INTERVIU Avertisment din Varşovia, unde a ajuns Nicușor Dan: „Domnul Nicuşor Dan poate a fost un luptător antisistem, dar acum nu mai este. Dacă elita conducătoare din România crede că e genială, Simion și Georgescu se vor întoarce”

HotNews relatează din Polonia, de la participarea președintelui ales Nicușor Dan la ”marșul celor o mie de inimi”, în sprijinul primarului Varșoviei, liberalul Rafał Trzaskowski. Rezultatul alegerilor din România au stârnit aici o puternică impresie. Dar nimic nu e adjudecat de la sine pentru că există riscuri majore, crede unul dintre cei mai buni cunoscători ai României, istoricul Adam Burakowski.

Întrebarea este dacă „elita conducătoare” din România va considera rezultatul alegerilor „ca o nouă confirmare a genialității sale sau va încerca totuși să implementeze un program de reforme? Dacă alege prima variantă (și acesta pare a fi cazul), Simion și Georgescu se vor întoarce mai repede decât s-ar aștepta cineva”, avertizează Adam Burakowski.

Nicușor Dan nu mai e un luptător antisistem, „pentru că în acest moment are relaţii foarte bune cu toate partidele şi chiar multă lume îl consideră un om de sistem. Asta nu e neapărat un lucru rău”.

Istoric şi politolog, Adam Burakowski este unul dintre intelectualii polonezi pasionaţi de România. El spune, într-un interviu pentru publicul HotNews.ro, că vizita preşedintelui ales Nicuşor Dan ar putea să apropie cele două ţări, care au „şi un trecut comun, şi un destin comun”. Remarcă însă şi câteva teme unde spune că România are de recuperat în comparaţie cu Polonia: puterea de muncă, inegalitatea socială, emigraţia şi atitudinea anti-occidentală.

Istoricul şi politologul Adam Burakowski. Sursă foto: Instagram @adamburakowski

Adam Burakowski este unul dintre intelectualii est-europeni apreciaţi şi în Polonia, şi în România. A studiat istoria recentă şi politica din România, iar teza sa de doctorat a fost unul dintre bestsellerurile despre comunismul românesc: volumul „Dictatura lui Nicolae Ceauşescu (1965-1989). Geniul Carpaţilor”. Astăzi, Burakowski coordonează alte teze de doctorat pe teme de politică românească. Este profesor al Institutului de Studii Politice al Academiei Poloneze de Științe din Varşovia.

Burakowski consideră că vizita lui Nicuşor Dan la Varşovia, cu o zi înainte de depunerea jurământului şi de preluarea mandatului, poate fi o oportunitate ca Polonia să descopere mai multe despre elita politică de la Bucureşti. Cine conduce România a fost, până acum, un subiect mai degrabă necunoscut şi neinteresant pentru concetăţenii lui.

Într-un text scris în urmă cu trei zile pentru Fundaţia Corneliu Coposu, cu care colaborează în România, Adam Burakowski se întreabă ce concluzii va trage „elita conducătoare” din rezultatul alegerilor prezidenţiale din România. „Va considera aceasta ca o nouă confirmare a genialității sale sau va încerca totuși să implementeze un program de reforme? Dacă alege prima variantă (și acesta pare a fi cazul), Simion și Georgescu se vor întoarce mai repede decât s-ar aștepta cineva”, scrie Burakowski.

România, cunoscută prin ”anularea alegerilor” și prin covrigii Luca

HotNews.ro: Nicuşor Dan face duminică o vizită în Polonia, pentru a-l susţine pe candidatul Rafał Trzaskowski. Ce ştiţi despre preşedintele ales al României?

Adam Burakowski: Nicuşor Dan nu este cel mai popular politician în Polonia. Nu pentru că nu ar fi performant – pentru că nu ştim asta –, ci pentru că, pur şi simplu, nu îl cunoaştem.

În Polonia, s-a vorbit destul de mult despre alegerile din România, însă discuţiile s-au concentrat în jurul şocului anulării. Apoi, nu prea s-a mai discutat.

Pe de altă parte, nu cred că sunt nici prea mulţi români care să se intereseze de alegerile din Polonia. Ţările noastre sunt în Europa Centrală şi de Est, deci avem şi un trecut comun, şi un destin comun. Numai că, în ce priveşte politica, niciunii nu înţeleg prea bine ce se întâmplă în cealaltă ţară.

Pe de altă parte, trebuie să spun că, indiferent de politicieni, relaţiile între România şi Polonia sunt foarte bune şi foarte profunde. Avem un parteneriat strategic semnat în 2009, avem proiecte comune şi cooperăm în NATO şi în UE. Sunt foarte mari investiţii din Polonia în România şi sunt şi investiţii româneşti în Polonia. Vă dau un exemplu interesant: reţeaua de patiserie Luca este şi aici.

„Şi George Simion a venit joi în Polonia” Cu cine s-a întâlnit?

– La aceste alegeri din Polonia în turul II au intrat în turul II primarul Capitalei şi un om perceput a fi anti-sistem. Credeţi că există vreo similitudine cu alegerile din România?

– E adevărat că şi noi am avut, în trecut, precedentul în care primarul Varşoviei să devină preşedinte. La noi a fost Lech Kaczyński (primarul Varşoviei din 2002 până în 2005, ales ulterior preşedinte al Poloniei), aşa cum în România a fost Traian Băsescu. Dar cred că situaţia din Polonia este total diferită de cea din România.

De pildă, pot spune că e o diferenţă mare între AUR şi PiS (Partidul Lege şi Justiţie, care îl sprijină la alegerile prezidenţiale pe Karol Nawrocki, contracandidatul primarului Rafal Trzaskowski, susţinut de Nicuşor Dan, n.r.). Chiar dacă ambele sunt în aceeaşi familie europeană, Partidul Conservatorilor şi Reformiştilor.

Omologul partidului AUR din Polonia este, de fapt, Confederaţia Libertate şi Independenţă, condus de Sławomir Mentzen. În urmă cu două zile (joi, n.r.), George Simion a venit în Polonia şi s-a întâlnit cu cei din Confederaţie, dar s-a văzut și cu cei din PiS, chiar dacă înainte de primul tur l-a susţinut pe Nawrocki.

În plus, trecutul ideologic al lui George Simion nu are corespondent în Polonia. Noi niciodată nu am avut, în istoria naţională, o organizaţie precum Legiunea Arhanghelului Mihail.

”Simion nu va putea să rezolve nimic pentru români. El poate doar să adauge probleme noi”

-Cât despre președintele ales Nicușor Dan?

-Domnul Nicuşor Dan poate a fost un luptător antisistem, dar acum nu mai este, pentru că în acest moment are relaţii foarte bune cu toate partidele şi chiar multă lume îl consideră un om de sistem. Asta nu e neapărat un lucru rău.

Pur şi simplu, el este un om politic, activ de foarte mulţi ani, iar activitatea lui politică a fost şi în legătură cu partidele din România. Cred că acesta este unul dintre motivele pentru care, în turul I, el a fost votat de mai puţină lume. Şi tot aşa se pot explica voturile lui George Simion sau ale lui Călin Georgescu, care au fost percepuţi drept reprezentanţi ai curentului anti-sistem. Aceasta consider că a fost o alegere înşelătoare din două motive: 1. lumea crede că Simion nu este în nucleul sistemului, dar şi el este parte a lui şi 2. Simion nu va putea să rezolve nimic pentru români. El poate doar să adauge probleme noi.

„În România, cei bogaţi sunt mult mai bogaţi decât în Polonia, iar cei săraci – mult mai săraci”

– Această vizită a readus în spaţiul românesc o discuţie despre comparația dintre cele două ţări, comparaţie care avantajează Polonia…

– Pot să vă spun că Polonia a făcut un progres foarte mare după căderea comunismului. Dar am făcut asta cu muncă. Am muncit foarte mult pentru a ajunge la acest miracol economic. Se spune că în ultimii 30 de ani, trei ţări au făcut un progres economic foarte mare: China, Polonia şi India.

Eu am fost prima dată în România în 1996. Sigur că şi în România există un progres semnificativ, dar cred că în România nivelul de inegalitate este mult mai are decât în Polonia. În România, cei bogaţi sunt mult mai bogaţi decât în Polonia, iar cei săraci – mult mai săraci. Şi asta cred că e principala problemă pentru elita românească.

În plus, din România, au emigrat peste 4 milioane de români – nu pentru că le-a plăcut prea mult stilul de viaţă occidental, ci din motive economice. Şi la noi au emigrat aproape 2 milioane, însă din punct de vedere procentual este o mare diferenţă.

Apoi, în vreme ce în România există un curent antieuropean, toată lumea în Polonia este pro-occidentală. Sigur că există şi disensiuni cu administraţia de la Bruxelles, însă asta nu înseamnă că noi suntem anti-occidentali! Suntem o ţară şi o naţiune care are un destin în Europa şi toată lumea înţelege asta.