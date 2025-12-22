Instalarea echipamentelor BYD Battery Box și Power Box – de la livrare la punere în funcțiune

Investiția într‑un sistem de stocare BYD Battery-Box aduce beneficii pe termen lung, dar trecerea de la cutiile în care sosesc componentele și un sistem funcțional implică un proces riguros!

Tot mai multe persoane interesate de energie solară se întreabă ce presupune instalarea și cum se asigură că totul funcționează în siguranță. Răspunsul implică o succesiune de pași standardizați și implicarea unor profesioniști autorizați precum Genway!

Evaluarea și pregătirea

Instalarea începe cu o evaluare atentă a amplasamentului. Stabilirea corectă a amplasamentului va conduce la o eficiență sporită în exploatare și va evita degradarea prematură. Producătorul precizează că montajul trebuie realizat doar de persoane calificate cu experiență în sisteme on‑grid.

Un partener autorizat, precum Genway, verifică dacă sunt necesare permise sau notificări și dimensionează sistemul în funcție de consumul locuinței, astfel încât livrarea să includă toate componentele.

Montajul fizic

La sosirea echipamentelor, instalatorii trec la asamblarea turnului: baza se fixează, modulele se așază pe rând și se securizează cu prinderile laterale, iar BCU se montează în vârful stivei. Structura se consolidează cu șuruburi de expansiune sau suporturi de perete. Capacul BCU se desface doar pentru a accesa conexiunile interne și se păstrează etanșarea IP55.

Conectarea cablurilor urmează o ordine strictă: împământarea, borna negativă, borna pozitivă, comunicarea și, la final, cablul de rețea. Pentru siguranță se evită atingerea altor zone ale plăcii de circuit.

Configurarea și punerea în funcțiune

După montaj, urmează configurarea software. Firmware‑ul BCU trebuie actualizat la zi și setările se fac prin aplicația BYD Be Connect. Instalatorul autorizat va folosi module de același tip (sau compatibile), verificând totodată și lista de invertoare compatibile, pentru a preveni complet orice daună sau defecțiunea care poate apărea în urma utilizării de echipamente care nu se potrivesc.

Punerea în funcțiune implică respectarea unei secvențe bine pusă la punct, se pornește bateria sistemului fotovoltaic și abia apoi invertorul. După pornire, instalatorul verifică aplicația și confirmă că sistemul funcționează normal.

Verificări finale și documente

Înainte de a spune Totul este gata!, instalatorul completează o listă de verificare a conexiunilor și notează seriile fiecărui modul pentru înregistrarea garanției. Zona de conexiune trebuie închisă corespunzător; în caz contrar, sistemul se va opri la pornire.

Genway se ocupă de înscrierea sistemului în baza de date BYD și de predarea manualului, explicând proprietarilor semnificația codurilor LED și procedurile de oprire și repornire. Astfel, utilizatorii pot urmări sistemul și răspunde rapid la eventuale alarme.

De ce este important să apelezi la profesioniști?

Pentru un proprietar meticulos, numărul mare de pași – evaluare, montaj, cablare, actualizare și verificare – poate părea complicat. Totuși, merită acest efort?

Fără doar și poate – regulile stricte impuse de BYD previn erori și prelungesc viața bateriei. Instalarea incorectă poate duce la avarii sau pierderea garanției, în timp ce o instalare profesionistă transformă componentele într‑un sistem eficient.

Un partener certificat precum Genway gestionează întreg procesul, de la cap la coadă – analizează reglementările locale, montează echipamentele, configurează software‑ul și înregistrează garanția. De asemenea, instruiește utilizatorii și poate planifica verificări frecvente sau extinderi.

Alături de profesioniștii Genway, ai garanția respectării unui proces clar de instalare, lipsit de improvizații sau erori, în care fiecare etapă este abordată cu calm și profesionalism. Cu alte cuvinte, investiția îți este protejată 100%!

Articol susținut de Genway.ro