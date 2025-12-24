Intensitate „crescută a activității gripale”, anunță Ministerul Sănătății / Autoritățile confirmă primul deces din acest sezon / Cazurile de gripă s-au dublat într-o săptămână

Ministerul Sănătății (MS) anunță populația că, în această perioadă, se înregistrează „o intensitate crescută a activității gripale”, cu răspândire geografică extinsă a virusurilor gripale și a altor infecții virale respiratorii la nivelul întregii țări.

În acest context, pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor, Ministerul Sănătății recomandă, într-un comunicat de presă publicat miercuri, 24 decembrie, respectarea unor măsuri:

Măsuri generale pentru populație

Prezentarea la medicul de familie la apariția simptomelor respiratorii, în vederea stabilirii conduitei terapeutice, a necesității izolării la domiciliu și, după caz, a efectuării unor investigații suplimentare.

Purtarea măștii de protecție de către persoanele care prezintă simptomatologie respiratorie, în situația în care este necesară deplasarea în comunitate.

Respectarea etichetelor de tuse și strănut, inclusiv utilizarea batistelor de unică folosință.

Menținerea unei igiene riguroase a mâinilor, prin spălare frecventă cu apă și săpun sau utilizarea de soluții dezinfectante.

Evitarea aglomerațiilor, aerisirea frecventă a spațiilor închise și utilizarea măștii de protecție în contexte cu risc crescut.

Continuarea vaccinării antigripale, cu prioritate pentru persoanele din categoriile la risc: persoane cu vârsta de peste 65 de ani; gravide; persoane imunodeprimate; persoane cu afecțiuni cronice respiratorii sau cardiovasculare.

Administrarea tratamentului antiviral antigripal, la indicația medicului, în special la persoanele cu risc crescut, pentru reducerea probabilității apariției complicațiilor și a formelor severe de boală.

Măsuri generale la nivelul unităților sanitare cu paturi

Purtarea echipamentului de protecție adecvat (măști, mănuși, halate) de către personalul medico-sanitar și de către alte persoane care intră în contact cu pacienții.

Limitarea programului de vizită pentru aparținătorii pacienților internați, în funcție de situația epidemiologică.

Realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, cu recomandarea izolării voluntare la domiciliu a persoanelor cu simptomatologie respiratorie sau redistribuirea acestora către activități care nu implică interacțiunea directă cu pacienții.

Asigurarea stocurilor necesare de antivirale, în special în unitățile sanitare care internează cazuri de infecții respiratorii acute.

Asigurarea condițiilor necesare pentru vaccinarea antigripală a personalului medico-sanitar și auxiliar nevaccinat.

„Ministerul Sănătății monitorizează permanent evoluția situației epidemiologice și va continua să informeze populația în mod transparent, în funcție de datele disponibile. Respectarea acestor măsuri este esențială pentru protejarea sănătății publice și pentru limitarea impactului infecțiilor respiratorii asupra sistemului sanitar”, mai scrie MS.

Primul deces provocat de gripă în acest sezon

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunţat, tot miercuri că a fost confirmat primul deces provocat de gripă din acest sezon, o femeie de 88 de ani din Cluj, nevaccinată, care suferea şi de alte afecţiuni. De altfel, numărul cazurilor de gripă înregistrate în săptămâna 15-21 decembrie a fost 11.174, aproape dublu faţă de săptămâna precedentă.

„În săptămâna 15.12.2025 – 21.12.2025 (S 51/2025) au fost raportate: 102.655 cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 3,7% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (99.034) şi cu 15,2% mai multe cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (89.109). Variaţia în plus faţă de media calculată de 69.708 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 47,3%”, a transmis INSP.

INSP raportează 11.174 cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 5.701 înregistrate în săptămâna precedentă, de cinci ori mai multe comparativ cu cele din aceeaşi săptămână a sezonului precedent (2.238) şi de 6,9 ori mai multe faţă de media ultimelor cinci sezoane (1.623).

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate judeţe, cele mai multe fiind în municipiul Bucureşti (1.696) şi în judeţele Cluj (843), Botoşani (826), Bihor (801), Iaşi (700) şi Neamţ (616).

„Având în vedere succesiunea a trei săptămâni care au evoluat cu o intensitate înaltă a activităţii gripale, cu depăşirea mediei faţă de sezoanele anterioare şi cu o răspândire geografică extinsă a circulaţiei virusurilor gripale la nivelul întregii ţări, putem vorbi de o situaţie de alertă epidemiologică”, precizează INSP, potrivit News.ro.

De asemenea, au fost înregistrate 62 cazuri de infecţii respiratorii acute severe (SARI), cu 11 mai multe faţă de săptămâna precedentă şi cu 20 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a sezonului precedent, şi 133 cazuri de gripă confirmată de laborator (60 cu virus gripal AH3, 5 cu virus gripal AH1 şi 68 cu virus gripal A nesubtipat).

„De la începutul sezonului au fost raportate: 294 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care: 59 cazuri cu virus gripal A nesubtipat , 119 cu virus gripal AH3, 13 cu virus gripal AH1, 3 cazuri cu virus gripal B”, menționează INSP.

Instituția mai anunță că a fost comunicat primul deces confirmat cu virus gripal din acest sezon, o femeie în vârstă de 88 de ani, din județul Cluj, având condiţii medicale pre-existente, dar neînregistrată în RENV ca fiind vaccinată anti-gripal, confirmată cu virus gripal tip A, subtip H3.

Până la data de 21.12.2025 au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 1.252.642 de vaccinări antigripale (1.227.743 fiind pentru grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 5.835 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.