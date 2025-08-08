Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, solicitare către Nicușor Dan pentru decorarea post-mortem a Rodicăi Coposu. „O datorie morală”

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) va transmite luni către Președinția României „o solicitare oficială ca doamna Steluța Lucia Rodica Coposu, sora personalității politice democrate Corneliu Coposu, victimă a totalitarismului comunist, să fie decorată post-mortem”, conform anunțului făcut de Institut, vineri, într-un comunicat de presă.

„Prin această inițiativă, instituția își exprimă respectul și recunoașterea pentru contribuția remarcabilă a doamnei Coposu în păstrarea și promovarea memoriei victimelor regimului comunist, precum și pentru implicarea sa în lupta pentru dreptate și demnitate”, a declarat IICCMER.

Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider ţărănist şi preşedinta Fundaţiei „Corneliu Coposu”, s-a stins din viață joi dimineață, la vârsta de 92 de ani.

„O formă de reparație morală”

IICCMER consideră că decorarea Rodicăi Coposu ar fi un „semn de recunoaștere a meritelor sale și a contribuției sale la consolidarea valorilor democratice”.

„În numele acestor valori și al memoriei naționale, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului îi transmite Președintelui României, Nicușor Dan, rugămintea de a analiza posibilitatea de a conferi doamnei Steluța Licia Rodica Coposu o decorație post-mortem, ca semn de recunoaștere a meritelor sale și a contribuției sale la consolidarea valorilor democratice, precum și ca o formă de reparație morală pentru sacrificiile și suferințele susținătorilor valorilor democratice, așa cum a fost și Corneliu Coposu, în perioada regimului ilegitim și criminal comunist”, se mai arată în comunicat.

Președintele executiv al IICCMER, Florin-Daniel Șandru, a descris demersul drept „o expresie a valorilor în care Institutul crede și o formă de respect pentru sacrificiile și suferințele susținătorilor libertății și dreptății, precum și o recunoaștere a rolului deosebit pe care familia Coposu l-a avut în lupta pentru libertate și democrație”.

„Considerăm că acest demers reprezintă o datorie morală și, totodată, un pas important în procesul de consolidare a memoriei naționale, în spiritul valorilor democratice și al respectului pentru cei care au suferit pentru libertate. Intenționăm ca, prin astfel acțiuni, să continuăm misiunea de a păstra vie memoria victimelor comunismului și de a prezenta publicului larg adevărul istoric”, a conchis președintele executiv al IICCMER.