Interviu | Cum a devenit NOD Academy cel mai amplu program colaborativ din piața de distribuție IT din România?

De peste un deceniu, NOD Academy aduce împreună comunitatea de parteneri Network One Distribution în jurul unui obiectiv comun: dezvoltarea competențelor tehnice și de business. Astăzi, programul a ajuns la peste 3.400 de participanți anual, cu peste 100 de evenimente organizate în mai mult de 25 de orașe. Programul depășește zona clasică de training și include evenimente, workshopuri și inițiative dedicate transferului de know-how și colaborării între reselleri, vendori și specialiști. Am discutat cu Mădălin Timiș, NOD Academy Manager, despre parcursul programului, schimbările din piață și modul în care NOD Academy sprijină dezvoltarea integratorilor și resellerilor, companii care își doresc să își dezvolte competențe suplimentare.

Care este rolul NOD Academy în ecosistemul Network One Distribution?

NOD Academy este primul program de business partnership dezvoltat de Network One Distribution, inițial pentru comunitatea sa de parteneri și deschis ulterior către întreaga piață. Încă de la început, în urmă cu mai bine de 10 ani, ne-am propus să construim mai mult decât un program de training. Ne-am dorit un cadru în care furnizorii, specialiștii NOD și resellerii să poată colabora și să facă schimb de know-how.

În prezent, organizăm workshopuri, evenimente și sesiuni dedicate principalelor tehnologii și soluții din portofoliu, dar și unor teme care îi ajută pe parteneri să își dezvolte afacerile. Obiectivul nostru este să le oferim acces la expertiză și instrumentele de care au nevoie pentru a răspunde unor proiecte tot mai complexe și pentru a crea valoare pentru propriii clienți.

Care au fost momentele care au definit evoluția programului?

Programul a pornit în 2013 ca o inițiativă prin care ne-am propus să aducem informația mai aproape de parteneri, iar în 2015 a devenit oficial NOD Academy, cu o identitate și o direcție clară. De atunci, am extins constant formatele de învățare și temele abordate. Astăzi, suntem prezenți constant în comunitatea de parteneri și acesta este cel mai bun indicator că programul răspunde unor nevoi reale și continuă să aducă valoare.

Cum s-au schimbat așteptările resellerilor în ultimii ani?

Dacă, la începutul programului, accentul era pus în principal pe cunoașterea produselor, astăzi, un reseller trebuie să înțeleagă întregul context al unui proiect, de la alegerea tehnologiei potrivite până la oportunitățile de finanțare și cerințele specifice fiecărui client final. Am adaptat constant conținutul NOD Academy la această realitate.

Pe lângă trainingurile tehnice și certificările de produs, organizăm sesiuni dedicate unor teme precum inteligență artificială, securitate, soluții din zona energiei sau digitalizare. Un exemplu este și componenta dedicată oportunităților de finanțare. Astfel, partenerii nu primesc doar informații despre tehnologie, ci și instrumente concrete pe care le pot integra în activitatea lor de zi cu zi.

Care sunt domeniile și competențele care generează astăzi cel mai mare interes în rândul partenerilor?

Subiectele care atrag cel mai mult interes sunt cele cu aplicabilitate directă în business. Inteligența artificială este unul dintre cele mai solicitate traininguri, alături de securitatea fizică și cibernetică, infrastructura IT, ecosistemul Apple și soluțiile din zona energiei.

În același timp, observăm un interes tot mai mare pentru conținutul care depășește componenta strict tehnică. Sesiunile dedicate oportunităților de finanțare sau evenimentele dezvoltate împreună cu furnizorii îi ajută pe parteneri să înțeleagă mai bine cum pot construi soluții complete și cum pot aduce valoare adăugată clienților lor. Această combinație între expertiză tehnică și perspectivă de business este una dintre direcțiile în care continuăm să dezvoltăm programul.

Ce înseamnă să faci parte din comunitatea de business NOD Academy?

De-a lungul anilor, am văzut parteneri care revin constant la evenimentele noastre, dezvoltă colaborări și își extind afacerile pornind de la conexiunile și informațiile dobândite aici.

Acesta este și motivul pentru care spunem că NOD Academy este mai mult decât un program de training. Am construit o comunitate în care distribuitorul, furnizorii și resellerii colaborează permanent, iar schimbul de experiență este la fel de valoros ca informația tehnică.

Care sunt rezultatele programului?

Organizăm anual peste 100 de evenimente, ajungem în zeci de orașe și reunim peste 3400 de participanți. Pentru noi, acestea arată că există un interes real pentru dezvoltare profesională și că partenerii apreciază valoarea pe care o aduce programul.

Mulți dintre parteneri revin constant la evenimentele noastre, recomandă programul colegilor și folosesc cunoștințele dobândite pentru a dezvolta proiecte noi. Acesta este cel mai bun indicator că NOD Academy și-a depășit de mult rolul de program de training și a devenit o platformă de business partnership.

Ce urmează pentru NOD Academy?

Vom continua să dezvoltăm programe dedicate tehnologiilor și subiectelor care contează pentru partenerii noștri și să extindem formatele prin care ajungem la ei. Obiectivul nostru este ca NOD Academy să rămână locul în care integratorii, furnizorii sau resellerii găsesc nu doar informații despre tehnologie, ci și oamenii, expertiza și contextul de care au nevoie pentru a-și dezvolta afacerile. Dacă vom reuși să păstrăm această relevanță și în anii următori, înseamnă că ne-am îndeplinit misiunea.

Articol susținut de NOD Academy