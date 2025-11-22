INTERVIU. Deputatul din partidul lui Zelenski, Iuri Kamelciuk, despre scandalul de corupție: „Societatea este în stare de șoc. Multe vieți ar fi fost salvate cu banii furați”

„Corupția din Energoatom a fost monitorizată 15 luni, deși sectorul energetic generează 25% din buget și ar fi trebuit să fie primul verificat”.

Deputatul ucrainean Iuri Kamelciuk, reprezentant al Partidului „Slujitorul Poporului” în Rada Supremă, formațiunea creată de Volodimir Zelenski, explică, într-un interviu pentru cititorii HotNews, cum a fost posibil cel mai mare scandal de corupție din sectorul energetic al Ucrainei din timpul războiului, de ce controlul a eșuat, ce întrebări planează asupra Biroului Național Anticorupție (NABU) și dacă președintele Zelenski putea să cunoască situația până la izbucnirea unui scandal public.

„Unul dintre ei se pare că a fugit”

– Domnule Kamelchuk, reprezentați partidul „Slujitorul Poporului” în Rada Supremă. Doi miniștri au fost demiși, ministrul Justiției și ministrul Energiei. Există date oficiale confirmate despre o investigație a Biroului Național Anticorupție. Înainte de a discuta scandalul de corupție, aș vrea să vă pun o întrebare: unde se află granița între propaganda rusă și informațiile corecte, chiar dacă neplăcute, care în prezent afectează imaginea Ucrainei pe plan internațional?

– Să privim pe scurt situația. A fost depistată corupție? Da, a fost. Reprezentanții NABU au monitorizat această corupție timp de 15 luni. De fapt, cred că puteau să observe mult mai devreme. Ar fi trebuit, de fapt, să se sesizeze mai devreme, cu mult mai devreme.

Iuri Kamelciuk, fotografie din arhiva personală.

De ce au monitorizat încălcările de la “Energoatom” doar 15 luni, nu este foarte clar. Poate au considerat că există momente mai importante. Totuși, după părerea mea, tocmai această întreprindere trebuia verificată prima.

Dacă luăm întregul sector energetic al Ucrainei, acesta formează aproximativ 25% din veniturile bugetului. De aceea acolo trebuia privit mai întâi. În fine, situația este cum este.

Au investigat, au găsit vinovați. Unul dintre ei se pare că a fugit. Miniștrii sunt analizați, posibil în legătură unii cu alții, pentru că există înregistrări. Știu că fostul ministru Galușcenko deja a mers la NABU să ofere explicații. Nu știm încă rezultatul. Nu există încă nici o acâiune oficială formulată împotriva vreunui ministru. Parlamentul i-a demis. Acum vom vedea cine va fi numit în continuare.

„E inadmisibil să lucrezi online în consiliul de supraveghere”

– De ce a fost posibil să se ajungă aici, la un scandal de corupție de proporții?

– Sistemul de control era foarte slab. Consiliile de supraveghere au lucrat ineficient și neatent. Mai mult, unii membri străini ai consiliului de supraveghere de la “Energoatom” și alte întreprinderi lucrau online. Consider asta inadmisibil.

Chiar și în condiții de război, trebuiau să fie la fața locului, să înțeleagă situația din interior, nu doar de pe foaie. Ei trebuie să știe, la fel ca organele de drept, cui nu trebuie să se încredințeze responsabilități.

Cei care construiesc aceste scheme lucrează ani de zile. Pot fi câțiva sau zeci de astfel de oameni. Sunt cunoscuți „la față”, iar ei găsesc mereu acces la persoanele care iau decizii. Aici trebuie lucrat, pentru a opri aceste conexiuni.

Activitatea oricărui minister trebuie să fie maxim transparentă. Să nu se mintă și să fie arătate toate procesele. Din această cauză avem acum probleme cu electricitatea, pentru că adăposturile nu au fost construite la timp. Avem probleme și la nivel internațional, pentru că sumele deturnate sunt uriașe, iar banii trebuiau folosiți pentru echipamente și protecție.

Din păcate, nu s-a întâmplat. Și mai există o întrebare către organele de drept: de ce, dacă știau ce se întâmplă încă de acum 15 luni, nimeni nu a fost reținut atunci? Dacă au vrut să „nu sperie peștii mari”, parțial se poate înțelege. Dar acum întreaga societate așteaptă rezultate și condamnări.

„Ultimul loc unde ar trebui să existe corupție este NABU”

Sediul Biroului Național Anticorupție din Kiev. Foto Krysja / Shutterstock

– Există întrebări și despre activitatea procurorilor de la NABU. Credeți că există influență externă asupra investigației? Și de ce timp de 15 luni nu s-a făcut public faptul că are loc o anchetă?

– Din câte înțeleg, nu există nicio influență. Dacă cineva încearcă să negocieze, această problemă ține de NABU. Ei trebuie să aibă un sistem intern de protecție împotriva unor astfel de situații.

Circulă multe zvonuri. Nu aș vrea să le repet, dar se spune că se poate „negocia” și cu unii angajați ai NABU. Asta este inadmisibil.

Având în vedere salariile lor, responsabilitățile lor și așteptările societății, ultimul loc unde ar trebui să existe corupție este NABU. Competențele lor au fost restabilite. De fapt, inițial nu au fost reduse prea mult, doar a fost introdusă posibilitatea de a transfera unele cazuri către Procuratura Generală, în anumite situații, ceea ce este conform Constituției.

Acum s-a revenit la formula anterioară, așa cum cereau societatea și instituțiile anticorupție. Eu personal am discutat cu fiecare conducător al structurilor anticorupție, întrebând ce trebuie îmbunătățit. Nu au existat propuneri suplimentare.

„Vrem să vedem dovezi clare”

– O altă întrebare: putea președintele Zelenski să cunoască despre ceea ce se întâmpla înainte de acest scandal? Sau să bănuiască? Prejudiciul estimat este de zeci de milioane, poate mai mult.

– Nu pot confirma și nici infirma, nu am astfel de informații. Dacă presupunem că președintele ar trebui să se ocupe personal de licitații și semnături la nivelul întreprinderilor energetice – sincer, mă îndoiesc. Dar nu știm sigur. Ar fi putut influența Andrii Ermak (șeful administrației prezidențiale de la Kiev – n.r.)? Nici asta nu știm. Înregistrările NABU îl menționează teoretic. Vrem să vedem dovezi clare. Dar se pare că Ermak este foarte afectat. După întâlnirea cu președintele, s-a anunțat că unele decizii de personal vor fi luate în următoarea săptămână sau două. Vom vedea ce va urma.

Despre cum a plecat din țară Timur Mindici, un apropiat al lui Zelenski

Timur Mindici. Foto: X

– Ce ne puteți spune despre Timur Mindici, considerat un apropiat sau chiar un prieten al președintelui Zelenski dintr-un proiect media cu care se ocupa înainte de cariera politică? Știm că a reușit să părăsească Ucraina înainte să fie arestat. Cum a fost posibil în condițiile în care bărbații nu pot părăsi țara?

– Nu este adevărat că niciun bărbat nu poate părăsi Ucraina. Pot pleca oficiali cu ordin de deplasare, bărbați cu trei copii, persoane cu dizabilități, tutori ai unor minori, militari în concediu. Oficialii pot părăsi țara pentru probleme medicale sau personale. Nu știu situația familială a lui Mindici. Dacă nu exista o posibilitate oficială de plecare, atunci întrebarea este pentru organele de drept și pentru cei care controlează frontiera. Poate a trecut printr-o râu, pe cărări, nu știm. Dar, după cum vedeți, ar fost avertizat și a plecat din țara.

„Nu știu dacă cineva speră la recuperarea banilor, poate este mai importantă dreptatea”

– Cum a reacționat societatea ucraineană? Țara este în război de patru ani, oamenii mor zilnic în urma atacurilor rusești, iar acum se descoperă că zeci de milioane au fost furate. Cum s-a schimbat societatea după acest scandal?

– Probabil, nu zeci de milioane, ci sute de milioane de dolari. Societatea este în stare de șoc, sincer. Dacă acești bani erau folosiți pentru protecție, sisteme antirachetă, anti-drone, adăposturi, echipamente pentru militari, am fi salvat multe vieți.

Acum descoperirea faptului că bani au fost scoși din sectorul energetic într-o asemenea cantitate de bani, pune societatea în șoc și neînțelegere – de ce controlul a lipsit și cum s-a putut întâmpla atât de mult timp. Toți așteaptă pedepsirea responsabililor. Nu știu dacă cineva speră la recuperarea banilor, poate este mai importantă dreptatea.

„Partenerii străini așteaptă decizii”

– Dumneavoastră, ca deputat și reprezentant al fracțiunii majoritare, simțiți indignarea oamenilor? Ce puteți face pentru a calma societatea?

– Maximul pe care îl putem face este să intensificăm controlul asupra tuturor organelor de stat care gestionează bani, energie și alocări inclusiv la nivel local. Și să depistăm rapid situațiile similare, pedepsind cât mai sever infractorii. În plus, trebuie înăsprit cadrul legislativ – pedepse mai mari, amenzi mai mari, ca să fie clar ce îi așteaptă pe cei care intenționează să comită fapte de corupție.

– Care este reacția partenerilor internaționali? Acest scandal a ridicat întrebări despre modul în care sunt folosiți banii în alte domenii, inclusiv în cel militar. S-a schimbat atitudinea față de Ucraina?

– La etapa actuală, toate planurile de sprijin financiar rămân în vigoare. Partenerii înțeleg că sectorul energetic este important, dar nu este singurul care menține Ucraina. Bugetul nostru, mai ales cel militar, este uriaș – un record mondial. Dar ei așteaptă decizii. Așteaptă ca președintele să ia o poziție clară privind șeful său de cabinet și ca organele de drept să ducă investigația până la capăt, fără intervenții. Și să vedem nu doar o anchetă, ci o decizie a instanței.

„Oameni concreți au responsabilitate morală, politică și penală”

– Cine totuși poartă vina pentru această situație? Nu neapărat nume să ne dați vreun nume, ci să vorbim responsabilitatea generală: lipsa controlului, lipsa unor pedepse mai dure? Cum s-a putut întâmpla asta într-un moment în care poporul ucrainean dă dovadă de unitate, în condițiile atacurilor rusești, iar unii oameni acționează împotriva țării?

– Există persoane concrete care au semnat documente, au organizat licitații, au aprobat companii, uneori fără licitații, sau au exclus alte companii care ofereau prețuri mai mici. În spatele tuturor acestor acțiuni sunt oameni concreți. Și tot oameni concreți au responsabilitate morală, politică și penală: să ia sau să nu ia mită, să participe sau nu la schemă, să oprească riscurile și să colaboreze cu organele anticorupție. Discuțiile cu persoane care propun astfel de scheme trebuie tăiate din start.