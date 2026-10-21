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Actualitate

INTERVIU Avertismentul unui cunoscut economist pentru Guvernul Niculescu: „Să înțeleagă că nu guvernează doar pentru pensionari și pentru bugetari”

Laurențiu Ungureanu
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Schimbarea Guvernului nu va însemna sfârșitul austerității, spune avocatul specializat în fiscalitate Gabriel Biriș. El explică, într-un interviu pentru publicul HotNews, ce poate face pentru economie Cabinetul Luca Niculescu, proaspăt învestit, şi dacă românii se pot aştepta la un an fără noi creşteri de taxe.

  • „Guvernul Niculescu nu are nicio șansă să facă altceva decât ce a făcut Guvernul Bolojan. Adică să continue reducerea deficitului bugetar, iar asta nu înseamnă în niciun caz altceva decât austeritate”, spune Gabriel Biriș.
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