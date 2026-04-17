Întâlnire „exploratorie” de negociere cu Pfizer pentru convertirea datoriei pentru vaccinuri anti-COVID în medicamente inovatoare. Anunțul făcut de ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi noapte că a participat, împreună cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la o primă întâlnire „exploratorie” de negociere cu compania Pfizer, la Washington DC, în vederea convertirii în medicamente inovatoare a sumei datorate de România pentru vaccinuri anti-COVID de 600 de milioane de euro, la care se adaugă dobânzi.

„Discuțiile s-au desfășurat într-un ton echilibrat, profesionist, axat pe identificarea unor soluții concrete pentru România. Nu vorbim doar despre o obligație financiară, ci despre responsabilitatea de a transforma această situație într-un beneficiu real pentru pacienți. Propunerea noastră, formulată în baza mandatului primit de la Guvernul României, a fost de continuare a negocierilor pentru convertirea sumei datorate în medicamente inovatoare destinate pacienților oncologici și celor cu boli rare. Am reiterat importanța sistemului de sănătate și parteneriatul solid pe care România îl are de zeci de ani cu Pfizer, precum și deschiderea pentru dezvoltarea unor colaborări viitoare în domeniul cercetării și dezvoltării farmaceutice. România are nevoie de acces la inovație, iar acest tip de parteneriat poate accelera acest proces”, a scris ministrul Sănătății într-un mesaj pe Facebook.

Rogobete a precizat că reprezentanții Pfizer vor reveni, în perioada următoare, cu un răspuns privind cadrul tehnic de continuare a discuțiilor și posibilitatea ca această propunere să fie analizată și aprobată de conducerea companiei.

„Este un proces care nu se încheie astăzi. Dar este un început important. În astfel de momente, responsabilitatea nu este să explicăm trecutul, ci să construim soluții pentru viitor”, a mai spus ministrul Sănătății.

România a pierdut în primă instanţă procesul cu Pfizer şi are de plătit 600 de milioane de euro.

Foştii miniştri ai Sănătăţii din perioada pendemiei, Vlad Voiculescu și Alexandru Rafila, se acuză reciproc încă de la începutul lunii aprilie, când a fost pronunţată decizia instanţei belgiene.

Guvernul caută soluţii pentru gestionarea situaţiei, fiind luate în calcul mai multe scenarii. Ministrul actual al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi cel al Finanţelor, Alexandru Nazare, discută în aceste zile cu reprezentanţii Pfizer în SUA.