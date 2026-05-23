INTERVIU cu artista din România care se duelează cu AI într-o piesă: „Trăim o realitate clară și ireversibilă”

„Mi-am dorit să se simtă discrepanța dintre vocea reală și cea AI”, explică Delia ideea din spatele piesei „Analog”, construită ca „un duel între artist și Inteligența Artificială”. Într-un interviu pentru publicul HotNews, Delia spune că o parte a publicului deja nu mai face diferența între autentic și artificial și vorbește despre cum își imaginează ea că va arăta muzica peste 10 ani, într-o lume în care AI-ul devine tot mai prezent.

Piesa „Analog”, în care Delia se duelează cu o voce masculină generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale, a strâns peste 1,5 milioane de vizualizări pe YouTube în trei săptămâni. O altă piesă recentă a Deliei, „Du-mă la munte”, a adunat 1,5 milioane de vizualizări în cinci luni.

Artista crede că experiența live nu poate fi înlocuită de tehnologie: „Emoția pe care o dă o voce live, un concert live nu poate fi înlocuită”.

„Trăim o realitate clară și ireversibilă: AI-ul își face simțită prezența în toate mediile, inclusiv în cele creative”, afirmă Delia, într-un dialog pentru publicul HotNews.

Ea numește ceea ce consideră că Inteligența Artificială nu poate înlocui în muzică.

„Mi-am dorit să se simtă discrepanța dintre vocea reală și cea AI”

HotNews: Cum a apărut „Analog”? Care a fost ideea de la care ai pornit?

Delia: Trăim o realitate clară și ireversibilă: AI-ul își face simțită prezența în toate mediile, inclusiv în cele creative și pe cât este o evoluție firească și utilă, care să ajute la dezvoltare, pe atât devine și o amenințare pentru profesioniști din diverse domenii. Și de aici mi-a venit ideea piesei, pentru că eu consider că actul artistic, experiența live, nu ar trebui să fie înlocuite de intervenția inteligenței artificiale.

– Piesa pare să creeze o tensiune între uman și artificial, poate fi interpretată ca un manifest împotriva AI în muzică. E intenționat un fel de „duel” între tine și AI?

– Da, chiar este un duel între artist și AI și m-am bucurat să văd că publicul a înțeles ideea și a reacționat atât de bine la piesă, că a integrat mesajul și ideea demersului artistic.

– Vocea masculină din „Analog”, generată cu AI, a venit din prima sau ai testat mai multe variante până să o alegi pe cea finală?

– A fost generată din prima și mi-a plăcut mult cum sună și am decis să o păstrăm.

– Ți s-a părut că vocea AI poate transmite emoție reală sau tocmai lipsa emoției a fost importantă pentru concept?

– Mi-am dorit să se simtă discrepanța dintre vocea reală și cea AI și să accentuăm ideea că emoția pe care o dă o voce live, un concert live, nu poate fi înlocuită.

„Cred că există și un public care nu caută mereu suflet în artă”



– Îți amintești când ai ascultat prima dată o piesă generată cu inteligența artificială? Ce ai simțit atunci?

– Am simțit mai mult teamă că se pierde treptat esența muzicii. Fascinație mai degrabă pentru cât de repede evoluează tehnologia și teamă pentru cât de ușor poate deveni „suficient de bun” ceva care nu mai are în spate o intenție umană reală. Prima reacție e clar curiozitatea, dar apoi gândind la rece, apare teama, panica poate, că adoptăm atât de ușor AI-ul și când vine vorba de zona artistică.

– A fost un moment în care ți-ai dat seama că AI-ul va schimba real industria muzicală?

– Nu cred că a fost un singur moment, a fost mai degrabă ceva ce a venit firesc, cu timpul. A început întâi cu partea de instrumentale, apoi cu vocile, versurile.

– Crezi că există un risc ca muzica făcută exclusiv cu AI să devină „fără suflet” sau asta e doar o prejudecată?

– Cred că da, muzica AI nu are suflet, emoție autentică, trăire, chiar și imperfecțiune. Însă cred că există și un public care nu caută mereu suflet în artă și atunci va exista o parte a oamenilor care va îmbrățișa acest gen de produse artistice.

– Există deja „artiști” generați complet de AI care adună milioane de vizualizări. Cum privești apariția acestora?

– Unele piese sună bine, atrag, există curiozitate pentru ele. Dar nu sunt concret niște artiști, cât mai degrabă un construct artificial.

– Crezi că publicul face diferența între autentic și artificial sau nu mai contează?

– Este o parte a publicului care cred că deja nu mai face diferența între autentic și artificial. Dar sunt convinsă însă că numărul celor care vor alege experiența live, vie va fi mult mai mare decât al celor care nu pun preț pe autenticitate.

„Consider că e mai util să înțelegi fenomenul”



– Cum îți imaginezi că va arăta muzica peste 10 ani, într-o lume în care AI-ul devine tot mai prezent?

– Cele două lumi vor ajunge să coexiste. Cei care vor folosi AI-ul cu cei care se vor încăpățâna să rămână creativi natural. Și, cum spuneam, cred cu tărie că valoarea va crește exact în zona live-ului și a experienței directe.

– Crezi că artiștii vor colabora cu AI sau vor încerca să se delimiteze de el?

– Ambele tabere vor exista. Unii îl vor integra ca instrument creativ, alții îl vor respinge complet. Nu îmi dau seama dacă îl vor respinge până la capăt sau dacă, în timp, vor ajunge să îl folosească drept ghid.

– Ca artist, îți este teamă de impactul AI asupra industriei sau îl vezi mai degrabă ca pe un instrument?

– Poate fi un instrument, dacă este folosit cu măsură, nu ca unică modalitate de a crea. Se pierde farmecul și nu mai e nimic special în a fi artist. Cred că e mai util să înțelegi fenomenul și să decizi cum îl integrezi fără să-ți pierzi identitatea.

– Există ceva ce consideri că AI-ul nu va putea înlocui niciodată în muzică?

– Da, clar. Cum am mai spus: emoția, conexiunea live, energia dintre artist și public, respirația, lucrurile spontane și incontrolabile.

„Muzica autentică transmite stări”

– Dacă AI-ul ar ajunge să compună muzică „perfectă” tehnic, crezi că publicul ar mai aprecia imperfecțiunea umană?

– Eu spun că da. Paradoxal, cu cât crește perfecțiunea tehnică, cu atât devine mai valoroasă imperfecțiunea care transmite emoție reală.

– În contextul ăsta, cum ai defini tu muzica autentică, azi?

– Muzica autentică este rezultatul unor trăiri personale, amprenta unei personalități, implică multă creativitate, mesaje proprii, cunoașterea teoriei muzicale. Muzica autentică transmite stări și sentimente speciale.

– Cum reușește un artist să rămână relevant fără să-și piardă identitatea într-o lume în care oricine poate genera muzică cu AI?

– Prin voce proprie, atât la propriu, cât și la figurat. Prin recognoscibilitate, prin personalitate, prin creativitate, prin joacă, prin curiozitate, prin starea de prezență.

Notă: Interviul cu Delia a fost realizat în scris.