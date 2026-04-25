Intervenție la un centru de tratament din Eforie Nord, unde 13 persoane s-au simițit rău după ce au intrat în piscină / Poliţia a deschis dosar penal

Cel puțin 13 persoane au acuzat stări de rău, sâmbătă, după ce au fost la piscina terapeutică a unui centru medical din Eforie Nord, fiind solicitată intervenţia echipelor medicale. Două dintre persoane au necesitat transportul la spital. Şeful Protecţiei Consumatorilor Constanţa a anunțat ulterior că a mers în control la centrul de tratament și a descoperit că „cea mai gravă deficienţă era la nivelul apei din piscină, unde pH-ul era sub limitele admise”. Poliţia Județeană a anunţat la rândul său că a fost deschis dosar penal în acest caz.



„Persoane cu stare de rău în urma unui tratament în piscina terapeutica la un centru medical din Eforie Nord”, a anunțat inițial ISU Dobrogea. De asemenea, o echipă a DSP Constanţa a fost trimisă să facă verificări la centrul medical.

Ulterior, pompierii au informat că, în urma unui apel la 112, „în jurul orei 11:00, am fost solicitaţi să intervenim în staţiunea Eforie Nord, la un centru de tratament, unde mai multe persoane aflate în zona piscinei terapeutice acuzau stare de rău”.



Ei au precizat că în urma evaluării realizate la faţa locului de către medicul de pe echipajul SMURD C, au fost asistate 13 persoane, dintre care două au fost transportate la Spitalul Judeţean Constanţa, cu ambulanţe SMURD şi SAJ.

Protecţia Consumatorilor, în control. Ce s-a constatat

Şeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa, Horia Constantinescu, a afirmat sâmbătă seară că a făcut un control la centrul de tratament din Eforie Nord şi a descoperit că „cea mai gravă deficienţă era la nivelul apei din piscină, unde pH-ul era sub limitele admise”, relatează News.ro.

„Odată ajunşi la acest centru, au fost verificate atât zona piscinei şi a centrului SPA, cât şi blocul alimentar. La nivelul ambelor structuri au fost constatate deficienţe, cea mai gravă fiind identificată la nivelul apei din piscină. Nivelul pH-ului era sub limitele admise, cu consecinţe care pot genera iritaţii la nivelul gâtului, exact aşa cum au acuzat persoanele afectate”, a spus Constantinescu.



El a precizat că anterior fusese în control şi DSP Constanţa, care decisese să oprească activitatea la piscină până la prezentarea unor buletine de analiză.

„O apă puternic acidă în piscină”

Horia Constantinescu a adăugat că sunt unele aspecte care necesită lămuriri suplimentare. „Vor fi clarificate frecvenţa verificărilor apei din piscină, data ultimei revizii a sistemului de filtrare, precum şi funcţionarea sistemului automat de monitorizare, atât în ceea ce priveşte cantitatea de clor, cât şi celelalte substanţe necesare asigurării unui echilibru corespunzător”.

„De asemenea, s-a pus în vedere operatorului economic să revizuiască întreg sistemul de rigole, să cureţe zona de duş şi să înlăture inclusiv zonele afectate de mucegai sau alte impurităţi”, a transmis șeful CJPC.



El a precizat că la nivelul blocului alimentar nu au fost constatate deficienţe majore, fiind dispuse măsuri de remediere.

Şeful CJPC Constanţa a menţionat că un pH de 4,2 într-o piscină înseamnă apă puternic acidă, fiind o valoare complet necorespunzătoare pentru utilizare, iar un interval corect pentru piscină este între 7,2 şi 7,6.



Horia Constantinescu a precizat că un pH 4,2 reprezintă o abatere severă, comparabilă cu aciditate apropiată de sucuri sau oţet diluat, iar aceasta are un impact asupra sănătăţii prin iritaţii ale ochilor şi pielii, senzaţie de arsură, afectarea nasului şi gâtului.

Poliţia a deschis dosar penal

De asemenea, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a anunţat că a fost deschis un dosar penal în acest caz.

„În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către poliţişti pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au precizat poliţiştii.