INTERVIU „Când lucrurile se vor complica, PSD va da vina pe Luca Niculescu și pe miniștrii tehnocrați”. Ce speranță de viață are noul guvern

Cele 280 de voturi pentru Guvernul Niculescu „nu reflectă deloc susținerea parlamentară”, spune, într-un interviu pentru HotNews, Sergiu Mișcoiu, analist politic și profesor la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj.

„Mă aștept ca PSD și AUR să aibă o serie de voturi comune pe proiecte cultural-conservatoare”, spune profesorul de Științe Politice Sergiu Mișcoiu.

Ce înseamnă pentru partidul lui George Simion intrarea în opoziție a PNL și USR.

De ce Sorin Grindeanu „nu este neapărat printre marii câștigători” și ce se schimbă de la 1 martie, când expiră înțelegerea cu PNL.

Guvernul condus de Luca Niculescu a primit 280 de voturi în Parlamentul României, motiv pentru care, marți seară, s-a instalat la Palatul Victoria și a ținut și prima ședință.

Profesorul Sergiu Mișcoiu este de părere că PSD este câștigătorul acestui vot, dar nu și liderul partidului, Sorin Grindeanu.

Sergiu Mișcoiu. Foto: Facebook

Votul, „un cec în alb” pentru Luca Niculescu

HotNews: Guvernul Luca Niculescu a trecut cu 280 voturi, cu 47 peste majoritatea necesară de 233. Ce înseamnă acest număr?

Sergiu Mișcoiu: Era de așteptat. Știam că Partidul Național Liberal luase o decizie internă de a sprijini învestirea guvernului. Și știam, de asemenea, că există diverse grupuri parlamentare și parlamentari independenți care au decis să voteze cu guvernul. Asta în afara acelor partide care au declarat în mod oficial sprijinul și în afara PSD.

Nu e de mirare că avem această cifră și este, fără îndoială, un cec pe care îl primește Luca Niculescu din postura de premier pentru a lua o serie de măsuri, în special pe termen scurt, menite să ducă la necesara rectificare bugetară.

Este un cec în alb cel puțin pentru începutul acestui mandat având în vedere necesitatea rectificării bugetare. Dacă nu am fi avut această necesitate, este foarte posibil ca PNL să mai fi cugetat înainte de votul acordat guvernului.

„Nu reflectă deloc susținerea parlamentară efectivă”

– Dar cum arată numărul acesta din perspectiva susținerii pe care ne așteptăm să o vedem față de acest guvern?

– Nu reflectă deloc susținerea parlamentară efectivă pe care o avea guvernul în viitor. Parlamentarii care au învestit guvernul nu e sigur că vor vota cu acesta. PNL a și spus că se va poziționa în opoziție împreună cu USR, iar celelalte partide vor negocia votul caz cu caz. Eu cred că în Parlament vom avea reconfigurarea unor majorități în funcție de proiectul de lege.

De exemplu, mă aștept ca PSD și AUR să aibă o serie de voturi comune pe proiecte cultural-conservatoare, așa cum s-a întâmplat până acum, iar PNL să sprijine eventuale măsuri propuse de guvern care ar merge în direcția menținerii țintelor de deficit sau reformelor structurale.

Relația cu PSD

– Cum vă așteptați să fie relația dintre acest guvern PSD-tehnocrați și Parlament, având în vedere că PSD este singurul partid parlamentar care face parte din guvern?

– PSD va aduce sprijinul parlamentar pentru guvern, pentru că miniștri tehnocrați nu au de unde să obțină acest sprijin. Însă, de câte ori va fi nevoie de un sprijin mai larg, premierul va trebui să discute cu liderii USR și PNL sau cu alte formațiuni, ca proiectele să treacă.

PSD se află în fața unei îndatoriri care este mai importantă decât anterior. Acum nu trebuie doar să obțină disciplină de la parlamentarii PSD pentru a vota proiectele inițiate de guvern, ci și să obțină majorități în afara acestei zone pe care o controlează direct. Și asta s-ar putea să se dovedească destul de dificil. Vom avea un proces legislativ cu siguranță anevoios și, în ciuda calităților de mediator și negociator ale premierului Niculescu, cred că ne putem aștepta la complicații în multe proiecte.

„În guvern nu se votează”

– Cine va conduce, de fapt, acest executiv: Luca Niculescu sau „majoritatea absolută” PSD, cei 12 din 18 miniștri?

– Guvernul este o entitate care decide colegial, însă, dacă nu există consens în cadrul guvernului, cel care tranșează este premierul. PSD poate să se amăgească cu faptul că are o majoritate largă a miniștrilor, dar în guvern nu se votează.

În guvern, premierul tranșează în caz de lipsă de consens în direcția unor decizii. Atunci am putea să avem mai multe momente în care premierul va face acest lucru, poate chiar împotriva voinței miniștrilor din PSD. Dacă se va repeta, desigur va duce la situații asemănătoare cu situațiile care au dus la debarcarea domnului Bolojan.

Poate ni se pare Luca Niculescu prea elegant și prea candid pentru a fi purtătorul unui mesaj de forță, dar reprezintă instituția care are cea mai mare putere politică în România.

Rolul lui Marian Neacșu

– Pentru că spuneți că Luca Niculescu nu are imaginea premierului tranșant, mai degrabă fiind unul candid, nu credeți că acest guvern ar putea să fie mai degrabă condus de Marian Neacșu?

– Eu cred că domnul Neacșu va fi exact elementul de legătură între premier și miniștri PSD, însă nu cred că va putea să se substituie premierului. Marian Neacșu va avea cu siguranță un rol important în interiorul guvernului. El conduce, de fapt, miniștrii PSD, însă nu cred că va fi cel care va conduce efectiv guvernul.

Și președintele Nicuşor Dan și premierul vor avea o linie care nu este cea tradițional apărată de PSD și care va trebui să continue să domine în politica publică. Iar echilibrul acesta care se va crea în timp, pentru că nu poate să se creeze imediat între cele două părți ale guvernului – cea a premierului cu tehnocrații și cea a PSD-șilor -, va fi o linie destul de schimbătoare și de complicată.

Modul în care va funcționa guvernul în octombrie-noiembrie nu va semăna cu modul în care va funcționa guvernul în ianuarie-februarie când se va apropia acel termen fatidic de 1 martie când expiră înțelegerea cu Partidul Național Liberal și când lucrurile pot intra pe traiectoria unor tentative mai serioase de moțiune de cenzură cu șanse de reușită.

Cât va rezista Guvernul Niculescu

– Ați adus moțiunea de cenzură în discuție. Ce speranță de viață dați acestui guvern?

– Am văzut în cazul lui Ilie Bolojan că, deși ai o majoritate inițial largă, poți avea o speranță de viață scurtă în calitate de premier cu puteri totale. Paradoxal, poți avea o durată de viață lungă în situația în care ne-am aflat noi atâtea luni, cu un guvern care nu are puteri depline, dar care trebuie să continue să guverneze.

Însă este vital ca actul de guvernare să aibă succes. Dacă va exista o cădere accelerată a actului de guvernare și vom avea tensiuni interne în următoarele săptămâni și nu vom permite deloc acestui guvern să se așeze, ne vom confrunta cu o criză mai mare decât cea cu care ne-am confruntat până acum. E nevoie, mai mult decât oricând, de pace politică.

Migrarea parlamentarilor către PSD

Eu cred că vom avea o repliere a unor parlamentari, vom avea un contingent de parlamentari care vor migra spre Partidul Social Democrat.

– De unde să vină acești parlamentari?

– Eu mă gândesc că dinspre grupurile care au apărut în urma fărâmițării SOS și POT și poate chiar de la Partidul Național Liberal. Când PSD a ajuns la putere întotdeauna a atras parlamentari. Cred că vom avea aceste mini-migrații care vor întări polul guvernamental.

Probabil Partidul Social Democrat își va face calculul pentru alegerile din 2028. Dacă alegerile vor prinde PSD la guvernare, atunci sunt toate șansele să fie drastic sancționat de electorat, mai ales din această postură incomodă a singurului partid care își asumă guvernarea fără să aibă majoritate. Atunci probabil că va exista o strategie prin care se va căuta o ieșire de la guvernare.

„Când lucrurile se vor complica” PSD „va da vina” pe Luca Niculescu

– Dar credeți că PSD va sprijini complet premierul care nu e parte din partid sau îl va lăsa să deconteze singur problemele guvernării?

– Tentativa finală atunci când lucrurile se vor complica va fi să dea vina pe Luca Niculescu și pe miniștrii tehnocrați, dar suntem departe de acel episod. PSD știe că va trebui să producă o serie de rezultate, în special pentru categoriile populare pe care dorește să le recupereze electoral. Și în faza actuală ar trebui mai degrabă să afișeze o colaborare strânsă cu premierul.

– Dar cât de realizabile vi se par propunerile din planul de guvernare? Ce va putea face și ce nu va putea face acest guvern?

– E greu de calculat cât de realizabile sunt propunerile în ansamblul lor. În general, acest program nu are o linie politică definită ideologic. Toate propunerile sunt foarte prudent condiționate în programul de guvernare de echilibrul bugetar și de posibilitățile fiscal-bugetare.

Asta poate reprezenta un alibi, în special pentru premier și pentru ministrul de Finanțe, atunci când ar refuza implementarea unor politici publice mai generoase din partea Partidului Social Democrat.

PSD a câștigat, însă nu și Sorin Grindeanu

– E PSD marele învingător al ultimelor luni?

– Aș zice că PSD este în continuare un partid cartel care depinde de existența unor organizații teritoriale puternice, implantate local și care extrage resurse din sfera publică pentru a le distribui unor cercuri de interese apropiate partidului. Celelalte partide au caracteristici asemănătoare, în special PNL și UDMR, însă amploarea în cazul PSD este mult mai mare.

Din acest punct de vedere, este un câștig pentru PSD. În măsura în care revine la guvernare, poate să aibă acces la redistribuirea unor resurse, cu mențiunea că nu are Ministerul de Finanțe, deci acest acces nu este chiar atât de discreționar pe cât și-ar dori. Dar revine la guvernare și probabil că va demara un program de tipul Anghel Saligny care va consta în investiții pe care primarii le așteaptă de ceva vreme.

Pe de altă parte, Sorin Grindeanu nu este neapărat printre marii câștigători. Strategia sa a dat roade, fiindcă PSD este din nou la guvernare, însă Grindeanu însuși nu este la guvernare. Și aici vom vedea cât de important va mai fi în continuare Sorin Grindeanu pentru Partidul Social Democrat. Pierde prim-planul. Nu mai are tribuna necesară pe care o avea anterior și va trebui să justifice măsurile pe care PSD le ia în interiorul guvernului fără să fie parte a acestui guvern.

Iar opoziția va fi întărită, fiindcă va avea o dimensiune dublă: pe lângă AUR vom avea și PNL și USR.

„Nu cred că PNL va ieși slăbit din această postură”

– Dar pentru PNL, faptul că a votat un guvern din care nu face parte este o înfrângere?

– Cred că pentru PNL este mai degrabă o consfințire a faptului că poate să aibă un comportament rațional. Și pariul este acela de a demonstra că, spre deosebire de Partidul Social Democrat, PNL are înțelepciunea necesară de a înțelege că situația cere ca acum să avem un guvern funcțional care să ia măsuri în legătură cu rectificarea bugetului.

Nu cred că PNL va ieși slăbit din această postură. Din contră, cred că electoratul este suficient de rațional pentru a înțelege necesitatea acestui vot care merge dincolo de interesele de partid. Iar dacă Ilie Bolojan va reuși să se înțeleagă cu liderii USR, puterea acestui binom USR-PNL în Parlament va fi una destul de crescută.

Opoziția din PNL față de Ilie Bolojan

– PNL a fost totuși la guvernare 7 guverne consecutive. Cum se va descurca acest partid în opoziție, mai ales fiind rupt în taberele „pro” și „anti” Bolojan?

– Nu doar că este rupt în aceste tabere, ci este și el un partid care are o componentă importantă de cartelizare. Și PNL are mulți aleși locali care s-au obișnuit să aibă acces la resurse, la proiecte, la diverse investiții. În noua logică guvernamentală, acest acces nu va mai fi la fel de abundent cum era până acum sau, chiar dacă va fi în continuare, va exista întotdeauna suspiciunea că PNL nu va mai avea acces la resurse cât avea până acum. Și acest lucru va face să existe o opoziție internă față de Ilie Bolojan.

Vom avea o perioadă în care vor fi și în interiorul PNL anumite tensiuni și poziția lui Bolojan va fi pusă sub semnul întrebării de „puciștii” din partid. Dar Ilie Bolojan și-a obținut un grad de credibilitate prin acțiunea guvernamentală pe care a desfășurat-o și prin tipul de măsuri pe care le-a luat.

„AUR a avut de câștigat masiv”

– Dacă ar fi să vorbim despre partidul lui George Simion, iese AUR mai puternic după aceste cinci luni de criză?

– Până la momentul votului pentru guvernul Niculescu, cu siguranță AUR a avut de câștigat masiv. Celelalte partide s-au certat între ele la guvernare după ce au încercat să facă un cordon sanitar împotriva AUR, apoi au colaborat punctual cu AUR, pe anumite proiecte. Cel mai important este debarcarea guvernului Bolojan.

Însă, din momentul acesta, AUR nu mai are monopolul opoziției și acest lucru este destul de important. Criticile articulate la adresa guvernului ar putea să vină și dinspre polul de centru-dreapta PNL-USR. Va exista un mecanism de concurență cu AUR. Iar în AUR am văzut că au existat o serie de tensiuni în ceea ce privește comportamentul față de guvern. Am văzut lideri istorici ca Marius Lulea care au plecat sau au fost forțați să plece din partid.

Având în vedere această nouă configurație, AUR va trebui să-și diversifice retorica și să pună mai mult accent pe lideri care au o credibilitate instituțională. AUR este concurat în opoziție, nu se mai află în aceeași situație privilegiată în care era anterior, însă, în același timp, continuă să aibă resurse importante pentru a menține un tonus politic viguros în vederea alegerilor care vor urma.