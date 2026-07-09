Întâlnire capitală pentru viitorul celui mai mare producător auto din Europa, care pregătește concedieri masive

Propunerea conducerii Volkswagen de a elimina alte zeci de mii de locuri de muncă și de a închide fabrici va fi supusă la vot joi, grupurile care controlează cel mai mare producător auto din Europa reunindu-se pentru a discuta soluții în timp ce muncitorii protestează la uzine din întreaga Germanie, relatează Reuters.

Presată de costuri ridicate și un exces de capacitate de producție pe piața internă, în timp ce se confruntă totodată cu concurența producătorilor chinezi și cu taxele vamale impuse de Statele Unite, Volkswagen se află sub o presiune fără precedent de a-și regândi modelul de afaceri care a susținut creșterea grupului timp de decenii.

La ședința Consiliului de Supraveghere de joi, care va avea loc la sediul Volkswagen din orașul german Wolfsburg și este programată să înceapă la ora 12:30 GMT, directorul general Oliver Blume va trebui să convingă influenta facțiune a reprezentanților angajaților să accepte reduceri și mai ample la nivelul întregului grup, din care fac parte și mărcile Audi și Porsche.

Blume se confruntă totodată cu presiuni din partea familiilor Porsche și Piëch, acționarii principali ai companiei, care au văzut cum valoarea de piață a investițiilor lor de bază s-a redus cu zeci de miliarde de euro în ultimii ani.

Un plan de restructurare fără precedent la Volkswagen

În ceea ce ar reprezenta cea mai amplă restructurare din istoria grupului, surse au declarat că Blume ia în calcul închiderea a patru fabrici din Germania – Hanovra, Emden, Zwickau și uzina Audi din Neckarsulm – precum și concedierea a 100.000 de angajați, de două ori mai mulți decât numărul avut în vedere într-un plan precedent.

Consiliul de Supraveghere al Volkswagen include reprezentanți ai familiilor proprietare, ai sindicatelor și ai guvernului landului Saxonia Inferioară, o combinație delicată care complică procesul de luare a deciziilor.

În ultimul acord de restructurare negociat de Blume, la sfârșitul anului 2024, sindicatele au obținut din partea conducerii angajamentul că nu vor fi închise fabrici din Germania, ceea ce a determinat Volkswagen să caute utilizări alternative pentru uzinele subutilizate.

Printre aceste variante se numără căutarea unui partener din industria apărării pentru fabrica Volkswagen din Osnabrück, precum și posibilitatea de a produce în Germania modele concepute pentru piața chineză.

Datele companiei Mobility Global, consultate de Reuters, estimează că uzinele de automobile ale grupului din Germania vor funcționa în 2026 la 81% din capacitatea lor standard. Acest grad de utilizare ar urma să scadă la 73% până la sfârșitul deceniului, chiar și după eventuala eliminare a fabricii din Osnabrück din rețeaua de producție.

Fabrica din orașul Zwickau, în Saxonia, este uzina cu cele mai bune rezultate dintre cele patru vizate de închidere, cu un grad de utilizare de 88%. Însă estimările arată că acesta ar urma să se prăbușească la doar 42% până în 2030.

Sindicatul angajaților Volkswagen cere protejarea producției în Germania

Înaintea ședinței Consiliului de Supraveghere, cel mai mare sindicat industrial din Germania, IG Metall, mobilizează angajații de la aproximativ 20 de locații ale Grupului Volkswagen din întreaga țară pentru a protesta față de aceste planuri și pentru a cere conducerii să protejeze producția din Germania.

„Acesta este un mesaj clar pentru Consiliul de Supraveghere: nu vom permite așa ceva!”, a declarat într-un comunicat Christiane Benner, președinta IG Metall, care ocupă și funcția de vicepreședintă a Consiliului de Supraveghere al Volkswagen.

„În vremuri dificile, rămânem uniți și cerem ca grupul și factorii de decizie politică să vină cu idei și planuri care să asigure utilizarea completă a capacităților fabricilor noastre și să ne protejeze de concurența neloială”, a subliniat ea.