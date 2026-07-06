Unul dintre cei mai importanți diplomați din Europa avertizează: AI este o amenințare de tip „Hiroshima”

Șefa diplomației britanice a lansat un avertisment dur asupra riscurilor combinate ale inteligenței artificiale (AI), crizei climatice, migrației ilegale și interferențelor străine.

Inteligența artificială reprezintă un risc de tip „Hiroshima” pentru umanitate dacă guvernele nu ajung la un acord privind limitarea modului în care această tehnologie este dezvoltată, a avertizat ministrul britanic de Externe.

Yvette Cooper îndeamnă țările, inclusiv SUA și China, să convină asupra unor reguli internaționale privind AI, precizând, pentru publicația britanică The Guardian, că ea consideră că această problemă va domina politica externă în următorii doi ani.

Într-un eseu în care și-a expus gândurile cu privire la o gamă largă de subiecte, de la tehnologiile emergente până la Palestina, Cooper a afirmat că lumea se află într-un moment periculos, nu în ultimul rând din cauza a ceea ce ea consideră a fi retragerea definitivă a SUA din rolul său de arbitru global.

Iar într-un interviu separat acordat ziarului britanic, ea și-a exprimat îngrijorările cu privire la AI și, în special, la procesul de pace din Palestina.

„Nu ne putem permite să așteptăm un echivalent al Hiroshimei în domeniul AI înainte de a acționa”

În articolul său publicat luni de think tank-ul Chatham House, ministrul britanic de Externe a scris: „În ceea ce privește armele nucleare, acordul internațional a fost încheiat abia după ce lumea a văzut puterea terifiantă a noii tehnologii la Hiroshima – și s-a întrebat ce s-ar întâmpla dacă aceasta ar ajunge în mâinile cui nu trebuie. Nu ne putem permite să așteptăm un echivalent al Hiroshimei în domeniul AI înainte de a acționa.”

Apoi, ea a declarat pentru The Guardian: „Oamenii din întreaga lume simt același lucru – există un potențial uimitor aici, dar există și un risc imens. Ne aflăm deja într-o lume în care există actori răuvoitori care vor folosi tehnologia împotriva noastră – fie că este vorba de amenințări hibride, de grupări criminale susținute de stat sau de alte tipuri de organizații, fie de extremiști și grupuri teroriste.”

Șefa diplomației britanice a adăugat: „Cred că inteligența artificială va ajunge să fie problema dominantă de politică externă cu care ne vom confrunta în următorii doi ani.”

Cooper a identificat inteligența artificială ca fiind doar unul dintre domeniile care amenință securitatea globală în acest moment, avertizând totodată asupra impactului crizei climatice, al migrației nereglementate și al interferențelor străine asupra democrației liberale occidentale.

Eseul publicat de Chatham House oferă una dintre cele mai clare și mai cuprinzătoare imagini ale viziunii asupra lumii a șefei diplomației britanice și ale domeniilor pe care ea consideră că ministerul său ar trebui să-și concentreze atenția în anii următori.

Demersul are loc pe fondul luptei pentru funcții dintre personalitățile de vârf ale Partidului Laburist într-un viitor cabinet condus probabil de Andy Burnham, fostul său coleg David Miliband fiind considerat favorit pentru o revenire la Ministerul Afacerilor Externe în locul lui Yvette Cooper. Miliband este așteptat să își împărtășească propriile gânduri privind politica externă joi, în cadrul unei conferințe intitulată „Puterea și barierele ei de protecție care lipsesc”.

Avertisment în privința SUA pe arena relațiilor internaționale

Cooper mai scrie în eseul ei că puterile europene trebuie să se obișnuiască cu ideea că SUA nu vor mai garanta pacea și democrația internațională, chiar și după încheierea mandatului prezidențial al lui Donald Trump.

„Nu ar trebui să ne mai așteptăm ca SUA să joace rolul pe care l-au jucat odinioară”, afirmă ea. „Vor continua să existe chestiuni asupra cărora nu suntem de acord. Dar reducerea dependenței față de un singur aliat ne va face mai puternici.”

O soluție, a adăugat ea în eseu, este ca Marea Britanie și UE să negocieze înțelegeri mai durabile, în loc să încerce în mod constant să renegocieze elemente individuale ale acordurilor lor comerciale.

În prezent, guvernul de la Londra pune la punct ultimele detalii ale celei mai recente runde de renegocieri cu UE, în timp ce miniștrii încearcă să încheie noi acorduri privind agricultura și comerțul cu energie electrică, precum și vizele pentru tineri.

Noile înțelegeri urmau să fie anunțate în cadrul unui summit la sfârșitul acestei luni, dar evenimentul a fost amânat, deoarece oficialii UE speră să poarte mai întâi discuții cu viitorul guvern condus de Burnham.

Cooper mai susține în articolul ei: „Trebuie să dezvoltăm o relație nouă și structurată cu Europa, conducând la dezvoltarea noii sale arhitecturi de securitate, având în centrul acesteia un NATO mai european. Și trebuie să stabilim relația noastră cu UE ca un parteneriat mai strâns, dar stabil, mai degrabă decât unul bazat pe negocieri incrementale fără sfârșit.”

Ea nu a spus însă ce formă ar trebui să ia acest parteneriat mai stabil. Burnham a declarat anul trecut că dorește ca Marea Britanie să se reîntoarcă în Uniune, dar a afirmat mai recent că nu va urmări acest obiectiv dacă va deveni prim-ministru.

Cooper a avertizat că, în condițiile în care Trump este preocupat de războiul din Iran și lumea își îndreaptă atenția către alte regiuni, țările riscă să uite de eforturile de instaurare a păcii în Palestina.

Ea a precizat pentru The Guardian: „Există planul în 20 de puncte… dar marea mea îngrijorare este că acesta se îndreaptă spre eșec”.