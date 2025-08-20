Inspirată de Ucraina, Marina SUA contruiește o flotă cu roiuri de drone autonome, pentru a contracara marele rival din Pacific, dar lucrurile nu merg deloc bine

16 septembrie 2023, Oceanul Pacific, Statele Unite: Nava de suprafață fără pilot USV Ranger a Marinei SUA, în centru, alături de nava de marfă și muniție din clasa Lewis și Clark, USNS Charles Drew, în dreapta, și distrugătorul cu rachete ghidate din clasa Arleigh Burke, USS Shoup, în spate, în timpul exercițiului Integrated Battle Problem 23.2. FOTO: Mc2 Jesse Monford/Us Army / Zuma Press / Profimedia

În timpul unui test naval american în largul coastei Californiei, luna trecută, care avea scopul de a prezenta cele mai performante drone autonome ale Pentagonului, o navă s-a oprit brusc.

În timp ce oficialii se grăbeau să remedieze o problemă software, o altă navă dronă s-a izbit de partea dreaptă a navei oprite, a ricoșat peste punte și apoi s-a prăbușit înapoi în apă – un incident surprins în mai multe imagini obținute de agenția de presă Reuters.

Episodul, care nu a fost raportat anterior și în care au fost implicate două nave construite de companiile rivale americane din domeniul tehnologiei de apărare Saronic și BlackSea Technologies, face parte dintr-o serie de eșecuri recente în eforturile Pentagonului de a construi o flotă de nave autonome, spun douăsprezece persoane familiarizate cu programul.

Cu câteva săptămâni mai devreme, în timpul unui test separat al Marinei americane, căpitanul unei nave de sprijin a fost aruncat în apă după ce o altă navă autonomă BlackSea pe care o remorca a accelerat brusc, răsturnând nava de sprijin, potrivit patru persoane familiarizate cu problema. Căpitanul a fost salvat și a refuzat îngrijiri medicale. Incidentul a fost relatat pentru prima dată de publicația Defense Scoop.

Ambele incidente au fost cauzate de o combinație de erori software și erori umane, inclusiv defecțiuni în comunicarea dintre sistemele de la bord și software-ul autonom extern, potrivit unei persoane cu cunoștințe directe despre acest subiect, care a solicitat protecția anonimatului pentru a putea împărtăși informații sensibile.

Marina SUA, Saronic și BlackSea au refuzat să comenteze incidentele.

Înregistrările video care arată ciocnirea dronei au fost verificate de două surse Reuters, peisajul corespunzând imaginilor terenului. De asemenea, numele GARC-096 și structura bărcii au corespuns imaginilor din fișierul Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC).

Liderii militari americani, văzând impactul enorm al dronelor maritime în războiul din Ucraina, au afirmat în repetate rânduri că au nevoie de roiuri autonome de drone aeriene și navale pentru a împiedica o potențială avansare a Chinei peste Strâmtoarea Taiwan, în oceanul Pacific. Taiwanul a început să achiziționeze propriile drone maritime.

Dronele dezvoltate în Ucraina, care adesea arată ca niște bărci rapide fără scaune și sunt capabile să transporte arme, explozibili și echipamente de supraveghere, sunt în principal controlate de la distanță și costă aproape 250.000 de dolari, ceea ce le face optime pentru misiuni kamikaze care au neutralizat eficient flota rusă din Marea Neagră.

Între timp, SUA își propun să construiască o flotă navală autonomă care să se poată deplasa în roiuri și fără comenzi introduse de oameni – o sarcină mai ambițioasă, cu un preț mai ridicat, de până la câteva milioane de dolari pentru fiecare barcă rapidă.

Eșecurile recente ale testelor evidențiază provocările cu care se confruntă eforturile Marinei americane de a implementa tehnologiile incipiente, a declarat Bryan Clark, expert în război autonom la Institutul Hudson. Marina va trebui să-și adapteze „tactica pe măsură ce înțelege mai bine ce pot și ce nu pot face sistemele”, a adăugat el.

Dar problemele Marinei SUA nu se limitează la punerea în funcțiune a ambarcațiunilor: unitatea sa de achiziție a dronelor maritime autonome a fost, de asemenea, zguduită de concedierea amiralului său de top, iar un înalt oficial al Pentagonului și-a exprimat îngrijorarea cu privire la program într-o întâlnire sinceră cu conducerea Marinei luna trecută, a aflat Reuters.

După cel mai recent incident, Unitatea de Inovare în domeniul Apărării (DIU), din cadrul Pentagonului, care achiziționase tehnologia pentru teste, a suspendat pe termen nelimitat un contract în valoare de aproape 20 de milioane de dolari cu L3Harris, una dintre companiile care furnizează software autonom utilizat pentru controlul unor nave, potrivit a două persoane familiarizate cu problema.

Pentagonul nu a răspuns la întrebările privind cauza accidentelor sau suspendarea contractului cu L3Harris, care nu a fost anunțată anterior.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat că testele cu drone au fost efectuate ca parte a unei „abordări competitive și iterative, între operatori și industrie”.

L3Harris a refuzat să comenteze contractul și a redirecționat întrebările către DIU. La rândul ei, DIU a refuzat să ofere un punct de vedere.

„L3Harris garantează siguranța, integritatea și capacitatea produsului nostru de comandă și control autonom”, a declarat Toby Magsig, care supraveghează produsele software autonome dezvoltate de compania L3Harris.

Ascensiunea dronelor navale

Pentru a accelera eforturile în domeniul dronelor, Pentagonul a lansat în 2023 programul Replicator, în valoare de 1 miliard de dolari, prin care ramuri precum Marina SUA și DIU au planificat să achiziționeze mii de drone aeriene și maritime, împreună cu software-ul necesar pentru controlul acestora. Primele sisteme din acest program urmează să fie anunțate chiar luna aceasta.

Marina a alocat cel puțin 160 de milioane de dolari pentru BlackSea, care produce lunar zeci de ambarcațiuni Global Autonomous Reconnaissance Craft, potrivit documentelor privind achizițiile.

Saronic, care a fost recent evaluată la 4 miliarde de dolari într-o rundă de finanțare susținută de Andreessen Horowitz și 8VC, produce drona maritimă competitivă Corsair, dar nu a anunțat încă un contract important. Registrele federale de achiziții publice arată că firma a generat cel puțin 20 de milioane de dolari din acorduri pentru prototipuri.

„Aceste sisteme vor juca un rol esențial în viitorul războiului naval, extinzând raza de acțiune a flotei, îmbunătățind conștientizarea situației și sporind eficiența în luptă”, a declarat Jim Kilby, șeful interimar al operațiunilor navale, în timpul unei vizite la sediul BlackSea, în iunie.

Agitație în cadrul Marinei americane

De la revenirea în funcția de președinte, Donald Trump a făcut din utilizarea în masă a dronelor o prioritate militară de top. Proiectul legislativ „Big Beautiful Bill” al lui Trump, adoptat luna trecută, include aproape 5 miliarde de dolari pentru sisteme autonome maritime.

Însă, până în prezent, abordarea Marinei a fost întâmpinată cu scepticism de către noua administrație.

În aprilie, unitatea-cheie a Marinei responsabilă de achiziționarea de drone – cunoscută sub numele de Program Executive Office Unmanned and Small Combatants (PEO USC) – a lăudat, într-o postare pe LinkedIn, demonstrația reușită a software-ului utilizat pentru controlul navelor BlackSea, salutând-o ca „un pas important în promovarea autonomiei maritime”.

Ca răspuns, Colin Carroll, pe atunci șef de cabinet al secretarului adjunct al Apărării, Steven Feinberg, a sugerat că programul dublează alte eforturi din cadrul Pentagonului. „Am sentimentul că vor fi schimbări în viitorul acestui program”, a răspuns el la postarea de pe LinkedIn. Carroll, care nu mai lucrează la Pentagon, a refuzat să facă și alte comentarii.

Unitatea PEO USC a fost recent supusă unei revizuiri, potrivit a patru persoane familiarizate cu problema, din cauza unei serii de eșecuri, și riscă să fie restructurată sau închisă.

Acest lucru vine la două luni după ce Marina a anunțat că l-a demis pe șeful unității, contraamiralul Kevin Smith, din cauza pierderii încrederii în capacitatea lui de conducere, după ce inspectorul general al Marinei a confirmat o plângere împotriva lui. Reuters nu a reușit să îl contacteze pe Smith.

În cadrul unei reuniuni care a avut loc luna trecută, Feinberg i-a interogat pe oficialii Marinei cu privire la capacitățile navelor autonome, inclusiv cele utilizate de PEO USC, spun trei persoane informate despre reuniune. Feinberg nu a fost impresionat de unele dintre capacitățile achiziționate de Marina Militară și a pus la îndoială rentabilitatea acestora, au precizat sursele.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat: „Nu vom comenta întâlnirile interne private” și a direcționat întrebările despre PEO USC către Marina Militară.

Marina Militară a refuzat să comenteze întâlnirea sau unitatea de achiziții care face obiectul anchetei. Purtătorul de cuvânt Timothy Hawkins a declarat că PEO USC își menține misiunea, inclusiv rolul ei de autoritate de achiziții pentru întreținerea și modernizarea sistemelor maritime fără pilot.

Agitația survine în contextul în care constructorii navali și furnizorii de software încearcă să obțină proiecte maritime autonome și mai mari, precum submarine fără pilot și nave de transport de marfă.

Săptămâna trecută, PEO USC a început să accepte propuneri pentru Modular Attack Surface Craft, pentru achiziționarea de nave medii și mari capabile atât să transporte containere și echipamente de supraveghere, cât și să efectueze atacuri.

T.X. Hammes, expert în arme autonome și membru al Atlantic Council, afirmă că Marina se află în ape necunoscute, încercând să revizuiască rapid tradiții vechi de zeci de ani.

„Ai un sistem obișnuit să construiască lucruri mari, care necesită ani pentru a lua o decizie, iar acum, brusc, le ceri să acționeze rapid”, a spus el.