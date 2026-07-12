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Actualitate

INTERVIU Cum a ajuns liderul comunist Lucrețiu Pătrășcanu să fie executat pentru că e „dușman înrăit” al poporului. Un istoric face lumină în acest caz

Nicolae Cotruț
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Lucrețiu Pătrășcanu a fost un personaj complex al istoriei României recente, cu o soartă tragică, care ilustrează cum se făcea „dreptatea” când aceasta era decisă de factorul politic. Fost lider comunist, cu un rol important la momentul 23 august 1944, Pătrășcanu a fost condamnat la moarte și executat, fiind denunțat de unul dintre prietenii săi, pentru că ar fi complotat cu Tito, liderul Iugoslaviei, și cu „agenturile” britanice și americane. O carte scrisă de profesorul și istoricul Lavinia Betea face lumină în cazul acestui personaj aduce elemente noi, istorice. Autoarea a acordat un amplu interviu pentru publicul HotNews. 

  • Despre rolul în lovitura de la 23 august 1944: Pătrășcanu este autorul proclamației citite de Regele Mihai. La ancheta din timpul procesului său, acest act este folosit împotriva sa „ca dovadă a legăturilor cu regalitatea și cu burghezo-moșierimea, „dușmani ai clasei muncitoare”, spune Lavinia Betea.
  • Condamnarea și execuția din 1954: „Procesul Pătrășcanu” face parte din seria proceselor staliniste postbelice derulate în Uniunea Sovietică, Ungaria, Albania, Cehoslovacia, Polonia, Bulgaria. Sunt manipulări în contextul „războiului rece” și al schismei Tito-Stalin, toate instrumentate de consilieri sovietici”.
  • Lavinia Betea este profesor universitar specializat în psihologie socială și politică. Printre cărțile publicate se numără „Partea lor de adevăr”, „I se spunea Machiavelli. Ștefan Andrei în dialog cu Lavinia Betea”, „Ceaușescu și epoca sa” și „Povești din cartierul Primăverii”. A cincea ediție a lucrării „Lucrețiu Pătrășcanu. Moartea unui lider comunist”, distinsă cu premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române, a fost publicată recent la Humanitas.