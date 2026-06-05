Instanța supremă a anulat probe esențiale din dosarul în care patronul Realitatea, Maricel Păcuraru este judecat de 11 ani pentru fraudarea Loteriei cu 5 milioane de euro – Ce a dispărut din dosar

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis joi contestația formulată de Maricel Păcuraru în dosarul Loteria, în care acesta a cerut anularea interceptărilor obținute pe mandat de siguranță națională, la 10 ani de la trimiterea în judecată. Inițial, Tribunalul București s-a opus cererii de anulare. Decizia instanței supreme privind anularea probelor este definitivă.

90 de termene a avut dosarul care se judecă din 2015 la Tribunalul București.

Ce anume a fost eliminat din dosar.

Ce se întâmplă cu celelalte dosare ale patronului Realitatea Plus.

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis contestația, după ce a declarat nelegale interceptările obținute de DNA în dosarul fraudelor de la Loteria Română în baza mandatelor de securitate națională în perioada 2010-2013 în dosarul în care sunt inculpați Maricel Păcuraru și fostul director al Loteriei Române, Gheorghe Benea.

Interceptări și înregistrări anulate

„Constată nelegalitatea interceptărilor şi înregistrărilor comunicaţiilor electronice autorizate prin încheierile judecătorului din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care au stat la baza emiterii mandatelor de securitate naţională: mandatul nr. 005168/21.09.2010, mandatul nr. 004716/09.08.2011, mandatul nr. 007040/09.11.2011, mandatul nr. 002944/07.05.2012, mandatul nr. 001480/29.01.2013, mandatul nr. 003416/26.04.2013, două mandate cu nr. 00808/07.02.2012, mandatul nr. 007742/06.12.2011, mandatul nr. 004900/02.08.2012 şi două mandate cu nr. 005566/13.09.2011, precum şi a notelor de redare a convorbirilor telefonice şi comunicărilor electronice efectuate în baza acestor mandate”, se menționează în minuta publicată pe portalul instanței supreme.

Fiind considerate nelegale, probele urmează a fi eliminate din dosar. Este vorba despre toate interceptările din dosar.

Decizia instanței supreme este definitivă.

Zece ani de proces și nicio sentință

Pe 11 septembrie, anul trecut, Tribunalul București s-a opus solicitării avocaților lui Maricel Păcuraru, care cereau desființarea hotărârii judecătorului de cameră preliminară care în 2016 validase probele și a dispus începerea judecății.

Solicitarea venită la 9 ani după ce începuse judecata pe fond a fost considerată de judecător neîntemeiată, potrivit încheierii tribunalului. Păcuraru a contestat decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție, care, i-a dat câștig de cauză.

Potrivit Codului de Procedură Penală, excepțiile privind probele pot fi ridicate în procedura de cameră preliminară, filtrul care stabilește dacă procurorii au administrat corect probele.

În dosarul în care este judecat Păcuraru, etapa camerei preliminare a fost depășită de 10 ani, decizia judecătorului de cameră preliminară rămânând definitivă în 2016.

Dosarul în care Maricel Păcuraru este judecat alături de fostul director al Loteriei Române, Gheorghe Benea, fostul șef al Serviciului de achiziții din cadrul Loteria Română, Ovidiu Râpanu, și alți inculpați are termen la Tribunalul București pe 15 iunie. Este al 92-lea termen de judecată.

Păcuraru este judecat pentru participație improprie la abuz în serviciu, complicitate la spălare de bani și spălarea banilor. Faptele reținute în sarcina acestuia sunt din 2008, potrivit DNA, și vizează fraude cu cartele PrePay.

Dosarul Loteria. Acuzațiile DNA

Potrivit DNA, fostul șef al Serviciului de achiziții din cadrul Loteria Română, Ovidiu Rîpanu ajunsese în funcția de conducere ca urmare a susținerii lui Păcuraru.

Rîpanu, acuză procurorii, şi-a asumat fără drept, în numele Loteriei Române, în schimbul unor beneficii derizorii pentru companie, obligaţii păguboase şi riscuri comerciale.

A fost convenit ca Loteria să plătească anticipat un număr de 120.000 de cartele telefonice prepay şi 600.000 de cartele telefonice scratch marca „Pelegrin”, de valori diferite pe care urma să le vândă către agenţiile loto.

Potrivit DNA, unul dintre beneficiarii afacerii a fost Maricel Păcuraru. În interceptările, desființate de instanța supremă, au fost surprinse convorbiri purtate de inculpați.

„Vreau să dau în gură la unii pe aicea şi voiam să mă ajuţi”

Una dintre interceptările din dosar, publicate de ziarul Adevărul, surprind o convorbire din 6 martie 2012, dintre Rîpanu și Maricel Păcuraru.

Primul îi cere sprijinul pentru a-l ajuta în răfuielile din Loteria Română SA: „Ce rugăminte am la tine, vreau să mă ajuţi cu o chestie. Vreau să dau în gură la unii pe aicea şi vroiam să mă ajuţi. Putem vorbi după amiază?”

Răspunsul lui Maricel Păcuraru a fost următorul: ”Vorbim. Mă cauţi şi vorbim!”.

Tot pe Maricel Păcuraru l-a căutat Rîpanu şi pe 20 martie 2012, prin intermediul lui Emil Bertalan, pentru a-l ajuta la serviciu: „Păi, du-te şi spune-i că e urgent, că am probleme acolo, că sunt probleme la mine.”

Condamnare anulată în dosarul Poșta Română

Maricel Păcuraru a fost pus sub acuzare și în dosarul Poșta Română, în care a fost condamnat definitiv în anul 2014 la 4 ani de detenţie fiind găsit vinovat pentru complicitate la abuz în serviciu şi spălare de bani în alt dosar.

El fost găsit vinovat, împreună cu Mihai Toader, fostul director general al Poștei Române, pentru un prejudiciu care depășea 14,3 milioane de lei.

La zece ani distanță, în decembrie 2024 însă, Tribunalul Bucureşti a anulat condamnarea patronului Realitatea, pe motiv că infracţiunea de abuz în serviciu prin încălcarea de legislație secundară a fost dezincriminată.

Decizia de anulare a condamnării a rămas definitivă în aprilie 2025. În acest dosar, Păcuraru a executat doi ani de închisoare.