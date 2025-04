Insule grecești, căutate de turiști, lovite de inundații puternice după ploi torențiale. Imagini cu străzi transformate în râuri, mașini luate de ape

O furtună puternică a lovit luni insulele grecești din Marea Egee, declanșând inundații pe scară largă și determinând autoritățile să închidă școlile și să interzică traficul, cu excepția mașinilor de urgență, relatează Euronews. Imaginile postate pe rețelele sociale sunt dramatice și arată daunele provocate, cu străzi transformate în râuri și torenți care au luat pe sus mașini.

Meteorologii eleni au emis prognoze de ploi abundente și furtuni, care se așteaptă să continue până miercuri dimineață. Insulele Ciclade, care se află la sud-est de continent în Marea Egee, se confruntă cu cele mai dure condiții, cu un cod roșu aflat în vigoare până marți dimineață.

Furtunile vor afecta, de asemenea, insulele din estul Mării Egee, inclusiv Samos, Ikaria și Chios, până marți seara, în vreme ce în regiunile Attica, Tesalia și Evia sunt așteptate ploi abundente în noaptea de marți.

Several cars swept way by heavy floods in Naousa of Paros, Greece 🇬🇷 (31.03.2025) pic.twitter.com/xCf36HJ8TU

Printre cele mai afectate de vremea extremă se numără principalele orașe din Paros, Parikia și Naousa – ambele locuri populare de vacanță. Ploile au provocat inundații care au măturat străzile, luând pe sus mașinile.

Severe floods hit southeastern Greece yesterday



The Greek islands of Paros and Mykonos are at the epicentre of the flooding. pic.twitter.com/IKAcK7tli7