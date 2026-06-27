Intarzieri de până la 4 ore la trenurile care ajung în Gara de Nord

Mai multe trenuri care leagă nord-vestul țării și Oltenia de Capitală au întârzieri sâmbătă dimineață, iar la plecarea din Gara de Nord sunt și trenuri care au peste o oră și jumătate întârziere.

La sosire, trenul de la Craiova are cea mai mare întârziere, peste 4 ore, potrivit tabelei din Gara de Nord.

Călătorii care ajung la destinație în București cu trenul de la Satu Mare au parte de o întârziere de 155 de minute (peste 2 ore și jumătate), în timp ce trenul de la Arad are o întârziere de 110 minute.

Și la plecarea din Gara de Nord, călătorii care vor să ajungă la Constanța au fost nevoiți până acum să aștepte o oră și jumătate.



Trenul spre Craiova, programat la ora 7:59 înregistrează o întârziere de 100 de minute, cea mai mare de pe tabela de la Plecări.



Și trenurile care ar fi trebuit să plece deja spre Mangalia și Brașov au înregistrat întârzieri de 45, respectiv 50 de minute.

CFR Călători a avertizat cu o zi în urmă că cei care circulă în acest sfârșit de săptămână cu trenul ar trebuie să se așteptate la posibile întârzieri din cauza temperaturilor extrem de ridicate anunțate de meteorologi, după ce administratorul infrastructurii feroviare – CFR SA – va aplica restricții de viteză.

„În contextul avertizărilor meteorologice de caniculă și disconfort termic accentuat emise astăzi, 26 iunie 2026, de Administrația Națională de Meteorologie, CFR Călători informează publicul că temperaturile extreme pot afecta desfășurarea circulației feroviare, fiind posibilă înregistrarea unor întârzieri ale trenurilor. Restricțiile de viteză impuse pe rețeaua feroviară în perioadele cu temperaturi ridicate sunt stabilite de CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, în scopul protejării infrastructurii și al desfășurării traficului în condiții de siguranță. Aplicarea acestor măsuri poate conduce la prelungirea duratei de parcurs a trenurilor de călători”, se arată într-un comunicat al companiei, citat de Agerpres.