Inteligența artificială, folosită în criza locuințelor din Marea Britanie. Anunțul Prințului William

Prințul William a anunțat că va mobiliza instrumente de inteligență artificială (Ai) la fundația sa care se ocupă de gestionarea crizei locuințelor, conform AFP.

Moștenitorul tronului Regatului Unit a anunțat, miercuri, că fundația Homewards a lansat o inițiativă pentru a îmbunătăți utilizarea datelor cu scopul de a detecta „semnale de alertă clare cu mult timp înainte” ca o persoană să rămână fără locuință, scrie Agerpres.

Astfel, instrumentele de inteligență artificială s-ar ocupa de partajarea datelor despre finanțe, contribuțiile sociale și sănătatea unei persoane între diferite instituții.

Să ajungi o persoană fără adăpost „nu este o fatalitate, ci o situație pe deplin inevitabilă, previzibilă”’, a declarat prințul William la „Tech Week”, în Londra.

Este posibil „să se mobilizeze volume enorme de date”, a adăugat Dan Hughes, de la asociația LandAid, un alt partener al fundației Homewards, care a vorbit și el la „Tech Week” de la Londra. Însă trebuie „să se vegheze ca utilizarea acestor informații să nu aducă atingere vieții private”, a mai spus el.

Dacă „datele și tehnologiile pe care putem să le implementăm„ le vor permite „oamenilor să rămână în casele lor, să își păstreze locurile de muncă, în sânul comunităților lor, alături de familia lor, de școala lor”, atunci acest lucru este „infinit preferabil”, a mai explicat prințul William.