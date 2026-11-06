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Dumitru Chisăliță. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Economie

INTERVIU Ce soluții are Ministerul Energiei pentru scăderea facturilor la electricitate și gaze și de ce încă nu avem o strategie pentru a folosi gazele din Neptun Deep

Florentina Cernat
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În pragul iernii, când consumul de electricitate și gaze crește considerabil și, automat, și facturile, HotNews l-a întrebat pe noul ministru al Energiei, ce va face pentru a veni în sprijinul consumatorilor, în special al celor vulnerabili. 

  • Ministrul Dumitru Chisăliță, care este și fondatorul Asociației Energia Inteligentă, spune că prețurile nu țin exclusiv de Ministerul Energiei, dar „încercăm să gândim niște scheme”. 
  • Ce spune oficialul, în interviul cu HotNews, întrebat dacă are în plan o nouă plafonare la electricitate. 
  • Cum explică faptul că România nu are o strategie pentru a folosi în țară gazele din Neptun Deep.