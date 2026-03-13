Simulare Evaluare Națională 2026: câte școli sunt afectate de boicotul profesorilor

Simularea îi ajută să se familiarizeze cu atmosfera de examen: programul, regulile, timpul limitat și modul de redactare a lucrării. FOTO: Shutterstock

Simularea Evaluării Naționale 2026 începe în 16 martie, iar simularea Bacalaureatului 2026 este programată o săptămână mai târziu, însă protestul profesorilor afectează organizarea testărilor în unele școli. Potrivit datelor Ministerului Educației, simulările se vor desfășura în 4.527 de unități de învățământ din țară, adică 97,27% dintre școli.

Potrivit datelor centralizate de la inspectoratele școlare județene și transmise vineri, 13 martie, de Ministerul Educației, simulările pentru Evaluarea Națională 2026 se organizează în 4.527 de unități de învățământ din țară, ceea ce reprezintă 97,27% dintre școli.

În 127 de unități de învățământ (2,73%) simulările nu se organizează, conform informațiilor transmise ministerului.

Ministerul mai transmite că aproximativ 5.000 de profesori evaluatori sunt înscriși pe platformă pentru corectarea lucrărilor la limba română, circa 4.500 la matematică și aproximativ 300 la limba maternă.

De asemenea, aproximativ 77.000 de elevi au participat deja la simulări organizate la nivelul unor județe, înaintea simulării naționale a Evaluării Naționale 2026. Este vorba despre testări organizate de unele inspectorate școlare la nivel local, înaintea simulării naționale, care începe pe 16 martie.

Situația din București

În București, situația este însă diferită în unele școli. În 40 de unități de învățământ, peste 3.000 de elevi nu vor susține simularea Evaluării Naționale, potrivit unui răspuns al Inspectoratului Școlar al Municipiului București transmis la solicitarea Edupedu.ro.

„La acest moment, conform datelor centralizate la nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, situația indică 40 de unități de învățământ în care simularea este afectată de acțiunile de protest, cu 3.276 de elevi afectați de boicot”, a precizat inspectoratul.

La nivel național, sindicatele din învățământ au transmis în această săptămână că peste 50% dintre profesorii membri de sindicat au decis să nu participe la simulările examenelor naționale din 2026.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a spus, într-o postare pe Facebook, că respectă dreptul profesorilor de a-și exprima nemulțumirile, dar că simulările pot fi organizate cu profesorii care nu participă la protest. Potrivit acestuia, peste 8.000 de profesori s-au înscris pentru evaluarea lucrărilor.

Sindicatele acuză presiuni asupra profesorilor

Sindicatele din educație susțin că în unele școli au existat presiuni asupra profesorilor pentru a participa la organizarea simulărilor.

„S-a ajuns la presiuni și intimidări nemaiîntâlnite venite din partea conducerilor unităților de învățământ și a inspectoratelor școlare, mai mari decât la greva din 2023”, au transmis Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, într-un comunicat comun publicat pe 9 martie.

Potrivit sindicatelor, tot mai mulți profesori ar fi forțați să semneze pentru participarea la organizarea simulărilor, deși referendumul intern organizat de federații a indicat o susținere majoritară pentru boicotarea testărilor. Liderii sindicali spun că boicotarea simulărilor este „un act minim de demnitate” și o formă de protest față de politicile din educație.

Calendar simulare Evaluare Națională 2026

16 martie 2026 – Limba și literatura română – probă scrisă

17 martie 2026 – Matematică – probă scrisă

– Matematică – probă scrisă 18 martie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă

Limba și literatura maternă – probă scrisă 30 martie 2026 – comunicarea rezultatelor

Calendar simulare Bacalaureat 2026

23 martie 2026 – Proba E) a) – Limba și literatura română – probă scrisă

24 martie 2026 – Proba E) c) – proba obligatorie a profilului – probă scrisă

25 martie 2026 – Proba E) d) – proba la alegere a profilului și specializării – probă scrisă

26 martie 2026 – Proba E) b) – Limba și literatura maternă – probă scrisă

16 aprilie 2026 – comunicarea rezultatelor.

Calendar Evaluare Națională 2026

Examenul propriu-zis pentru absolvenții clasei a VIII-a este programat în luna iunie.

Calendar Evaluare Națională 2026 pentru clasa a VIII-a:

22 iunie 2026 – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 24 iunie 2026 – Matematică

– Matematică 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă.

Primele rezultate sunt afișate la începutul lunii iulie, iar cele finale după soluționarea contestațiilor sunt publicate câteva zile mai târziu.

Calendar Bacalaureat 2026 – probele scrise

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie. Calendarul probelor scrise este următorul: