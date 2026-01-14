Instanța supremă urmează să decidă dacă va anula condamnarea într-un alt celebru dosar de corupție

Fosta ministră a Sănătății Sorina Pintea a contestat printr-o cale extraordinară de atac condamnarea definitivă la 3 ani și 6 luni de închisoare primită anul trecut. Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis, în principiu, demersul făcut în dosarul în care DNA a acuzat-o că a primită mită 34.000 de euro, când era manager al spitalului din Baia Mare.

Recursul în casație formulat de Sorina Pintea împotriva hotărârii Curții de Apel Cluj din 6 iunie 2025 prin care a fost condamnată la 3 ani și 6 luni închisoare pentru luare de mită a fost înregistrat la Înalta Curte de Casație și Justiție la finalul lunii august. În 1 octombrie, recursul în casație a fost admis în principiu, cauza fiind repartizată pentru soluționare pe fond completului format din judecătoarele Simona Cristina Crăciunoiu, Luminiţa Criştiu-Ninu, Ana-Hermina Iancu/Eleni Cristina Marcu (ultimele două asigură prezența în complet prin rotație).

După dezbaterile în susținerea recursului în casație care au avut loc în 28 noiembrie, instanța a stabilit pronunțarea pentru 10 decembrie, ulterior decizia fiind amânată pentru 22 decembrie, respectiv 14 ianuarie.

Înainte de a formula recursul în casație, Sorina Pintea a cerut întreruperea executării pedepsei din motive medicale. Solicitarea, înregistrată la Tribunalul Cluj la 5 zile după ce fosta ministră a fost închisă la Penitenciarul Gherla, a primit termen de judecată în luna noiembrie. Având o primă decizie favorabilă la instanța supremă, Pintea a anunțat Tribunalul Cluj că renunță la cererea de întrerupere a pedepsei. Judecătorii au luat act de solicitarea sa în 22 decembrie, potrivit minutei de pe portalul instanței.

Prinsă în flagrant când lua mită în cabinetul său din spital

Fostă ministră al Sănătății în Guvernul Dăncilă, Sorina Pintea a fost trimisă în judecată de DNA în urma unui flagrant realizat în februarie 2020, în biroul său de la spitalul din Baia Mare. Pintea a primit atunci o sacoșă cu 120.000 de lei de la un afacerist cu care avea o relație apropiată, au arătat judecătorii în motivarea condamnării. Bărbatul era cel care intermedia mita pe circuitul Sorin Pintea- afaceriști care derulau contracte cu spitalul, au acuzat procurorii.

Potrivit DNA, în decembrie 2019, fosta ministră mai primise de la același intermediar 10.000 de euro din partea unui alt om de afaceri. Banii erau de la societatea implicată în derularea proiectului de amenajare a blocului operator – sala chirurgie cardiovasculară şi toracică – a spitalului condus de fostul ministru.

Peste 600 de mesaje între Sorina Pintea și mituitor au fost descoperite de procurori în telefoanele celor doi.

Sorina Pintea a invocat starea de sănătate precară pentru a scăpa de închisoare

Sorina Pintea suferă de o afecțiune inflamatorie-dermatologică, autoimună, se arată în hotărârile instanțelor din Cluj care au dispus condamnarea sa. A fost diagnosticată cu această afecțiune în noiembrie 2019, cu o lună înainte de a primi prima mită, cea de 10.000 de euro.

Atât la Tribunal, cât și la Curtea de Apel, avocații au cerut aplicarea unei pedepse cu suspendare, invocând afecțiunea Sorinei Pintea. Ei avertizau că în lipsa unui tratament corespunzător, boala s-ar agrava și chiar i-ar pune viața în pericol.

Ultimele înscrisuri medicale depuse la dosar nu au indicat o agravare a stării de sănătate, ci o stabilitate. Judecătorii au ținut totuși cont de problemele de sănătate ale Sorinei Pintea și i-au aplicat o pedeapsă orientată spre minimum prevăzut de lege: 3 ani și 6 luni.