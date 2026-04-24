Intervenţie în Portul Sulina pentru preluarea unui marinar străin cu probleme medicale

Un marinar indian care a acuzat probleme medicale a fost preluat, vineri, de un echipaj al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti (ARSVOM) de la bordul unei nave aflate în rada exterioară a Portului Sulina. El a fost adus la ţărm şi predat în siguranţă echipajului de ambulanţă.

Reprezentanţii ARSVOM au anunţat că au fost solicitaţi de către Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) să facă o intervenţie medicală, relatează News.ro.



„La bordul navei Kemal Kuru, sub pavilion Panama, aflată în rada exterioară a portului Sulina, un membru al echipajului necesită îngrijiri medicale. La ora 16:50, nava SAR ARES din cadrul ARSVOM s-a deplasat în locaţia indicată de către MRCC, pentru a prelua pacientul”, au transmis reprezentanţii ARSVOM.



Ei au menţionat că la ora 18:25, pacientul de naţionalitate indiană a fost preluat, fiind conştient şi cooperant.



Marinarul a fost adus în bazinul Mare AZL Sulina, iar aici l-a preluat un echipaj de ambulanţă.