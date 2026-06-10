INTERVIU De ce România nu trebuie să aștepte ceva de la Trump: Naționalismul care spune că vrea să salveze România nu este decât „cooperarea cu oligarhia de extremă dreaptă din toată lumea”

„Este important să înțelegem că Donald Trump nu este cu adevărat o persoană politică. El este, de fapt, o personalitate de televiziune. Pentru el, totul este despre atenție”, spune istoricul american Timothy Snyder într-un interviu pentru HotNews. Istoricul nu se sfiește să spună care sunt consecințele acestui lucru pentru SUA, Europa și România.

L-am întrebat pe Snyder cum vede evoluțiile politice din România.

A fost rezervat. „Populismul de dreapta susține că pune pe primul loc țara, dar, de obicei, dăunează țării prin îndepărtarea acesteia de Uniunea Europeană”, a fost una dintre observațiile istoricului.

Timothy Snyder este una dintre cele mai respectate personalități intelectuale ale lumii.

Prima parte a interviului cu istoricul american este aici. În a doua parte, astăzi, Snyder vorbește despre SUA, România și despre cum putem acționa contra disperării și resemnării.

„Nu există nimic pe lume pe care Donald Trump să nu-l aibă sau pe care să nu-l poată avea. Dar, în același timp, se prezintă constant ca o victimă, este plin de nemulțumiri și, făcând asta, oferă un exemplu”.

„Și același lucru este valabil și pentru alți oameni puternici din lume. Vladimir Putin se prezintă constant ca o victimă. Elon Musk se prezintă constant ca o victimă”.

„Făcând acest lucru, ei stabilesc aceste culturi ale victimizării din care noi trebuie să învățăm de la ei”.

Am ales aceste trei extrase din interviul acordat, mai jos, de Timothy Snyder pentru HotNews pentru că sunt exemple.

Sunt exemple ale felului spectaculos în care el gândește. Snyder ia ceva ce simțim cu toții și formulează memorabil, așa cum nu reușim, probabil, nici unul dintre noi.

Profesorul Timothy D. Snyder, Foto: Christine Olsson / AFP / Profimedia

Viitorul nu e decis, așa cum e convingerea „foarte puternică în Rusia, foarte puternică și la Trump”

Când vorbește despre România și despre Europa de Est, Timothy Snyder gândește cu echilibrul și competența omului care a studiat o viață partea aceasta suprinzătoare de lume. Dar suprinzătoare, spune Snyder, înseamnă și ceva pozitiv: istoria nu e jucată, așa cum se crede cu convingerea „foarte puternică în Rusia, foarte puternică și la Trump”.

În lunga conversație cu el am găsit poate cel mai bun sfat contra senzației de disperare că „nu putem face nimic”. Acum, interviul.

Timothy Snyder: Când Trump se gândește la o moștenire, se gândește în termeni imobiliari

HotNews: Domnule profesor Timothy Snyder, cum credeți ar arăta moștenirea președintelui Donald Trump, în opinia sa?

Timothy Snyder: Nu cred că el are simțul viitorului, cu adevărat. O moștenire, prin definiție, implică alți oameni și modul în care aceștia își amintesc de tine.

Pur și simplu nu cred că lui Trump îi pasă de ceea ce cred alți oameni, în mod fundamental.

În măsura în care se gândește la o moștenire, se gândește la ea în termeni imobiliari. Așa că încearcă să lase în urmă o grămadă de clădiri incredibil de urâte, care sunt proiectate într-un amestec de cel mai prost stil comercial american, plus un strop de modernism fascist din anii 1930.

Trump dărâmă clădiri frumoase în Washington și apoi are idei despre cum să le înlocuiască cu lucruri groaznice. Și are o idee pentru un Arc de Triumf, practic, ceea ce este ironic pentru că principalul său război este în Iran și l-a pierdut.

Dar cred că, în ceea ce privește moștenirea, Trump gândește în termeni de arhitectură megalomanică. Gândește în termeni de simboluri. Nu gândește în termeni de Statele Unite sau de instituțiile sale sau de ceva de genul acesta.

Ce lași după tine: Atenție sau reforme?

Se gândește la el însuși, la a-și pune numele pe lucruri și la a construi clădiri prin care oamenii să-și amintească de el. Deci ceva de genul acesta.

Este important să înțelegem că el nu este cu adevărat o persoană politică. El este, de fapt, o personalitate de televiziune. Și astfel, noțiunea sa despre ce înseamnă o moștenire ar avea de-a face cu a continua să atragă atenția asupra sa, personal, după ce va muri, spre deosebire de o moștenire în care ai reformat ceva, ai construit ceva, ai schimbat ceva sau ai lăsat ceva semnificativ în urmă.

Cred că nu are nicio înțelegere a ceea ce ar însemna să lase ceva semnificativ în urmă. Cred că pentru el totul este despre atenție, fie că ești viu, fie că ești mort.

„Populismul de dreapta tinde să servească interese din afara țării”

– Aș dori să vorbim puțin despre scena politică românească. Cum credeți că ar arăta România sub conducerea unui partid populist?

– Voi răspunde la un nivel foarte general, deoarece consider că întrebările-cheie sunt, de fapt, destul de generale. Numărul unu: România, la fel ca vecinii săi, este mai bine servită de o relație amicală cu Uniunea Europeană decât de una ostilă.

Iar al doilea punct general este că acest fenomen pe care îl numim populism de dreapta tinde să fie destul de cosmopolit, tinde să fie conectat în rețele cu alte grupuri de dreapta și tinde să servească interese care, în mod ironic, sunt dincolo de granițele țării.

„Cooperarea cu oligarhia”

Și astfel, fără a intra în particularitățile românești, se poate observa că există un tipar general în acest sens, iar tiparul general este că populismul de dreapta susține că pune pe primul loc țara, dar, de obicei, dăunează țării prin îndepărtarea acesteia de Uniunea Europeană.

Și, de obicei, dăunează țării deoarece – și vedem asta din nou și din nou, fie că este vorba de AfD în Germania, fie că este vorba de Orbán în Ungaria –, se dovedește de fiecare dată că ceea ce pare a fi despre naționalism este, de fapt, despre cooperarea cu oligarhia de extremă dreaptă din toată lumea. Așa că îmi voi lăsa observațiile la acest nivel general, deoarece aș prefera să nu iau o poziție anume într-o discuție politică românească aflată în desfășurare.

Rivalitatea cu URSS a mobilizat „îngerii buni” ai Americii

– Revenind la SUA, cum au ajuns libertatea și democrația să fie puse la îndoială în „țara celor liberi” (land of the free)?

– Legat de „țara celor liberi”, în primul rând, au existat întotdeauna probleme majore în interiorul Statelor Unite. Și, în mod ironic, Războiul Rece ne-a ajutat să vedem acele probleme noi înșine, când eram în competiție cu Uniunea Sovietică.

Când exista un rival ideologic sub forma comunismului, americanii aveau tendința de a fi mai conștienți, mai atenți la propriile lor probleme, probleme precum inegalitatea economică sau probleme precum injustiția rasială, deoarece propaganda comunistă era întotdeauna după colț, gata să sublinieze care ne erau problemele.

Și, de asemenea, existau țări din întreaga lume care comparau sistemul sovietic și sistemul american. Așa că am făcut eforturi în acea perioadă de 45 de ani pentru a îmbunătăți lucruri precum inegalitatea veniturilor sau injustiția rasială.

De la sfârșitul Războiului Rece, în linii mari, toate acestea s-au înrăutățit considerabil în Statele Unite. Nu spun că Războiul Rece a fost un lucru bun, doar subliniez că, odată cu sfârșitul lui, problemele din Statele Unite au avut tendința de a se agrava.

Când distrugi sistemul pentru că nu-ți convine statul

Apoi, în ceea ce privește a doua problemă, nu cred că înțelegem cu adevărat ce este libertatea. Este adevărat, vorbim mult despre ea. Dar nu cred că o înțelegem cu adevărat. Și de aceea am scris o carte numită „Despre libertate”, este cea mai recentă carte a mea.

Cred că noțiunea americană de libertate tinde să fie negativă, este vorba despre a fi lăsat în pace. Și asta te duce cu gândul la faptul că guvernul este singura problemă.

Dar dacă crezi că guvernul este singura problemă, atunci ai tendința de a trece cu vederea modurile în care guvernele te pot face mai liber, cum ar fi prin furnizarea de servicii medicale, construirea de drumuri sau asigurarea de școli. Și ai tendința de a lăsa acele lucruri să se degradeze sau poate chiar le distrugi în mod activ, așa cum se întâmplă sub administrația Trump acum.

„Și mai puțin liberi, și furioși și dezorganizați”

Iar rezultatul acelei înțelegeri a libertății este că viața tuturor devine mai haotică, iar statul devine mai puțin coordonat. Și ajungem mai puțin liberi, dar ajungem și furioși și dezorganizați.

Aceasta este o parte din explicația pentru locul în care ne aflăm acum. Faptul că

Sunt în desfășurare procese în care unele dintre vechile noastre probleme s-au întors cu înverșunare. Ne putem numi „o țară a celor liberi”, dar nu cred că am analizat cu adevărat ce înțelegem prin libertate.

„Există poate mai multă opoziție în SUA decât se vede clar de peste Ocean”

– Există voci care spun că oamenii din Statele Unite ar trebui să se opună într-un mod mai ferm politicii lui Donald Trump. Care este perspectiva dumneavoastră asupra acestei chestiuni?

– Aceasta este cu adevărat o întrebare în privința căreia sunt împărțit. Pe de o parte, ca persoană care este destul de implicată ea însăși în politica de opoziție, sunt și eu surprins că nu sunt mai mulți oameni activi.

Sunt surprins de comportamentul laș al unora dintre oamenii noștri foarte bogați. Sunt surprins că atât de multe instituții au normalizat acest regim.

În același timp, însă, ca analist al situației, trebuie să subliniez că există poate mai multă opoziție decât se vede clar de peste Ocean. Am avut cele mai mari proteste din istoria Statelor Unite. Cel mai mare protest din istoria Statelor Unite a fost pe 28 martie 2026, cel de-al treilea protest „Fără Regi” (No Kings). Am avut opoziție locală față de anumite politici, care a fost eficientă. Mă refer în special la protestele sau rezistența organizată, cred că așa ar trebui să spunem, față de politicile de deportări violent, care a fost eficientă în Minnesota și în alte locuri.

„Americanii cred că putem doar să așteptăm alegerile și apoi totul va fi bine”

Iar al treilea punct de menționat este că totul în legătură cu actuala administrație este destul de nepopular. Domnul Trump este nepopular. Vicepreședintele, domnul Vance, este foarte nepopular. Politicile sunt în general nepopulare.

Războiul din Iran este extrem de nepopular. Deci, în opinia mea, sunt de acord că nu există suficientă rezistență, dar există o oarecare rezistență.

Dacă există o problemă – adică principala problemă pe care o văd eu –, este că americanii au tendința de a crede că putem doar să așteptăm alegerile și apoi totul va fi bine. Dar nu așa funcționează lucrurile în aceste condiții.

În condițiile în care ne aflăm, în care oamenii de la putere încearcă să creeze un regim autoritar, nu poți doar să aștepți alegerile. Trebuie să te organizezi înainte de alegeri. Nu poți lua nimic ca pe un dat. Trebuie să încerci să câștigi la o diferență foarte mare.

Și trebuie să fii pregătit să securizezi acea victorie, asigurându-te că ai puterea de a te mobiliza la scară de masă, dacă este necesar.

Pericolul mentalității de victimă în Europa de Est

– Trăim vremuri în care în Europa de Est nu ne-a dispărut mentalitatea de victimă. Cum este exploatată această mentalitate de propaganda modernă, care spune că puteri oculte sunt împotriva noastră și că nu avem absolut nicio capacitate de acțiune? (n.r. în original agency)?

– Ați folosit deja un cuvânt-cheie, care este „capacitatea de acțiune” (agency). Modul în care funcționează acest lucru este următorul: dacă te pot convinge că ești victimă, atunci asta înseamnă automat că ești inocent, deoarece, aproape prin definiție, victimele sunt inocente.

Iar dacă ești inocent, asta înseamnă că orice ai face este, de asemenea, inocent, este lipsit de vină și imposibil de criticat.

Prin urmare, în momentul în care te pot convinge că ești inocent, că ești o victimă, te pot convinge, de asemenea, să faci lucruri care sunt greșite din punct de vedere moral, iar noi toți avem o scuză construită pentru asta, pentru că noi am fost victimele.

Miliardarii care se prezintă drept victime

Și aș sublinia că acest cult al victimizării poate fi aplicat oricui. De exemplu, Statele Unite sunt conduse de cineva care este președinte pentru a doua oară, este miliardar, iar în prezent se ocupă în esență cu furtul în fiecare zi.

Nu există nimic pe lume pe care Donald Trump să nu-l aibă sau pe care să nu-l poată avea. Dar, în același timp, se prezintă constant ca o victimă, este plin de nemulțumiri și, făcând asta, oferă un exemplu.

Și același lucru este valabil și pentru alți oameni puternici din lume. Vladimir Putin se prezintă constant ca o victimă. Elon Musk se prezintă constant ca o victimă.

Făcând acest lucru, ei stabilesc aceste culturi ale victimizării din care noi trebuie să învățăm de la ei exact cum să fim nedreptățiți. Iar acesta este al treilea lucru: suntem nedreptățiți de către alți oameni.

Așadar, când suntem învățați că suntem victime de către oameni puternici care spun și ei că sunt victime, o parte din ceea ce învățăm este cine este de vină.

Noi suntem inocenți, deci altcineva trebuie să fie vinovat; noi suntem victime, deci altcineva trebuie să fie făptașul. În acest fel, întregul cult al victimizării ne îndreaptă spre o politică de tip „noi versus ei”.

Snyder: Dacă putem fi făcuți să ne simțim singuri și neputincioși, putem fi manipulați și întorși împotriva altora

– Dar există și un anumit sentiment de deznădejde. Oamenii par să creadă că acțiunile lor nu le pot aduce nimic bun.

– În primul rând, suntem mai puțin puternici atunci când suntem singuri și când ne simțim singuri. Iar pericolul este că, atunci când ne simțim neputincioși, nu mai cooperăm cu ceilalți oameni și atunci suntem cu adevărat neputincioși. Astfel, sentimentul nostru de neputință devine un fel de realitate a neputinței.

Desigur, acesta este modul în care funcționează autoritarismul modern sau chiar totalitarismul. Este menit să creeze în noi sentimentul că suntem deznădăjduiți, că suntem singuri, că nu putem face nimic.

Conform acestei logici, singurul mod în care putem face ceva este să urmăm liderul, să ne alăturăm unei mase mai mari de oameni, să fim furioși pe o altă masă de oameni.

Ceea ce spun acum este un argument foarte vechi și, cred eu, adevărat, asociat cu Hannah Arendt: dacă putem fi făcuți să ne simțim singuri și neputincioși, atunci sentimentul nostru de victimizare din prima dumneavoastră întrebare poate fi întors împotriva altor oameni și putem fi manipulați prin el.

Remediu contra disperării: „Să acționăm la scară mică, pe o scară cât mai mică posibil”

Răspunsul la această problemă – și există un răspuns – are două părți.

Prima parte: niciun individ nu este responsabil pentru schimbarea a tot ceea ce ne înconjoară.

Dacă simțim că trebuie să rezolvăm probleme la scara României, la scara Americii sau a lumii, în mod firesc ne simțim neputincioși, pentru că niciun individ nu poate face asta.

Dar nu aceasta este, de fapt, întrebarea. Întrebarea este dacă putem face un lucru mic în viața noastră, în jurul nostru, pe strada noastră, în școala noastră, în cartierul nostru, care să fie consecvent cu îmbunătățirea lucrurilor în România, în America și în lume. Deci, o parte a răspunsului este să gândim la scară mică și apoi să acționăm la scară mică, pe o scară cât mai mică posibil, iar apoi să vedem ce urmează.

A doua parte a răspunsului este că, atunci când suntem activi la scară mică, ne simțim mai bine.

Întâlnim alți oameni care sunt, de asemenea, activi, luăm exemple de la ei, prindem curaj de la ei și devenim atât mai puțin singuri, cât și mai eficienți în politică. Nu este vorba doar despre cum ne simțim, ci și despre eficiență.

Pentru că vedem periodic că regimurile autoritare pot fi învinse, pot fi răsturnate, dar, în general, ele sunt răsturnate nu doar de un șoc extern sau doar de niște alegeri, ci de mișcări care pornesc de la firul ierbii, care apoi ating un anumit punct și au succes.

„Orbán a fost un exemplu de cum se construiește un stat autoritar pornind de la o democrație”

– Recent au fost alegeri în Ungaria și de asemenea în Bulgaria. Viktor Orbán a fost înlăturat de la putere, iar Péter Magyar a câștigat. Cum influențează fiecare dintre aceste rezultate securitatea flancului estic și ce se întâmplă în această zonă?

– Sunt două cazuri foarte diferite, pentru că nu știm cât de semnificativă va fi situația din Bulgaria. Pe de altă parte, Orbán nu era doar o persoană sau un guvern, Orbán era un întreg sistem. Orbán a fost un exemplu de cum se construiește un stat autoritar pornind de la o democrație.

Orbán a fost un exemplu de cum exploatezi Uniunea Europeană din interior pentru a construi o oligarhie în propria țară și, în același timp, pentru a îngreuna capacitatea Uniunii Europene de a pune în aplicare orice fel de politică rezonabilă.

Și Orbán a fost, de asemenea, centrul unei rețele internaționale, o rețea oligarhică internațională de extremă dreaptă, prin care banii rusești erau spălați prin Budapesta către instituții occidentale, inclusiv instituții americane, comitete americane de acțiune politică, think-tank-uri americane.

Prin urmare, înfrângerea lui Orbán, aș spune, are consecințe extrem de importante. Are consecințe imediate pentru Rusia, pentru Ucraina.

Lecția oferită de Ungaria

Pe de altă parte, oferă un exemplu pozitiv. Pentru că Ungaria se află exact în situația despre care vorbeați, în care ai putea spune: „Ei bine, totul este lipsit de speranță. Guvernul controlează mass-media. Guvernul nu pare să piardă niciodată alegerile. Tipul ăsta este la putere de o veșnicie, pare să știe toate trucurile. Alegerile vor fi incorecte”. Deci, dacă privești Ungaria doar din această perspectivă, este foarte posibil să disperi.

Cu toate acestea, opoziția maghiară nu doar că a câștigat, ci a obținut o victorie uriașă, suficientă pentru a construi o majoritate constituțională și a schimba direcția țării.

Și aceasta este o lecție pentru americani și pentru toți ceilalți. Dacă acest gen de lucru este posibil în Ungaria, este cu siguranță posibil și în alte locuri.

Cum a fost alterat sensul cuvântului informație

-Ați spus odată că a ne pierde simțul faptelor înseamnă a ne pierde libertatea. Iar astăzi, cenzura pare să funcționeze printr-un exces de informații. Cum ați descrie situația pe care o trăim în prezent?

– Da, adică modul în care folosim cuvântul „informație” este, de fapt, o modalitate de a caracteriza problema. Dumneavoastră tocmai ați folosit cuvântul „informație” în sensul în care oamenii îl folosesc în mod normal acum, adică în sensul digital.

Acum folosim „informație” în acest sens digital neutru, de orice ni se transmite, fie că este adevărat sau fals.

Și asta este interesant, pentru că este un semn al modului în care s-a schimbat cultura: faptul că informația acum nu trebuie să fie adevărată. Ne putem referi la orice ajunge la noi ca fiind informație.

Dacă ne gândim la cuvânt, information, este un cuvânt francez. Este ceva care îți permite să te formezi pe tine însuți, pentru că ești mai conștient de lume. Deci informația ar trebui să aibă un sens pozitiv, nu ar trebui să fie neutră.

Îmi pare rău că insist atât de mult pe acest aspect, dar cred că este foarte important felul în care situația despre care vorbiți reprezintă o schimbare de calitate.

„Ne-am pierdut însăși capacitatea de a descrie ce este adevărat și ce nu”

Nu este vorba doar de faptul că există atât de mult material, ci de faptul că, din cauză că există atât de mult material, ne-am pierdut însăși capacitatea de a descrie ce este adevărat și ce nu. Iar asta include chiar și cuvântul „informație” în sine.

Când eram tânăr ceva ce constituia o informație era prin definiție adevărat. Pe când acum, ceva ce constituia o informație este, prin definiție, doar ceva ce ajunge în fața ochilor noștri. Iar aceasta este o lume foarte diferită.

„Este ca și cum ne-am afla într-o epocă a superstiției, generată nu de penurie, ci de supraabundență”

Ca să încerc să răspund mai direct la întrebarea dumneavoastră, nu este vorba că suntem privați de lucruri, deși suntem. Ci că suntem privați unele lucruri și copleșiți de alte lucruri. Suntem îndepărtați de anumite lucruri și suntem împinși către alte lucruri. Și este un pic ca în chestiunea legată de războiul cibernetic.

Suntem împinși către lucrurile pe care am vrea oricum să le credem, chiar dacă nu sunt adevărate.

Astfel, rețelele sociale funcționează conform psihologiei umane. Funcționează conform a ceea ce am dori să credem sau a ceea ce ne face să ne simțim bine sau a ceea ce ne face cel puțin să ne simțim stimulați.

Iar asta contravine întregului proiect, desigur, al Iluminismului, care spunea: „Să fim conștienți de propria noastră capacitate de cunoaștere și apoi să găsim modalități de a ne spori capacitatea de cunoaștere și, implicit, cunoașterea însăși”.

Este ca și cum ne-am afla într-o epocă a superstiției și a paranoii, care este generată nu de penurie, ci de supraabundență.

„Libertatea oligarhilor americani de a ne controla complet creierul”

Și astfel, calea de mijloc între penurie și supraabundență este, ca persoană, să încerci să trăiești în așa fel încât să citești munca unor reporteri reali și să susții munca unor reporteri reali. Dar, desigur, nu este o problemă care poate fi abordată la nivel individual.

Ea poate fi abordată doar la nivel de stat sau, în cazul României, la nivelul Uniunii Europene. Cred că este foarte important să avem o politică activă în privința rețelelor sociale.

Este foarte important să ne gândim la libertatea de exprimare nu ca la libertatea oligarhilor americani de a ne controla complet creierul, ci mai degrabă ca la capacitatea fiecărui individ de a trăi într-un mediu în care are acces la factualitate și are o șansă de a învăța.

Și cred că este de asemenea foarte important să ne gândim la asta în termeni de durată a vieții umane sau să privim lucrurile din perspectiva oamenilor foarte tineri și a tipurilor de educație pe care li le oferim. Cu alte cuvinte, cred că este foarte important să încercăm să menținem cursurile bazate în principal pe text și să încercăm să îi ajutăm pe tineri să aibă în școală o alternativă la lumea pulsatorie a lucrurilor atractive din punct de vedere psihologic pe care internetul li le oferă tot timpul.

„Nu le-am oferit o alegere copiilor când i-am aruncat în lumea rețelelor sociale”

– Așadar, restricționarea accesului la rețelele sociale pentru copii și adolescenți este o soluție pentru un viitor mai bun?

– Eu așa cred. Nu le-am oferit cu adevărat o alegere. Am creat această lume cu tot acest set incredibil de puternic de atracții aproape hipnotice, apoi i-am aruncat în acea lume. Ei nu au avut niciodată de ales. Nu a existat niciodată un moment în care să poată spune: „Aș prefera să nu fiu în această lume”.

Și cred că interzicerea rețelelor sociale creează ceva asemănător unei alegeri. Pentru că, desigur, internetul va fi mereu acolo, nu-i așa? Nu le refuzăm cu adevărat nimic.

Dar le oferim o alegere. Le oferim șansa de a-și dezvolta alte facultăți, alte capacități, capacități mai bune de a se înțelege unii cu ceilalți. Le oferim o șansă de a-și dezvolta lucruri precum memoria pe termen lung, cum ar fi capacitatea de concentrare, pe care nu le poți obține cu adevărat decât atunci când ești copil.

„Înclin să fiu în favoarea interzicerii rețelelor sociale”

Pentru că, desigur, riscul este special atunci când are de-a face cu tinerii. Deoarece tinerii pot dezvolta capacități pe care noi, cei mai în vârstă, nu le mai putem dezvolta. Iar dacă ratezi acea șansă când ești tânăr, nu o mai poți recupera cu adevărat.

Așa că da, înclin să fiu în favoarea interzicerii rețelelor sociale. Sunt curios să văd cum funcționează, dar înclin să fiu în favoarea acestor măsuri. Și asta în mare parte datorită a ceea ce aud de la proprii mei copii. Și de asemenea datorită experienței mele.

Am predat timp de 25 de ani în campusuri universitare. Așa că am o idee despre ce a făcut prezența rețelelor sociale modului în care copiii gândesc și modului în care copiii învață.

Dar lucrurile merg dincolo de asta – și în cazul adulților sunt probleme. Și ar trebui să avem, de asemenea, politici active privind rețelele sociale la nivel guvernamental sau la nivel european.

Și dincolo de asta, trebuie să ne asigurăm că facem lucruri și pe partea pozitivă, cum ar fi să finanțăm mass-media locală, să ne asigurăm că există o mass-media publică imparțială. Nu doar că stăvilim valul copleșitor, ci creăm și cunoașterea locală, pentru că oamenii îi simt lipsa atunci când dispare.

„Politica eternității” pe care o vedem în România

– Și ultima întrebare: la nivel personal, ce putem face pentru a-și păstra capacitatea de acțiune (agency) și pentru a rezista politicii inevitabilității?

–În regulă, trebuie să spun ce este „politica inevitabilității”, pentru că nu voi presupune că toată lumea din România știe ce vreau să spun când folosesc această sintagmă.

Am fost fascinat de politica timpului în ultimii 20-30 de ani. Am fost fascinat de modul în care oamenii din America de Nord, Marea Britanie, într-o anumită măsură Europa de Est, au tratat anul 1989 ca pe un fel de sfârșit al istoriei, în care nu avea să mai existe nicio mișcare, în esență aveam să rămânem exact unde eram.

Convingerea că există un singur viitor: foarte puternică în Rusia, foarte puternică și la Trump

Iar apoi, din această idee – din noțiunea că lucrurile erau inevitabile, că exista cu adevărat un singur viitor, iar viitorul însemna mai mult capitalism, mai multă democrație – din asta am obținut o altă politică a timpului, pe care o numesc „politica eternității”.

Iar acesta este un lucru pe care îl vedem cu siguranță în România. Este destul de puternic în România, în Europa de Est. Este foarte puternic în Rusia, foarte puternic și la Trump.

Politica eternității este ideea că tot ceea ce s-a întâmplat și este important s-a aflat deja în trecut. Și este întotdeauna același lucru: în trecut, altcineva a venit și ne-a victimizat.

Noi am fost întotdeauna inocenți. Cineva ne-au rănit în trecut. Iar acest tip de politică, această politică a eternității, te blochează într-un permanent „noi și ei”, în care politica pare doar un fel de luptă zilnică între grupuri, fără ca nimeni să se mai gândească deloc la viitor.

Cum să reziști

Și astfel treci de la a avea un singur viitor – și cred că acesta este un proces istoric și am trecut cu toții prin el împreună –, treci de la a crede că există un singur viitor posibil la a crede că nu există niciun viitor posibil, iar atunci totul pare blocat.

Dar acestor lucruri nu este atât de greu să le reziști. Adică, în primul rând, cel mai simplu mod de a-ți imagina viitoruri, cel mai simplu mod de a-ți imagina posibile viitoruri este să citești.

Să citești înseamnă să refuzi viitorul ca dezastru sugerat

Revenind la întrebarea dumneavoastră despre internet, unul dintre lucrurile dezolante la cea mai mare parte a internetului, sau la o mare parte din rețelele sociale, este că nu ne oferă cu adevărat viitoruri. Ne oferă anti-viitoruri. Adică, nu sugerează nimic din ceea ce s-ar putea întâmpla. Tinde să sugereze dezastre.

Pe când lectura – și nu trebuie să fie science-fiction, poate fi orice roman, pot fi cărți de istorie -, orice fel de narațiune mai lungă sugerează că un viitor este posibil.

Dacă citești lucrări mai lungi, fie că sunt ficțiune, fie că sunt istorie, te educi pe tine însuți că există o poveste, că există un început, că lucrurile merg mai departe, că deși există surprize și dezamăgiri, totuși lucrurile vor atinge o etapă diferită în cele din urmă, nu-i așa?

„Este foarte important să încerci să te gândești la tine ca la cineva care ar putea schimba ceva”

Iar istoria este deosebit de importantă aici, deoarece istoria este în mare parte despre lucruri pe care nimeni nu credea că se vor întâmpla.

Și, știți, acesta este lucrul amuzant ca istoric, nu-i așa? Noi scriem despre lucruri despre care toată lumea știe că s-au întâmplat. Dar la momentul respectiv, oamenii nu știau că se vor întâmpla.

Istoria este practic o poveste lungă de surpriză, după surpriză, după surpriză.

Iar când recunoști asta, realizezi: „Ei bine, vor exista surprize și în viitorul nostru”. Nu va fi doar aceeași poveste la nesfârșit. Nu va fi doar un fel de mit al trecutului. Vor exista surprize, deoarece istoria este plină de surprize.

„Starea de spirit este foarte importantă, nu-i așa?”

Istoria înseamnă, în esență, doar documentarea surprizei după ce aceasta se produce.

Și apoi starea de spirit este foarte importantă, nu-i așa? Nu este suficient, dar starea de spirit este foarte importantă. Este foarte important să încerci să te gândești la tine ca la cineva care ar putea schimba ceva.

Dar modalitatea de a face asta, în ultimă instanță, este să lucrezi cu alți oameni. Pentru că atunci când lucrăm cu alți oameni în grupuri mici, asta ne schimbă apoi propria stare de spirit și ne ajută să vedem mai ușor cum putem merge înainte.

Și iată, unesc aceste răspunsuri pe măsură ce închei. Istoria este importantă, nu doar în sensul de a citi cărți de istorie. Istoria este importantă în sensul de a recunoaște că ești un actor în istorie.

Sigur că există evenimente mari care se petrec în jurul tău și nu le poți schimba de unul singur, dar ești totuși un actor. Iar lucrurile pe care le faci au consecințe. Exemplul pe care îl oferi are consecințe. Asta este întotdeauna adevărat. Și pot fi consecințe pozitive.

Avem tendința, ca indivizi, de a avea mai multă putere decât credem, dar refuzăm acea putere atunci când refuzăm istoria.

Despre „oamenii care fac istorie în moduri poate surprinzătoare”

Politica inevitabilității („nu se poate întâmpla decât un singur lucru”), politica eternității („suntem mereu inocenți, suntem mereu victime”) – acestea sunt modalități de a nu avea, ca să folosesc cuvântul dumneavoastră, cuvântul dumneavoastră foarte înțelept, modalități de a nu avea capacitate de acțiune (agency).

Pentru că, dacă se poate întâmpla un singur lucru, ce mai contează ce fac eu? Sau dacă suntem doar blocați într-un fel de luptă eternă, atunci ce mai contează ce fac eu?

Dar aceste lucruri, deși sunt puternice, sunt în cele din urmă iluzii. Nu sunt cu adevărat adevărate. Sunt forme de politică. Sunt forme ale politicii timpului. Și sunt în ultimă instanță destul de represive, ambele.

Finalul optimist al unei „conversații despre cum lucrurile au mers prost”

Așa că putem ieși din asta prin gândire. Și putem, de asemenea, să ieșim din asta prin acțiune. Și există exemple bune în acest sens peste tot în jurul nostru. Iar pe unele dintre ele le-ați menționat.

Așadar, aceasta a fost în principal o conversație despre cum lucrurile au mers prost. Dar, indiferent unde te uiți, fie că este vorba despre mișcări majore de rezistență în Statele Unite, fie că este vorba despre Orbán învins de Magyar în Ungaria, sau fie că este vorba despre ucrainenii care se apără în fața unor șanse care păreau foarte mici, pretutindeni unde te uiți, descoperi de asemenea că oamenii fac istorie în moduri poate surprinzătoare.

Cine este Timothy Snyder

Timothy Snyder este unul dintre cei mai influenți și citiți istorici, iar lucrările sale au definit modul în care înțelegem astăzi ascensiunea comunismului și nazismului și crimele comise de aceste regimuri, dar și conceptele de totalitarism și libertate.

Este autorul sau editorul a douăzeci de cărți publicate în patruzeci de limbi.

Cărțile sale descriu mecanismele folosite de regimurile autoritare pentru a ajunge la putere, vulnerabilitățile pe care le exploatează, dar și felul în care oamenii le pot rezista.

De asemenea, a apărut în documentare, la televiziune și a depus mărturie ca expert în fața mai multor parlamente. Vorbește fluent cinci limbi, între care ucraineana și poloneza și cunoaște alte cinci, iar lucrările sale au inspirat manifestații, sculpturi, postere, muzică punk rock și rap, filme, piese de teatru și o operă.

În limba română, au apărut, la Editura Trei, „Drumul spre nelibertate”, „Despre Tiranie”, „Rusia – Putere și destin Imperial” și, cel mai recent, „Despre libertate”.

A predat, vreme de aproape 25 de ani, la Universitatea Yale, iar în prezent ocupă catedra inaugurală „Temerty” în Istoria Modernă a Europei la Munk School of Global Affairs and Public Policy din cadrul Universității din Toronto.

De asemenea, este cercetător permanent (permanent fellow) la Institutul pentru Științe Umane din Viena și președintele consiliului consultativ academic al Inițiativei Globale pentru Istoria Ucrainei.