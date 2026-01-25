INTERVIU. De la bomboanele „Bucuria” la vinuri: ce produse moldovenești au succes în România / 3 mărfuri din țara vecină care nu pot fi încă vândute în UE

România este principala piață de desfacere pentru produsele moldovenești, cu o treime din volumul total al comerțului Republicii Moldova. Într-un interviu acordat pentru publicul HotNews, președintele Camerei de Comerț și Industrie de la Chișinău, Sergiu Harea, a vorbit despre produsele moldovenești care au cel mai mare succes în România dar și despre mărfurile care încă așteaptă aprobarea Uniunii Europene pentru a intra pe piața europeană.

Potrivit Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, în primele opt luni ale anului 2025, exporturile de mărfuri ale Republicii Moldova au însumat 2,28 miliarde de dolari, cu o scădere de 2,5% față de perioada similară din 2024.

România s-a menținut pe primul loc în topul destinațiilor exporturilor moldovenești, cu un procent de 29,6% din total. Valoarea livrărilor către România în ianuarie–august 2025 a fost de 674,7 milioane de dolari, mai puțin cu 9,8% față de primele opt luni din 2024.

Principalele mărfuri exportate în România sunt produsele agroalimentare, în special cereale și băuturi alcoolice, cum ar fi vinul, animale vii, produse chimice, inclusiv cosmetice și produse de întreținere; textile și articole de îmbrăcăminte; materiale plastice și cauciuc; echipamente electrice și piese electronice.

„Nu există rețea comercială în România unde să nu găsiți băuturi alcoolice din Republica Moldova”

Sergiu Harea. FOTO: Camera de Comerț și Industrie din Republica Moldova

– Domnule Harea, dacă ar fi să facem un top al celor mai populare produse moldovenești care se vând în România, care ar fi acestea?

– Sergiu Harea: Pe parcursul anului 2025, cele mai exportate produse în România au fost firele și cablurile electrice, semințele de floarea-soarelui, grâu și porumb, vinuri din struguri proaspeți, articole din sticlă, ulei vegetal, produse alimentare procesate, dar și fructe și legume. Acestea sunt cele mai exportate produse moldovenești pe piața României. În sens invers, din România importăm uleiuri din petrol și gaze naturale, energie electrică, medicamente, autoturisme și piese de schimb, materiale de construcții și produse chimice.

– Dacă ar fi să vorbim despre produsele pe care le găsesc oamenii, cetățenii români, în magazine, care ar fi acestea?

– În România, cele mai întâlnite produse moldovenești sunt, în special, produsele agroalimentare și băuturile alcoolice. Nu există rețea comercială în România unde să nu găsiți băuturi alcoolice din Republica Moldova. De asemenea, se regăsesc produse procesate, cum ar fi fructele uscate, și, bineînțeles, fructe proaspete: miere, prune, cireșe și altele.

– Datele arată că volumul exporturilor în România a scăzut în ultimul an. De ce s-a întâmplat acest lucru?

– Dacă comparăm cu ultimii ani, tendința este de creștere a volumului exporturilor moldovenești către România. Pe parcursul ultimilor trei ani am avut o restabilizare a exporturilor, cu mici excepții în cazul produselor precum grâul, porumbul sau floarea-soarelui, anul trecut fiind unul secetos, ceea ce a dus la o diminuare.

În rest, pe toate pozițiile avem fie o stabilizare, fie o ușoară creștere. Pe partea de importuri din România, acestea au crescut, pentru că acum importăm gaze naturale, energie electrică, uleiuri pentru automobile. Dacă anterior aceste produse veneau din Rusia, Belarus sau Ucraina, acum provin din România.

– Aveți un exemplu de produs nou, care a început să fie exportat recent în România?

– Da, avem exporturi noi în domeniul patiseriei: compania Franzeluța, o întreprindere autohtonă, a început să exporte mai multă pâine și produse de panificație. De asemenea, observăm o creștere bună în sectorul cosmeticelor, „Viorica Cosmetics”, o companie membră a Camerei de Comerț având rezultate notabile. Nu vreau însă să intru în mai multe detalii.

– Cum fac față produsele noastre concurenței cu cele românești, pe piața de acolo?

– Produsele moldovenești corespund cerințelor europene și sunt competitive pe piața românească. Nu întâmplător, 67% din exporturile Republicii Moldova merg spre Uniunea Europeană, iar dintre acestea 24% sunt către România. România este principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu o pondere de 29,6% din comerțul total.

– În ceea ce privește cerințele de accedere pe piața românească: există anumite facilități pentru produsele moldovenești comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană? Trebuie adaptate, de exemplu, ambalajele, calitatea?

– România, fiind membră a Uniunii Europene, acordă aceleași facilități ca și altor țări membre, întrucât Republica Moldova are semnat un Acord de Comerț Liber cu Uniunea Europeană. Astfel, produsele moldovenești beneficiază de taxe vamale zero la export. Pentru unele produse, cum ar fi merele, prunele, cireșele sau zahărul, există contingente tarifare, cantități-limită, dar Uniunea Europeană ne-a oferit cote suficient de mari, pe care le putem acoperi integral în 2025 și în anii următori.

„Există taxe vamale și bariere netarifare în cazul exportului a trei produse”

– Există în prezent bariere pentru exportul în România, la care lucrați acum?

– Nu putem vorbi despre bariere propriu-zise, însă există taxe vamale și bariere netarifare în cazul exportului de carne de vită, carne de porc și produse lactate. Pentru aceste categorii trebuie obținută permisiunea Uniunii Europene. Se lucrează activ cu ANSA, instituția responsabilă din Republica Moldova, pentru a obține acest permis de la Direcția Generală pentru Sănătate a Comisiei Europene.

– Reușesc produsele noastre să atragă și vizitatori în Republica Moldova? Mă refer la branduri care au devenit emblematice și atrag turiști.

– Desigur. Uitați-vă la brandul Cricova, câți vizitatori străini are crama (n.r.- numărul vizitatorilor a depășit jumătate de milion în 2024). Sau alte vinării ale noastre. De asemenea, fabrica Bucuria, membră a Camerei de Comerț, atrage mulți turiști străini. Avem produse care sunt recunoscute atât în țară, cât și peste hotare.