder.

„Faţă de aspectele semnalate public în mass media, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”, a anunţat, vineri, CSM.

Recorder a publicat, marți seară, documentarul „Justiția capturată”, despre starea sistemului românesc de justiție, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

Începând de miercuri seară, în țară au avut loc proteste în fiecare zi. Mii de persoane au protestat sâmbătă seară în Capitală, în Piața Victoriei, unde demonstranții au scandat, printre altele, „Demisia, Savonea!”, „Justiție, nu corupție!” și „Voi schimbați complete, ca pe șosete”.

900 de magistrați au anunțat că se solidarizează cu profesioniștii care „au avut curajul să sesizeze problemele şi presiunile din sistemul de justiţie”.

Recorder a anunțat că duminică seară va publica un interviu cu judecătoarea Raluca Moroșanu, care s-a solidarizat cu un magistrat care a apărut în documentarul „Justiția Capturată”, la începutul conferinței de presă susținută de șefele Curții de Apel București.

Două tabere în CSM: judecătorii critică documentarul Recorder, în timp ce procurorii au o poziție total diferită

Secţia pentru judecători a CSM a susţinut că „alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie şi a denunţat „amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere”. Totodată, Consiliul a făcut apel la societate „să nu se lase influenţată de poziţii izolate, în disonanţă cu corpul judecătorilor”.

Ulterior, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat că va face demersuri pentru a verifica realitatea concluziilor materialului de presă realizat de Recorder privind activitatea procurorilor.



Procurorii Secţiei au precizat că au atras atenţia de mai multe ori miniştrilor Justiţiei şi politicienilor că ”este necesară revizuirea unor dispoziţii din legile justiţiei, unele dintre ele în sensul celor surprinse în conţinutul materialului”.



„Legătura dintre eventualele probleme de sistem, integrale sau sectoriale, care trebuie verificate de îndată, şi modificările recente referitoare la statutul magistraţilor, referindu-ne aici la pensiile de serviciu, este doar una conjuncturală şi nu poate duce decât la manipularea opiniei publice şi la deraierea scopului materialului Recorder”, susţineau procurorii.

Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a afirmat, joi, înaintea conferinţei de presă organizate de instanţă ca urmare a anchetei Recorder, că susţine afirmaţiile judecătorului Laurenţiu Beşu – care apare în materialul de presă – ea reclamând situaţia „toxică şi încordată” din instituţie.

„Am venit aici să îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el acolo e adevărat, dacă va fi contrazis este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel”, a declarat Raluca Moroşanu, judecător la Secţia 1 Penală a Curţii de Apel Bucureşti.

Ea a reclamat situaţia „toxică şi încordată” din cadrul instanţei.