Instanța Supremă, reacție dură după ce banii câștigați în instanță de magistrați au fost mutați în pachetul de solidaritate al PSD, în proiectul de buget

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) cere „încetarea practicilor de reeșalonare unilaterală”, după ce, în cadrul dezbaterilor asupra bugetului de stat, liderii coaliției au decis să ia din banii alocați pentru plata restanțelor salariale din Justiție pentru a acoperi suma necesară pachetului social cerut de PSD pentru persoane vulnerabile. ÎCCJ avertizează că va lansa inclusiv acțiuni în justiție pentru a obliga Guvernul să asigure aceste sume restante.

Reacția Instanței Supreme vine după ce în comisiile de buget ale Parlamentului a fost votat joi amendamentul care mută peste 1 miliard de lei de la Justiție pentru acoperirea finanțării pachetului de solidaritate cerut de PSD.

Este vorba despre banii care erau alocați Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru o parte din majorările salarile retroactive câștigate de magistrați după ce au dat în judecată statul în peste 20.000 de procese, începând din 2018.

Într-un comunicat difuzat joi seară, în contextul dezbaterilor parlamentare în desfășurare pe marginea bugetului de stat pe anul 2026, Înalta Curte, condusă de judecătoarea Lia Savonea (foto), afirmă că „a luat act cu îngrijorare” de atitudinea Guvernului României, pe care îl acuză că „în mod constant și sistematic a adoptat măsuri cu efect de restrângere și afectare a drepturilor judecătorilor, începând cu intervențiile asupra regimului pensiilor și continuând, în prezent, cu ignorarea obligațiilor legale de executare a hotărârilor judecătorești definitive”.

„Această evoluție nu este una izolată. Ea reflectă o practică care ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor statului de drept”, mai acuză ÎCCJ, care atenționează totodată că „executarea hotărârilor judecătorești nu este opțională. Executarea nu poate fi amânată, reinterpretată sau făcută discreționar”.

„Guvernul nu poate evita la nesfârșit executarea acestora pentru că legea nu este opțională”

„Atunci când obligațiile stabilite prin hotărâri definitive sunt, în mod repetat, supuse unor mecanisme de reeșalonare unilaterală, prin care statul, în calitate de debitor, își arogă dreptul de a decide singur când și cum își execută propriile obligații, vorbim despre un comportament incompatibil cu ordinea juridică. Drepturile recunoscute prin hotărâri judecătorești reprezintă creanțe certe, protejate ca bunuri. Amânarea repetată a executării acestora, pe perioade extinse, afectează direct dreptul de proprietate și subminează securitatea juridică”, afirmă ÎCCJ.

Instanţa supremă mai spune că, în calitatea sa de ordonator principal de credite pentru instanțele judecătorești, „nu poate accepta ca hotărârile pronunțate de instanțe să fie tratate ca simple opțiuni. Respectarea lor este o obligație constituțională și internațională a statului român”.

„În aceste condiții, Înalta Curte solicită încetarea practicilor de reeșalonare unilaterală”, iar „în absența unor măsuri conforme cu legea, vor fi inițiate toate demersurile legale necesare, inclusiv o acțiune în justiție pentru obligarea Guvernului să asigure sumele în vederea executării obligațiilor exigibile”.

„Statul de drept nu este negociabil. Hotărârile judecătorești nu sunt facultative. Guvernul nu poate evita la nesfârșit executarea acestora pentru că legea nu este opțională”, mai transmite în final Înalta Curte de Casație și Justiție.

Compromisul găsit de Coaliție pentru deblocarea discuțiilor pe buget: bani mutați de la Justiție

Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi dimineață că s-a ajuns la un acord în Coaliție, astfel că pachetul social cerut de PSD, care a amenințat că altfel nu va vota bugetul, va fi prins în proiectul de buget. Mai exact, vor fi luați bani din sumele care ar fi urmat să fie plătite magistraților după câștigarea în instanță a unor drepturi salariale.

Bolojan a făcut anunțul la finalul discuțiilor convocate de Sorin Grindeanu cu liderii Coaliției, după trei zile de certuri în Parlament pe bugetul de stat pe 2026.

„Avem o responsabilitate să deblocăm discuțiile legate de buget. S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de coaliție”, a declarat premierul, la finalul discuțiilor din biroul lui Sorin Grindeanu. „Am decis să reducem componenta de cheltuieli de la drepturi obținute de magistrați în anii trecuți și practic amânarea lor”, a anunțat Bolojan.

Mai exact, liderii coaliției au decis să ia din banii alocați în bugetul Înaltei Curți pentru returnarea unor sume câștigate în instanță de magistrați. O parte din această sumă va fi mutată în pachetul de solidaritate al PSD, care prevede acordarea unor ajutoare pensionarilor.

Practic, Guvernul nu va plăti toți banii către magistrați, ci doar o tranșă. Inițial, în bugetul ÎCCJ era prevăzută o sumă de 4,94 miliarde lei la capitolul cheltuielilor de personal (creștere de 47,9% față de 2025).