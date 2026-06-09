Inteligența Artificială, folosită pentru a lua urma presupusei corupții a lui Viktor Orbán. Suma pe care noul guvern vrea să o recupereze este uriașă

Șeful Autorității pentru Integritate din Ungaria a declarat pentru mai multe instituții media maghiare și străine, inclusiv Financial Times, că vrea să acționeze rapid pentru a recupera 160 de miliarde de euro din fonduri publice, bani care ar fi fost alocați incorect oamenilor din jurul fostului premier.

„O mare parte din acești bani se află deja în străinătate”.

Autoritatea anticorupție din Ungaria a dezvoltat un model bazat pe inteligență artificială pentru a urmări banii publici care ar fi fost deturnați în cei 16 ani de mandat ai fostului prim-ministru Viktor Orbán.

Ferenc Biró, șeful Autorității pentru Integritate din Ungaria, a declarat pentru Financial Times că instituția folosește AI și învățarea automată într-un sistem capabil să monitorizeze tranzacțiile economice din Ungaria în timp real.

Biró a spus că noul guvern dorește să acționeze rapid pentru a recupera banii alocați în mod necorespunzător oamenilor de afaceri din jurul lui Orbán.

Acuzațiile de corupție la adresa lui Viktor Orbán au cântărit serios în alegerile din aprilie, câștigate de noul premier Péter Magyar și partidul său, Tisza, potrivit analiștilor.

Orbán a fost în mod repetat criticat pe această temă de Bruxelles, opoziția politică și presa independentă,

Magyar s-a angajat să acorde mai multe competențe Autorității pentru Integritate, ca parte a unui pachet de reforme privind statul de drept convenit cu Bruxelles-ul.

„O mare parte din acești bani se află deja în străinătate”

Într-un interviu acordat duminică emisiunii „Egyenes beszéd”, citat de publicația maghiară Telex, Biró a afirmat că ultimii 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban i-au costat pe contribuabili aproximativ 160 de miliarde de euro.

El a explicat că această avere a dispărut, suma fiind o estimare profesională bazată pe „30 de ani de muncă în domeniu”, care, desigur, „nu poate fi auditată”.

În 2010, a spus Biró, „5% din cheltuielile bugetare s-au scurs pe canale de corupție”, iar până în 2025 acest procent a ajuns la 20%, dar, pentru ca acest lucru să se întâmple, a fost nevoie și de voință politică.

În discuția cu Financial Times, Biró a spus că „țara are mare nevoie de fondurile care au fost furate, iar o mare parte din acești bani se află deja în străinătate”.

Acuzații la adresa foștilor miniștri

Biró a fost numit în 2022 pentru a înființa organismul anticorupție, ca parte a condițiilor impuse de UE pentru a spori transparența, menite să permită Budapestei să recâștige accesul la fondurile înghețate ale Uniunii.

Însă guvernul Orbán a refuzat să coopereze cu această autoritate, a declarat Biró, limitându-i astfel grav eficacitatea.

Biró a susținut de asemenea că o anchetă a fost deschisă împotriva lui, ca parte a presiunilor exercitate de guvernul Orban, acuzație pe care Fidesz a respins-o.

Biró, scrie site-ul maghiat HVG, a declarat anterior într-un interviu că, în timpul mandatului guvernului anterior, ministrul Justiției, Bence Tuzson, și ministrul Afacerilor Europene, János Bóka, au dorit să oprească anumite anchete.

Biró a fost convocat la Ministerul Justiției pentru o întâlnire în martie 2024, după ce agenția sa a efectuat o inspecție la sediul Direcției Generale a Spitalelor Naționale (OKFŐ).

Biró susține că cei doi miniștri i-au cerut să nu mai desfășoare astfel de anchete.

Cei doi foști miniștri au negat că aceasta ar fi fost tema întâlnirii, dar Tuzson a admis că o discuție în trei a avut loc, potrivit HVG.

Bani către apropiații lui Orbán

Guvernarea lui Orban a fost în mod constant acuzată că a distribuit fonduri publice oamenilor de afaceri din jurul premierului.

O analiză publicată de Financial Times înainte de alegerile din Ungaria a arătat că 14% din toate fondurile alocate în cadrul licitațiilor de stat sub guvernarea lui Viktor Orbán au ajuns la 42 de companii deținute de 13 asociați, care câștigaseră doar 1% dintre contracte între 2005 și alegerea sa în 2010.

În total, aceștia au obținut peste 28 de miliarde de euro în cadrul licitațiilor guvernamentale din 2010 până la sfârșitul anului 2025, fie singuri, fie ca parte a unor consorții — o medie de 1,8 miliarde de euro pe an.

Cei 13 sunt apropiați ai administrației prim-ministrului.

Promisiunile lui Magyar

Autoritatea pentru Integritate ar trebui să devină mult mai importantă sub noul premier Peter Magyar, care a făcut din lupta anticorupție o prioritate.

Peter Magyar a promis, de asemenea, că va înființa o agenție separată pentru recuperarea activelor, cu scopul de a accelera recuperarea fondurilor.

Se așteaptă ca guvernul să prezinte un proiect de lege cuprinzător privind combaterea corupției în cursul acestei săptămâni.

Budapesta se va alătura, de asemenea, Parchetului European, permițând procurorilor UE să instrumenteze cazuri de fraudă și corupție cu fonduri europene în Ungaria.

Miliarde deblocate de Comisia Europeană

La sfârșitul lunii trecute, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a întâlnit cu Magyar și a anunțat deblocarea a până la 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria.

Ea le-a spus reporterilor că UE va dezgheța 10 miliarde de euro din fondul de redresare, așa-numitul Next Generation EU, și 4,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune, urmând ca alte 2,2 miliarde de euro să fie deblocate pe măsură ce sunt implementate reformele necesare.

Banii europeni sunt cruciali pentru relansarea economiei ungare. Noul guvern a moștenit un deficit bugetar în creștere, care, potrivit Comisiei, ar putea ajunge la 6,2% din PIB în 2026.

„Vom aduce acești bani acasă, așa cum am promis, pentru a reconstrui Ungaria, pentru a relansa economia, pentru a restabili și dezvolta serviciile publice și pentru a consolida competitivitatea companiilor și a întreprinderilor mici și mijlocii ungare”, a declarat Peter Magyar în conferința de presă.