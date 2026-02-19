Instanța Supremă judecă joi o cale extraordinară de atac în dosarul Mario Iorgulescu, formulată de procurori, care contestă că s-a prescris conducerea sub influența drogurilor

Înalta Curte de Casație și Justiție judecă joi recursul în casație formulat de procurori în dosarul Mario Iorgulescu. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București cere pedepsirea lui Iorgulescu și pentru că a condus sub influența drogurilor, după ce prin sentința definitivă a scăpat de pedeapsă pentru asta pe motiv că fapta s-a prescris, a transmis Parchetul de pe lângă Curtea de Casație și Justiție (PICCJ) într-un răspuns pentru HotNews.

Recursul în casație a fost înregistrat la Înalta Curte pe 12 septembrie anul trecut, iar pe 20 noiembrie instanța supremă l-a admis în principiu. Astăzi, completul ICCJ va judeca pe fond calea extraordinară de atac a procurorilor.

Pe 12 iunie, anul trecut, Curtea de Apel București (CAB) l-a condamnat definitiv pe Mario Iorgulescu la 8 ani de închisoare. Deși a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă și conducere sub influența drogurilor, CAB a decis condamnarea lui Iorgulescu doar pentru prima infracțiune.

În cazul conducerii sub influența drogurilor, instanța a încetat procesul penal motivând că a intervenit prescripția răspunderii penale. Procurorii nu sunt de acord cu această decizie, motiv pentru care au exercitat calea extraordinară de atac, solicitând Înaltei Curți de Casație și Justiție ca Mario Iorgulescu să fie condamnat și pentru conducerea sub influența drogurilor.

„Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a criticat nelegala soluție de încetare a procesului penal pentru comiterea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, a precizat Parchetul General la solicitarea HotNews.

Inițial, Mario Iorgulescu fusese condamnat în decembrie 2024 de Curtea de Apel București și pentru conducere sub influența drogurilor. El primise 2 ani de închisoare, în condițiile în care conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă.

Un dosar marcat de răsturnări de situații

Accidentul provocat de Mario Iorgulescu, care s-a soldat cu moartea unui tânăr, a avut loc pe 8 septembrie 2019. Iorgulescu se afla sub influența cocainei și a pătruns într-o intersecție din capitală pe culoarea roșie a semaforului, având 162 de km/h, conform procurorilor. Impactul cu mașina condusă de tânărul de 24 de ani a fost nimicitor.

La câteva zile după accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de către familie în Italia. El nu a fost audiat de către procurori sau judecători, fiind cercetat și judecat în lipsă.

A fost trimis în judecată în august 2020, iar trei ani mai târziu, condamnat de Tribunalul București la 15 ani și 8 luni de închisoare pentru omor și conducere sub influența drogurilor. Avocații săi au contestat decizia. În octombrie 2023, Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa la 13 ani și 8 luni închisoare.

Criticând încadrarea juridică a faptei în omor, Iorgulescu a formulat o primă cale extraordinară de atac – recursul în casație. Dosarul a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție la completul format din actuala președintă a instanței Supreme, Lia Savonea, plus Adriana Ispas și Dan Enescu.

Cele două judecătoare, în dezacord cu colegul de complet, au decis anularea condamnării pentru omor și încadrarea faptei la ucidere din culpă. Savonea și Ispas au susținut în motivare că Iorgulescu nu a intenționat să omoare pe cineva și că nu a folosit bolidul Aston Martin ca pe un ”mijloc în scopul suprimării vieţii victimei”.

Dosarul s-a reîntors la Curtea de Apel București, unde, după rejudecare, pe 18 decembrie 2024, instanța a decis condamnarea lui Mario Iorgulescu la 8 ani și 8 luni închisoare. Decizia era definitivă, însă Iorgulescu a exercitat o nouă cale extrordinară de atac – contestația în anulare, în urma căreia s-a ales cu pedeapsa de 8 ani.