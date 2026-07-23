Insultele proferate de noul ministru de Externe britanic la adresa lui Trump în urmă cu 10 ani. Reacția ambasadorului SUA la Londra

Ambasadorul SUA în Marea Britanie, Warren Stephens, a preferat să ignore, joi, criticile vehemente la adresa lui Donald Trump pe care le-a avut cândva noul ministru de externe britanic, Ed Miliband, relatează POLITICO, citat de News.ro. Pe de altă parte, surse de la Casa Albă au indicat că administrația americană este nemulțumită de nominalizarea lui Miliband.

Miliband, care a devenit luni şef al diplomaţiei britanice sub conducerea noului prim-ministru Andy Burnham, l-a numit pe Trump „rasist, misogin şi un hărţuitor sexual dovedit” după prima sa victorie electorală din 2016, afirmând ulterior că preşedintele SUA „a coborât ştacheta idioţeniei”.

Miliband spune că a făcut comentarii „irelevante”

„Aceste declaraţii au fost cu ceva timp în urmă, cred, şi, sperăm, opiniile sale s-au schimbat”, a declarat joi la Sky News ambasadorul SUA Warren Stephens.

Întrebat dacă Miliband ar putea colabora eficient cu administraţia Trump şi Casa Albă, Stephens a spus doar: „Oamenii sunt oameni. Părerea oamenilor despre preşedintele Trump în 2016 era probabil mult diferită de cea de acum”.

Deşi Miliband „a greşit atunci”, după cum a spus Stephens, ambasadorul a recunoscut că şi el a făcut remarci „despre care, când te uiţi înapoi după câţiva ani, te întrebi: «Dar de ce am spus eu asta? Nu cred că e chiar corect»”.

Miliband a fost întrebat, după a doua victorie electorală a preşedintelui SUA, din 2024, despre comentariile sale critice făcute anterior. El şi-a descris comentariile anterioare ca fiind „irelevante” şi a adăugat: „Sincer, nu cred că Donald Trump îmi citeşte tweet-urile. Nu am o părere atât de bună despre mine însumi”.

Motivele iritării Casei Albe

Pe de altă parte, publicația The Telegraph a citat surse de la Casa Albă care s-au arătat nemulțumite de preluarea conducerii diplomației britanice de către Miliband, însă nu din cauza comentariilor la adrea lui Trump.

Conform acestor surse, noul șef al diplomației britanice va deveni „un punct de fricțiune” în așa-numita „relație specială” a Regatului Unit cu SUA, mai ales din cauza pozițiilor lui Miliband privind clima și tranziția energetică, el fiind un susținător declarat al energiilor regenerabile.

The Telegraph notează că administrația președintelui american Donald Trump îl avertizase deja pe Burnham în zilele premergătoare învestirii lui că numirea lui Miliband ar fi problematică.

Pe lângă dezacordurile privind energia, Washingtonul își amintește de Miliband ca fiind unul dintre membrii cabinetului anterior al premierului Keir Starmer care s-au opus cel mai vehement utilizării bazelor britanice de către Forțele Aeriene americane în războiul împotriva Iranului, notează Agerpres.