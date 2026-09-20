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Actualitate

Întâlnire importantă despre religie în România. Cum ajunge religia „pe mâna unora care nu citesc, dar sunt miliardari” și vor „încolonarea tuturor oamenilor”

Raluca Ion
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Sute de istorici ai religiilor din cele mai mari universități ale lumii vin în perioada următoare la București, pentru congresul „Religions 360°”. În acest context, istoricul religiilor Eugen Ciurtin vorbește, într-un interviu pentru HotNews, despre un nou proiect teologico-politic „profund abuziv”, care ia avânt în America. 

  • Imperfectă așa cum e, democrația e „zeița laică a Europei”. „Omul nu a inventat un cadru mai bun în care să nu existe sânge pe caldarâm”, spune Ciurtin. 
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