Instanța a intervenit în cazul dintre România TV și Romina Gingașu, „Doamna Ferrari”

Romina Gingașu, soția miliardarului italian Piero Ferrari, a obținut în instanță o ordonanță președințială prin care postul România TV este obligat să retragă temporar toate materialele considerate defăimătoare şi interzicerea publicării unor materiale similare celor publicate până la judecarea pe fond a dosarului, scrie Paginademedia.ro.

Începând cu data de 23 februarie 2026. România TV a publicat, într-un interval de doar opt zile, aproximativ 20 de articole în mediul online şi a difuzat peste 50 de materiale audiovizuale în emisiuni, buletine de ştiri şi pe canalele de YouTube ale postului, în care era menționată Romina Gingașu.

Ce a reclamat soția miliardarului

În cadrul materialelor era invocat un dosar penal de prostituţie de acum 10 ani în care Gingașu a avut calitate de martor şi care între timp a fost închis. În unele materiale difuzate, ea era asociată cu acuzaţii privind „furtul” unei bărci de lux din patrimoniul statului.

Romina Gingaşu s-a plâns şi pentru că i-ar fi fost hărțuită familia din judeţul Călăraşi de către echipa de filmare a postului.

La începutul acestei luni, România TV a fost amendată cu 100.000 de lei de către CNA pentru aceste materiale.

În faţa instanţei, RTV a susţinut că Romina Gingaşu este o persoană publică astfel că presa are dreptul să se ocupe de subiect, mai ales că materialele porneau de la informații dintr-un rechizitoriu. De asemenea, au fost invocate și aparițiile publice, inclusiv la posturi de televiziune ale soției miliardarului italian.

În schimb, instanța a apreciat că au fost depășite limitele libertății de exprimare, întrucât acuzații de o gravitate ridicată, precum furt și spionaj politic ar fi trebuie să fie însoțite de minime verificări suplimentare înainte de publicare. În plus, materialele aveau caracter denigrator, fiind realizate „în mod peiorativ, cu scop de înjosire şi ridiculizare”.

Decizia pe scurt a instanței

Pârâtele RTV HD SRL şi RTV PROPERTIES MANAGEMENT SRL sunt obligate „până la data soluţionării definitive a dosarului înregistrat pe rolul Tribunalului Prahova sub nr.948/105/2026 în ceea ce priveşte pe reclamanta Gingaşu Romina-Mirela, respectiv până la data soluţionării definitive a dosarului înregistrat pe rolul Tribunalului Prahova sub nr.973/105/2026 în ceea ce priveşte pe reclamantul Piero Ferrari, la:

retragerea temporară a tuturor articolelor şi emisiunilor ori a altor materiale defăimătoare şi/sau calomnioase ori care cuprind informaţii vizând viaţa privată, numele şi imaginea reclamanţilor, publicate sau difuzate începând cu data de 23.02.2026 pe site-ul romaniatv.net, pe Youtube, pe platformele Facebook şi Tik-Tok sau prin orice alte mijloace;

la încetarea temporară a publicării, pentru viitor, fără acordul prealabil al reclamanţilor, a unor noi articole sau materiale audio-video defăimătoare sau calomnioase, ori prin care se fac publice aspecte referitoare la vieţile private ale reclamanţilor, de natura celor anterior publicate şi difuzate începând cu data de 23.02.2026, pe site-ul www.romaniatv.net, pe canalul tv România TV şi prin orice alte mijloace, inclusiv, dar fără a se limita la, paginile de Youtube, @RomaniaTVOFICIAL, Facebook Romania TV, Tik-Tok romaniatv.net şi Instagram Româniatv_net.”

Decizia inițială a fost pronunțată de către Tribunalul Prahova, fiind apoi menținută de către Curtea de Apel Ploiești.