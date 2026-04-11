INTERVIU Despre punctele tari ale lui Viktor Orbán: „Un politician foarte muncitor. Și intelectual, și fizic. Plus foarte bun la adaptare”

Jurnalistul de investigaţie maghiar András Pethő explică pentru publicul HotNews de ce Ungaria a ajuns în situația în care „nu există o separare clară între stat și partid. Practic, este un stat-partid”.

„Orbán a avut mereu nevoie de un dușman. Iar cei mai buni dușmani sunt cei care nu ripostează.” Așa explică András Pethő felul în care premierul maghiar a transformat din nou Bruxelles-ul într-o temă centrală în politica internă din Ungaria, înaintea alegerilor parlamentare care vor avea loc duminică, 12 aprilie, în țara vecină.

Cine sunt András Pethő și Direkt36

András Pethő este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de investigație din Ungaria. E cofondator al Direkt36, o redacție independentă lansată în urmă cu 11 ani, când a părăsit publicaţia Origo, între timp transformată într-o platformă de propagandă guvernamentală. „Aș fi putut rămâne, aveam un job, eram plătit decent și totul era confortabil. Dar nu am vrut să renunț la libertatea și independența mea”, spune jurnalistul.

Direkt36 funcționează ca organizație non-profit, iar cea mai mare parte a finanțării vine din partea publicului: în 2024, redirecţionările din impozite şi cele peste 19.000 de micro-donații au asigurat 84% din bugetul anual al redacţiei.

Investigațiile şi documentarele Direkt36 sunt urmărite milioane de oameni. Filmul „The Dynasty”, despre afacerile familiei Orbán, a fost lansat de Direkt36 în februarie 2025 iar într-un an a depăşit 4 milioane de vizualizări. Anul acesta, redacția a lansat și „The Trap”, un nou documentar despre regimul Orbán, cu peste 1,5 milioane de vizualizări.

Interviul a fost realizat la conferința Power of Storytelling, organizată la București, unde András Pethő a vorbit despre jurnalismul de investigație într-un peisaj media dezechilibrat și despre rolul lui în societate.

De ce sistemul electoral maghiar îl favorizează pe Viktor Orbán

HotNews: Ungaria se pregătește pentru alegeri importante. Puteți explica publicului din România de ce sunt importante și pentru ţara noastră?

András Pethő: De fapt, cred că aceste alegeri atrag multă atenție nu doar din România, ci și din multe alte țări. Pentru că Viktor Orbán a devenit un simbol al unui nou tip de politică populistă, cu tendințe autocratice. Și, pentru prima dată în 16 ani, miza este reală. Orbán este, cel puțin potrivit sondajelor credibile, în urma adversarilor.

Există o nouă forță politică de opoziție, un partid care conduce în sondaje. Asta nu s-a mai întâmplat în ultimii 16 ani. De aceea cred că aceste alegeri sunt atât de importante. Evident, în primul rând pentru unguri, dar și pentru restul lumii și pentru regiune.

– Ce ar însemna pentru regiune căderea lui Viktor Orbán?

– Campania celor doi candidaţi principali, Victor Orbán şi Péter Magyar, se concentrează în principal pe politica internă. Sigur, guvernul folosește tema Ucrainei ca subiect de campanie, dar mai ales pentru consum intern.

Cred că, dacă Péter Magyar și partidul său, Tisza, vor câștiga și vor putea forma guvernul – dacă vor avea și majoritate în Parlament –, atunci vor avea o abordare diferită în politica internațională. În principal, cred că relația cu Uniunea Europeană va fi diferită. Cel puțin asta spun ei.

Cred că vor fi mai puțin conflictuali. Cred că vor spune că vor coopera mai mult cu partenerii internaționali. Inclusiv cu unele țări din regiune.

Chiar și relația dintre Ungaria și Polonia, care era foarte puternică, acum este mult mai slabă, pentru că există multe conflicte între guvernul ungar, Viktor Orbán, și conducerea politică din Polonia. Cred că Péter Magyar ar încerca să normalizeze aceste relații. Magyar spune că va rămâne ferm față de Bruxelles pe anumite teme, dar probabil va fi mai pro-occidental și mai pro-UE.

„Orbán a avut mereu nevoie de un fel de dușman”

– Dar ungurii vor să aleagă un lider european sau mai degrabă unul puternic? Unul care se opune Europei și își impune pozițiile?

– Este interesant cum Viktor Orbán a reușit să transforme Uniunea Europeană și Bruxelles-ul într-un subiect central al politicii interne din Ungaria. Cred că explicația este că Orbán a avut mereu nevoie de un fel de „dușman”. El este mereu într-o luptă. Iar cei mai buni dușmani sunt cei care nu ripostează. Cei mai buni dușmani sunt cei invizibili. De aceea, atunci când atacă Bruxelles-ul, majoritatea oamenilor nu înțeleg exact despre ce vorbește. Sunt în mare parte birocrați fără chip sau instituții birocratice.

Totuşi, cred că aceste mesaje au început să nu mai prindă atât de bine la publicul ungar, pentru că oamenii sunt, în mod firesc, preocupați de problemele de zi cu zi: inflația mare, problemele legate de locuințe, lipsa creșterii economice. Iar pe aceste teme face opoziția campanie.

De fapt, subiectul legat de cum va trata Péter Magyar Bruxelles-ul nu este unul central pentru ei. Ei vorbesc despre oprirea corupției, îmbunătățirea serviciilor publice – sănătate, educație, transport. Toate acestea au fost neglijate sub Orbán. El nu a reușit să îmbunătățească majoritatea acestor servicii. Avem date care demonstrează asta.

Așa că nu cred că alegătorii unguri vor decide pe baza promisiunii că cineva va fi mai dur cu UE sau cu Bruxelles-ul. Nu este un subiect major pentru majoritatea oamenilor.

„Opoziția trebuie să câștige la o diferență mare pentru a putea forma guvernul”

– TISZA conduce în sondaje în prezent, însă nu e sigur că, dacă cifrele se confirmă la vor, asta va conduce la căderea regimului. De ce?

– Sistemul electoral din Ungaria este construit în așa fel – și a fost construit de partidul aflat la guvernare – încât îl favorizează pe Viktor Orbán și partidul său. De fapt, nu este suficient să câștigi alegerile. Opoziția trebuie să câștige la o diferență mare pentru a putea forma guvernul.

Există termenul englezesc „gerrymandering”, atunci când circumscripțiile sunt desenate astfel încât să favorizeze un partid. De exemplu, Fidesz are mai mult sprijin în sate. Așa că există circumscripții care includ mai multe sate.

„Nu există o separare clară între stat și partid. Practic, este un stat-partid”

În orașele mari, unde opoziția este mai puternică, aceste orașe sunt fragmentate și apoi „lipite” de zone rurale. Pare tehnic, dar este un element important al sistemului electoral. Dar nu este vorba doar despre sistemul electoral.

În Ungaria trăim de ani de zile într-o campanie politică permanentă, plătită de guvern, dar care servește mesajele partidului de guvernământ, ale lui Viktor Orbán. Nu există o separare clară între stat și partid. Practic, este un stat-partid. Guvernul și aliații săi controlează un conglomerat media uriaș. Au un avantaj mult mai mare în a-și răspândi mesajele și în campanie. Au mult mai mulți bani, mult mai multe resurse. Terenul de joc nu este egal.

Acesta este un alt motiv pentru care aceste alegeri nu vor fi corecte, la fel cum nici ultimele alegeri nu au fost corecte. Poate au fost libere – adică nu a existat fraudă electorală pe scară largă, sau cel puțin nu există dovezi – dar nu este o competiție echitabilă.

Péter Magyar mizează pe frustrarea oamenilor în fața stagnării economice

– Cum l-ați caracteriza pe Péter Magyar? Ce reprezintă el dincolo de discursurile despre transparență și anticorupție? Este doar candidatul anti-Orbán sau are un plan propriu?

– Da, o parte din succesul lui vine din faptul că a reușit să unească toate aceste forțe nemulțumite de regimul Orbán. Are o coaliție destul de largă și colorată: liberali, foști susținători Fidesz.

Viziunea sa este mai degrabă conservatoare, de centru-dreapta, ca ideologie. Nu e surprinzător – vine dintr-o familie conservatoare și și-a petrecut aproape toată viața politică în cercurile Fidesz.

Dar campania lui se bazează pe lucruri foarte concrete. A înțeles că oamenii sunt sătui nu doar de corupție, ci și de propagandă și de lipsa îmbunătățirilor în viața de zi cu zi. Există frustrare legată de stagnarea economică.

Dar și de serviciile publice, care nu doar că nu s-au îmbunătățit în 16 ani, ci, în unele cazuri, s-au înrăutățit. Asta este experiența oamenilor. Sloganul lui este că vrea o Ungarie care funcționează, care servește cetățenii. Evident, e mai ușor de spus decât de făcut. Vom vedea dacă ajunge la putere și ce va putea livra.

„Orban este foarte bun la adaptare”

– Și cum l-ați caracteriza pe Viktor Orbán, în comparație cu Péter Magyar?

– Este, desigur, un personaj fascinant. Este de peste 30 de ani în politica maghiară. Problema este că a trecut prin foarte multe etape: a fost liberal, apoi de centru-dreapta, acum este un lider populist. A fost mult timp pro-occidental sau cel puțin anti-rus, iar acum este cel mai pro-rus și pro-Putin lider din UE. Și-a schimbat pozițiile de atât de multe ori și pe un spectru atât de larg încât este foarte greu de definit ideologic.

Este foarte bun la adaptare. Este deschis la soluții noi. Nu este deloc leneș, nici din punct de vedere intelectual, nici din punct de vedere fizic. Este un politician foarte muncitor.

– În ultimii ani pare mai implicat în politica internațională...

– Cred că îi place acest rol – merge la Mar-a-Lago să se întâlnească cu Donald Trump, apoi la Moscova cu Vladimir Putin sau cu Xi Jinping. Dacă îi urmărești discursurile, vezi că îi place să vorbească despre geopolitică – Ucraina, UE, marile puteri. Dar evită subiectele interne: sănătate, protecția copilului, viața de zi cu zi.

De aceea evită interviurile reale. Nu vorbește cu jurnaliști adevărați. Asta e o problemă pentru el. În trecut, era foarte bun în a simți pulsul societății. Vorbea pe limba oamenilor. Era un politician „de provincie”. Dar s-a schimbat mult. Iar opoziția profită de asta.

„Cred că Orbán și-a făcut mulți adversari în interiorul UE”

– Contează pentru alegători sprijinul lui Donald Trump sau al lui Vladimir Putin pentru Viktor Orbán?

– Sincer, nu cred că contează prea mult în acest moment. Dacă te uiți la sondaje despre prioritățile publicului ungar, nu vei găsi politica internațională printre ele.

Desigur, când a început invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, războiul a contat enorm. Dar acum durează de patru ani și oamenii s-au obișnuit. Nu mai joacă un rol atât de important în politica internă.

Este puțin probabil ca Donald Trump să vină personal în Ungaria. Există informații că JD Vance ar putea veni în sprijinul guvernului Orbán. Sunt destul de sceptic în privința impactului politic pe care l-ar avea asta pentru Orbán.

– Cum credeţi că văd partenerii europeni aceste alegeri?

– Cred că Orbán și-a făcut mulți adversari în interiorul UE. Dacă ne uităm la disputa recentă legată de pachetul de ajutor pentru Ucraina – acel pachet mare de împrumuturi – el este cel care îl blochează, deși anterior fusese de acord. Se vede că rupe unitatea.

Un alt lucru important: Viktor Orbán este, cred că putem spune fără riscuri, cel mai apropiat aliat al lui Vladimir Putin din Uniunea Europeană. Guvernul său promovează constant politici la nivelul UE care îl favorizează pe Putin. A blocat sancțiuni împotriva unor organizații sau persoane.

Dacă ar exista un guvern care să susțină o reacție europeană comună, atunci ar fi mai ușor pentru majoritatea țărilor din regiune să susțină poziția UE. Știu că lucrurile se schimbă – Slovacia e diferită acum, avem un nou guvern în Cehia – dar ar face o mare diferență la nivelul UE dacă ar exista un alt guvern la Budapesta.