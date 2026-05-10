Intervenţie în Portul Constanţa: Agenţia de Salvare pe Mare a recuperat trei marinari egipteni care aveau nevoie de îngrijiri medicale

Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare a intervenit, duminică, pentru a prelua trei marinari egipteni de o pe navă sub pavilion Palau, aflată în rada exterioară a Portului Constanţa.

„Duminică 10.05.2026, ora 18:00, Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) pentru a efectua o intervenţie de tip Medevac. La bordul navei GOLDEN SHARK, sub pavilion Palau, aflată în zona doi ancoraj/rada exterioară a portului Constanţa, trei membrii ai echipajului, de naţionalitate egipteană, necesită îngrijiri medicale”, a transmis duminică seară ARSVOM, potrivit News.ro.

Institiţia precizează că, la ora 18:04, nava SAR ARTEMIS din cadrul ARSVOM s-a deplasat în locaţia indicată de către MRCC, pentru a prelua pacienţii.

La ora 18:28, nava SAR ARTEMIS a acostat în tribordul navei GOLDEN SHARK, iar la ora 18:45, echipajul navei SAR ARTEMIS a început preluarea pacienţilor, urmând a fi predaţi echipajelor medicale, în dana 9/10 a portului Constanţa.

La ora 19:40, aceştia au fost predaţi în siguranţă echipajului medical.