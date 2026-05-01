Trump anunţă că va majora tarifele vamale cu 25% pentru maşinile europene: „UE nu respectă acordul comercial cu SUA”

Preşedintele american Donald Trump a anunțat vineri că va majora la 25% tarifele vamale aplicate autoturismelor şi camioanelor europene care intră în Statele Unite, susţinând că blocul european nu a respectat pe deplin acordul comercial negociat cu SUA, potrivit Reuters.

„Având în vedere faptul că Uniunea Europeană nu respectă acordul nostru comercial, pe deplin convenit, săptămâna viitoare voi majora tarifele aplicate Uniunii Europene pentru mașinile și camioanele care intră în Statele Unite”, a scris el într-o postare pe rețelele sociale.

„Este pe deplin înțeles și convenit că, dacă produc mașini și camioane în fabrici din SUA, nu vor exista tarife”, a adăugat Donald Trump.

Donald Trump le-a declarat reporterilor la Casa Albă că majorarea tarifelor îi va forța pe producătorii auto europeni să își mute mai rapid producția în Statele Unite.

„Avem un acord comercial cu Uniunea Europeană. Ei nu îl respectau. Așa că am majorat la 25% tarifele pentru mașini și camioane, ceea ce înseamnă miliarde de dolari care intră în Statele Unite și îi obligă să își mute mult mai repede producția în fabrici din SUA”, a spus Trump.

La finalul lunii martie, Mercedes-Benz a anunțat că va investi 4 miliarde de dolari în fabrica sa din statul Alabama până în 2030, investițiile totale planificate în operațiunile din SUA urmând să ajungă la 7 miliarde de dolari.

Mercedes-Benz a anunțat anul trecut că va muta producția SUV-ului GLC din Germania în Alabama. În februarie, compania a transmis că profitul operațional al grupului s-a redus la mai puțin de jumătate, până la 5,8 miliarde de euro (6,9 miliarde de dolari), parțial din cauza unor costuri de aproximativ 1 miliard de euro generate de tarifele vamale.

Cum s-a ajuns la disputa comercială dintre Washington și Bruxelles

Preşedintele SUA a pornit o ofensivă împotriva aliaţilor europeni din NATO, mai ales după ce aceştia nu s-au grăbit să i se alăture în ofensiva din Iran şi chiar au refuzat să-i pună la dispoziţie bazele lor militare, notează News.ro.

El şi-a început cel de-al doilea mandat cu un război tarifar declarat întregii lumi, pentru a obliga ţările să încheie acorduri cu SUA, însă Curtea Supremă a invalidat, în februarie, o parte substanţială din politica tarifară globală promovată de preşedintele Donald Trump.

Administrația Donald Trump a impus anul trecut un tarif de 25% pentru importurile auto la nivel global, în baza unei legi comerciale privind securitatea națională, însă a ajuns la un acord cu Uniunea Europeană în luna august pentru reducerea acestor taxe la un nivel net de 15%, incluzând tarifele aplicate anterior.

În schimb, Uniunea Europeană a acceptat să elimine taxele pentru bunurile industriale americane, inclusiv pentru automobile, și să recunoască standardele americane privind siguranța și emisiile vehiculelor.

Deși europarlamentarii au avansat în martie legislația necesară pentru aplicarea reducerii tarifelor, procesul nu este așteptat să fie finalizat înainte de luna iunie, în timp ce guvernele statelor membre și Parlamentul European negociază textele finale.

Acțiunile Ford Motor Company au scăzut cu 2% după anunțul lui Trump, în timp ce titlurile Stellantis au pierdut 1,7%. Acțiunile General Motors au coborât cu 1,1%.