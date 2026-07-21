INTERVIU cu veteranul ucrainean care scoate militari în stradă în sprijinul ministrului demis al Apărării. „Zelenski își trage singur un glonț în picior”

În centrul Kievului, dar și în alte orașe ucrainene, au loc de mai multe zile proteste cu mii de oameni față de demiterea de către președintele Zelenski a ministrului Apărării, Mihai Fedorov. Unul dintre organizatorii manifestațiilor este veteranul Dmitro Koziatînskîi, care a acordat un interviu pentru publicul HotNews. „Președintele a creat această criză și tot el trebuie să o rezolve”, spune militarul.

Dmitro Koziatînskîi susține că „Zelenski a primit termen până pe 24 iulie pentru a-l demite pe șeful armatei Oleksandr Sîrski, considerat responsabil pentru criza creată, și a-l propune pe Fedorov pentru funcția de ministru al Apărării”.

De ce consideră veteranul că schimbarea lui Fedorov este „o greșeală strategică enormă” a președintelui Zelenski.

Care sunt presiunile la care sunt supuși militarii activi care-și manifestă pe rețele sociale opinia critică despre șeful Armatei Oleksandr Sîrski.

Protestele declanșate după demiterea de facto a lui Mihail Fedorov (35 de ani) din funcția de ministru al Apărării continuă de mai multe zile în Ucraina. Manifestațiile au început imediat după anunțarea deciziei și au continuat inclusiv în weekend, participanții adunându-se zilnic în Piața Ivan Franko din Kiev și în piețele centrale ale altor orașe pentru a cere revenirea lui Fedorov, dar și schimbarea comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski.

Unul dintre organizatorii protestelor este Dmitro Koziatînskîi, veteran al serviciului medical din batalionul „Vovkî da Vinchi”. Înainte de invazia Rusiei, a locuit în Cehia, unde a studiat și a dezvoltat o afacere în domeniul IT.

După începutul războiului s-a întors în Ucraina și s-a înrolat în armată, iar în 2025 a revenit la viața civilă. În prezent conduce direcția de medicină tactică în cadrul fundației caritabile „Tvoie Maiбутnie”.

Koziatînskîi a lansat apelurile care au mobilizat participanții la proteste prin intermediul rețelelor sociale. Veteranul a vorbit cu corespondenta HotNews prin intermediul aplicației Messenger.

Zelenski a primit termen până pe 24 iulie

„Președintele a creat această criză și tot el trebuie să o rezolve. El a spus că a auzit vocea societății, care a ieșit în stradă pentru a protesta. Până vineri, 24 iulie, așteptăm următoarele decizii:

demiterea comandantului-șef Oleksandr Sîrski

înaintarea candidaturii lui Mihail Fedorov pentru funcția de ministru al Apărării.

Dacă aceste decizii nu vor fi luate, vom anunța declanșarea unui protest pe termen nedeterminat. Adevărul este de partea noastră”, a spus Dmitro Koziatînskîi.

„A început să închidă fluxurile de corupție”

Dmitro Koziatînskîi în timpul unui protest. FOTO: Arhiva personală

„Fedorov este un ministru eficient, care în sfârșit a lansat reformele de care Ministerul Apărării avea nevoie. În mandatul său au devenit posibile loviturile asupra logisticii ruse și multe alte schimbări importante. Să-l demitem acum, în mijlocul reformelor, este o greșeală strategică enormă”, a mai spus Koziatînskîi pentru HotNews.

Întrebat despre afirmațiile potrivit cărora în spatele demiterii s-ar afla interese de corupție, veteranul spune că nu deține dovezi directe, însă consideră că această ipoteză este credibilă.

„Sunt convins că Fedorov a început să închidă fluxurile de corupție din Ministerul Apărării. Evident, acest lucru nu le-a convenit celor care beneficiau de ele. Nu am informații concrete despre acest lucru. Cred însă ceea ce a spus Mihail Fedorov la conferința sa de presă”, a mai spus bărbatul.

„O confruntare între armata modernă și metodele sovietice”

Dmitro Koziatînskîi susține că ruptura dintre Fedorov și comandantul-șef Oleksandr Sîrski este, în esență, o confruntare între două viziuni diferite asupra modului în care trebuie condus războiul.

„Este vorba despre diferența dintre abordările moderne și vechile tradiții sovietice, de care trebuie să ne desprindem. Doar o armată ucraineană modernizată va putea învinge Federația Rusă, nu abordările bazate pe sacrificii masive ale domnului Sîrski.”

Potrivit organizatorului, protestele nu sunt susținute doar de militari sau veterani, ci de un spectru larg al societății.

„La protest au venit foarte mulți oameni: tineri, veterani, chiar și pensionari. Cred că, fără exagerare, putem spune că întreaga societate civilă activă iese în Piața Franko și în piețele centrale ale altor orașe.”

El spune că manifestațiile vor continua și că participanții speră să determine autoritățile să-și reconsidere decizia.

„Rușii s-au bucurat de schimbarea lui Fedorov”

Referindu-se la popularitatea fostului ministru, veteranul spune că aceasta este explicată prin rezultatele obținute.

„A făcut multe lucruri utile atât la Ministerul Transformării Digitale, cât și la Ministerul Apărării”, a declarat acesta.

Întrebat despre reacția bloggerilor militari ruși, care au salutat demiterea lui Fedorov, Koziatînskîi consideră că acesta este un semnal pe care Kievul ar trebui să îl ia în calcul.

„Desigur că ar trebui. Nu mi-aș dori deloc să le facem rușilor această bucurie”.

Are rezerve față de candidații vehiculați pentru înlocuirea ministrului

Despre eventualii succesori ai lui Fedorov, Koziatînskîi spune că nu susține numirea ministrului de Interne, Ihor Klimenko.

„Mai bine să rămână ministru de Interne”, spune militarul.

În ceea ce îl privește pe Evghen Hmara, veteranul spune că îl respectă ca militar, însă are rezerve privind experiența sa administrativă.

„Îl respect foarte mult ca ofițer de luptă, dar nu sunt sigur că are competențele manageriale necesare pentru a conduce Ministerul Apărării. În orice caz, este un om foarte demn și nu pot decât să-i doresc succes.”

„Există presiuni asupra militarilor”

Dmitro Koziatînskîi afirmă că personal nu a fost supus unor presiuni directe, din cauza organizării protestelor, deși spune că au existat încercări de a obține informații despre el prin canale militare, în ciuda faptului că nu mai este militar activ de peste un an.

„Pe linia militară au fost transmise niște solicitări ciudate despre mine, deși nu mai sunt la serviciu militar de peste un an. Presiuni directe asupra mea nu au existat. Există însă presiuni asupra militarilor activi care își exprimă opinia despre comandantul-șef Sîrski pe rețelele de socializare”, a afirmat Koziatînskîi.

Întrebat despre evoluția războiului, organizatorul protestelor spune că victoria Ucrainei depinde de continuarea reformelor și de evitarea conflictelor interne.

„Războiul se va încheia prin distrugerea definitivă a logisticii ruse, prăbușirea frontului lor și victoria noastră. Cel mai important este să nu ne punem singuri piedici.”



Critici la adresa lui Zelenski

Volodimir Zelenski, la Kiev, pe 16 iulie 2026. FOTO: Genya SAVILOV / AFP / Profimedia

Întrebat despre impactul politic al demiterii lui Fedorov, Koziatînskîi consideră că președintele Volodimir Zelenski riscă să piardă din sprijinul public.

„Cred că Zelenski, prin această decizie, își trage singur un glonț în picior. Sper că va auzi societatea și va trage concluziile corecte”, a spus acesta.

Veteranul susține că nu știe dacă Fedorov avea anterior ambiții politice, însă consideră că actualele evenimente le-ar putea schimba.

„Nu știu. Pot presupune că înainte nu avea, dar după ultimele evenimente este posibil să aibă”.

Președintele Ucrainei dă înapoi

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă, 18 iulie, că a avut o întâlnire cu Mihail Fedorov și o discuție separată cu comandantul-șef al Forțelor Armate, Oleksandr Sîrski.

„Ieri și astăzi au fost dedicate consultărilor. Desigur, aud ceea ce spun oamenii. Astăzi am avut o discuție îndelungată cu Mihail Fedorov. Tot astăzi am discutat și cu Oleksandr Sîrski. Deciziile privind armata vor fi elaborate”, a declarat Zelenski în mesajul său video adresat națiunii.