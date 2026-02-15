INTERVIU – Bernard Blistène, despre Ștefan Bertalan, rezilientul artist român creator de comunități

Bernard Blistène, curator și director onorific al Muzeului Național de Artă Modernă – Centrul Pompidou Paris, vorbește într-un interviu acordat curatorial despre Ștefan Bertalan, artistul român pe care l-a descoperit cel mai recent, și despre expoziția organizată de el, retrospectiva „În ritmul lumii”, la MARe/ Muzeul de Artă Recentă din București, pe care vrea să o ducă și în Franța.

„Rezilientul artist făuritor de comunități”, după cum Blistène îl numește pe Bertalan, a activat începând cu anii 1960 și până spre finalul vieții, în 2014.

Ecologia, știința, colaborări, educație, fotografie și performance sunt câteva dintre elementele care au marcat și definit creația lui.

Citește mai mult pe Curatorial.ro