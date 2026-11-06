INTERVIU Ce soluții are Ministerul Energiei pentru scăderea facturilor la electricitate și gaze și de ce încă nu avem o strategie pentru a folosi gazele din Neptun Deep

În pragul iernii, când consumul de electricitate și gaze crește considerabil și, automat, și facturile, HotNews l-a întrebat pe noul ministru al Energiei, ce va face pentru a veni în sprijinul consumatorilor, în special al celor vulnerabili.

– Domnule Chisăliță, ce ați găsit la minister când ați venit?

– Au fost o serie de lucruri care, din păcate, n-au fost finalizate. Și aici mă refer, de exemplu, la planul pentru iarnă, care, de obicei, se finaliza undeva în septembrie-octombrie și el întotdeauna are un termen-limită care înseamnă 1 noiembrie.

A trebuit ca, într-un termen foarte, foarte scurt, să-l facem, să-l aprobăm în Guvern și a trebuit să ne mișcăm foarte repede.

Au fost foarte multe elemente pe care a trebuit să le abordăm. Nu neapărat că au fost lăsate în urmă, dar ele au avut o anumită urgență. Mă refer, de exemplu, la acea prelungire a situației de alertă, pentru că modul în care ne găsim în momentul de față nu este deloc unul, hai să spunem, normal.

– Care este cel mai pesimist scenariu?

– La momentul de față, scenariile, din fericire, merg într-o zonă mai optimistă. Nivelul hidraulicității s-a îmbunătățit și urmează pornirea unui reactor în următoarea perioadă. Vorbim și de centrala Mintia care este în teste. Am avut comandamente zilnice pentru a găsi soluții la problemele pe care le-am putea întâmpina în această iarnă.

Interviu cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță

Ofertele furnizorilor de energie au crescut chiar și cu 27%

– Cu cât au crescut prețurile la electricitate în ultima perioadă?

– La electricitate, nu există o singură evoluție a facturii pentru toți consumatorii. Contează prețul contractului fiecăruia, momentul în care acesta se modifică și cantitatea consumată. Scenariile de creștere de 16%, 22% sau 27%, discutate public, provin din analiza realizată la Asociația Energia Inteligentă, pe baza ofertelor din comparatorul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, prin platforma POSF.

Ele descriu evoluția unor oferte comparabile, nu o majorare identică, aplicată automat tuturor facturilor. Pentru fiecare gospodărie, comparația corectă se face la același consum și la prețul final, cu toate componentele incluse.

Prețurile „nu țin în mod exclusiv de Ministerul Energiei”

– Aveți în plan măsuri de reducere a facturilor?

– O să zic de la început că aspectele legate de prețuri nu sunt, în mod normal, elemente care să țină în mod exclusiv de Ministerul Energiei, ele fiind în zona celor care gestionează piața de energie și gaze naturale, în special Autoritatea Națională de Reglementare. În sfera noastră intră cam o treime din prețul final, vorbim de partea de producători (restul sunt tarife reglementate de ANRE și taxe – n.r.).

Încercăm să identificăm niște scheme, niște măsuri care să diminueze ceea ce înseamnă evoluția prețurilor în această perioadă. Doar că partea aceasta înseamnă, grosso modo, o treime.

– Și ce puteți face să reduceți prețurile în zona de producție?

– În primul rând încercăm să găsim soluții ca formele ieftine de energie să funcționeze. Și aici mă refer la partea legată de zona în care apa, din păcate, a creat probleme. În același timp, avem în vedere niște scheme. Unele după data de 1 aprilie 2027, altele încercăm să le aplicăm mai repede.

– De când?

– Dorința noastră este de la 1 decembrie. Din punctul nostru de vedere, situația în care ne găsim, adică evoluțiile care au fost, necesită măsuri urgente. În momentul de față încercăm să gândim niște scheme, împreună cu celelalte entități responsabile. Să sperăm că va exista un consens.

Facturi la energie electrică. Colaj: Ion Mateș / Honews. Foto: Inquam Photos, Shutterstock



– Luați în calcul o nouă plafonare?

– Pe cât posibil încercăm să evităm această abordare a plafonării.

– Dar reducerea tarifelor reglementate?

– Tarifele reglementate nu sunt la nivelul Ministerului Energiei.

– Dar este o posibilitate?

– Este o posibilitate. Problema e că, din perspectiva mea, e foarte important să încercăm să vedem ce putem să facem noi și să nu aruncăm pisica peste gard. Pentru că e foarte simplu să spui ce să facă alții, dar, în primul rând, nu este onest să faci acest lucru și, în al doilea rând, cred că e foarte important să vedem noi ce putem să facem. Și asta analizăm acum.

– Ce se întâmplă cu facturile la gaze?

– La gaze, pentru consumatorii casnici se aplică până la 31 martie 2027 mecanismul din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2026, care spune că furnizorul facturează valoarea mai mică dintre prețul contractual și prețul calculat potrivit ordonanței, iar prețul de producție este plafonat la 110 lei/MWh. Chiar dacă prețul unitar nu se schimbă, o lună mai rece poate aduce o factură mai mare prin creșterea consumului.

Pentru perioada de după 1 aprilie, intenția mea este să propun continuarea unei forme de sprijin la gaze. Ultimele evoluții și analize arată că piața gazelor nu este pregătită pentru retragerea bruscă a protecției acordate consumatorilor casnici. Forma mecanismului și condițiile de aplicare trebuie stabilite înainte de expirarea celui actual, împreună cu evaluarea impactului și a resurselor necesare.

Multe țări europene au luat măsuri

– Alte țări ce măsuri au luat?

– Multe din țările europene care au luat măsuri în perioada aceasta au venit cu ajutoare în favoarea consumatorilor, au acordat vouchere. Și noi avem acum vouchere, dar doar pentru consumatorii vulnerabili. Nu există intervenții în piață, adică nu există în momentul de față plafonări sau alte construcții de genul acesta în Europa.

Din cunoștințele mele există, în schimb, ajutoare care au fost date fie consumatorilor casnici, de cele mai multe ori, sau consumatorilor industriali, există trei scheme la nivel european.

– Dar pe partea de fiscalitate? Ați discutat cu Ministerul de Finanțe despre reducerea taxelor?

– Există astfel de discuții. Trebuie să avem în vedere și faptul că România are una dintre cele mai ridicate scheme de taxare în energie din Europa. Dar decizia este a Ministerului Finanțelor.

– Ce aveți în plan în ceea ce privește consumatorii vulnerabili?

– Am avut mai multe întâlniri până acum pe această temă cu Ministerul Muncii. Trebuie întâi să avem un mecanism prin care să definim consumatorii cu adevărat vulnerabili.

Până acum, au existat două abordări. Una în funcție de consum, adică un consum mic înseamnă că ești vulnerabil. Cealaltă a fost în funcție de venit. Adică ai un venit mic, ești beneficiar unor ajutoare de tip voucher. Acest mecanism este acum în vigoare, dar are limitele sale. Și atunci am propus să găsim un element optim între aceste zone, de așa natură încât, într-adevăr, când vorbim de registrul persoanelor vulnerabile, să identificăm acele persoane care sunt cu adevărat vulnerabile, să ne concentrăm asupra lor și, într-adevăr, să-i putem ajuta.

Pentru că de foarte multe ori se duce în situația în care sunt consumatorii care nu îndeplinesc neapărat condițiile de vulnerabilitate, dar care beneficiază de niște sume, sau alții nu beneficiază suficient cât să le reducă din starea de sărăcie energetică în care se găsesc.

– Deci putem să le spunem oamenilor că din decembrie o să le scadă factura la electricitate?

– Nu puteam să spunem treaba asta pentru că, după cum spuneam, nu este o decizie exclusivă a Ministerului Energiei. Noi venim cu propuneri. Propunerile acestea, dacă vor fi validate legislativ și vor fi acceptate și de celelalte instituții, da, se pot pune în practică.

– De ce nu ar fi acceptate?

– În primul rând e nevoie de o validare legislativă. România are o legislație care spune că piața este liberă. Aici trebuie găsită înțelegerea la instituțiile care verifică faptul că măsurile acestea sunt în concordanță cu legislația în vigoare privind piața de energie și gaze naturale, atât entități din România cât și entități de la Bruxelles, care trebuie să valideze aceste scheme.

Ajutoare de stat pentru consumatorii non-casnici

– Facturile pentru consumatorii non-casnici au explodat și ele, mai ales la gaze. Ce măsuri aveți în plan?

– Din punctul meu de vedere, consumatorii non-casnici sunt la fel de importanți ca și consumatorii casnici. În analizele pe care le facem îi cuprindem și pe ei.

– Aveți nevoie de avizul Consiliului Concurenței pentru asta?

– Da, derulăm diverse grupuri de lucru. Deci toate aceste activități sunt într-o dinamică în momentul de față. Doar că trebuie să neapărat să-i convingem, să identificăm acele soluții legale cu care să mergem mai departe.

– Este vorba de ajutoare de stat?

– Exact. Pot să zic că toate discuțiile până au fost unele amiabile și pozitive. Dar, din punctul meu de vedere, trebuie să vedem actul semnat. Vorbim de toți consumatorii non-casnici. Cei industriali au problemele lor, cei mai mici au alte probleme, spitalele, școlile au alte probleme. Toate lumea are probleme. Bineînțeles, întotdeauna sursele sunt limitate, dar măcar să încercăm să vedem ce se poate face.

România nu are o strategie pentru a folosi gazele din Neptun Deep

– Aș dori să schimbăm subiectul și să discutăm despre gazele din Neptun Deep și cum putem face să consumăm o cantitate cât mai mare în țară.

– În primul rând, trebuie să spunem că lucrările sunt în grafic. Există doi operatori acolo (OMV Petrom și Romgaz – n.r.) care vor fi și beneficiarii gazelor naturale după ce exploatarea va începe. Fiecare o să-și abordeze prin prisma propriilor politici activitățile. Avem posibilitatea ca o cantitate importantă de gaze să fie procesată în România și să creeze plus valoare.

În același timp, prezența altor locuri de consum înseamnă posibilitatea de a consuma și de a produce plus valoare în România. Mă gândesc aici la centrala de la Mintia, de exemplu, care anul viitor va intra în funcțiune, și, bineînțeles, în funcție de modul în care dezvoltarea economică a României va exista în viitor, există posibilitatea consumului și altor cantități de gaze în România.

Bineînțeles că ideea de a consuma în România o cantitate cât mai mare de gaze este importantă și binevenită, dar ea trebuie să se bazeze pe contracte și derularea acestor contracte de operatorii care dețin gaze naturale și aceste societăți comerciale.

– Gazele din Neptun Deep pot reduce facturile la gaze?

– Aportul suplimentar de gaze într-o piață, în mod normal, ar trebui să facă ca și cererea să fie mai mare decât oferta și da, rezultatul ar trebui să fie un preț mai mic. Acum trebuie să spunem că România este o piață interconectată cu alte state, iar rezultatul acestei situații economice trebuie să o vedem în special după ce aceste gaze vor veni. Asta înseamnă că, probabil, în a doua parte a anului 2027, vom discuta de prezența acestor gaze și în acel moment trebuie făcută o analiză concretă din perspectiva prețului.

– Deci, deocamdată, în România vom folosi gazele din Neptun Deep doar la Mintia? Și la combinatul Azomureș, care a fost cumpărat de Romgaz?

– Deocamdată nu avem contracte încheiate în acest sens, dar există această posibilitate.

– Se știa de mult că vine acest gaz și ne-am trezit acum că nu avem unde să-l folosim?

– Nu știu dacă ne-am trezit acum. Cred că nu ne-am trezit mai devreme când se știa că vine acest gaz.

Până la urmă despre gazele din Neptun Deep se știe din 2015. Este o problemă legată de strategia economică a României, care putea, în ultimii ani, să aibă cu totul și cu totul altă abordare. Eu trebuie să mă asigur că lucrările din Neptun Deep vor continua și că gazele vor veni la termenul stabilit și că vor ajunge în sistemul de transport al gazelor din România.