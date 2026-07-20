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Adrian Țuțuianu / Sursa: Inquam Photos / George Călin
Actualitate

INTERVIU Dezvăluirile unui șef de importantă instituție publică: I-am găsit la muncă cu narghileaua. „Făceau asta zilnic, într-un birou” 

Laurențiu Ungureanu
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Adrian Țuțuianu, președintele Autorităţii Electorale Permanente, mărturisește, într-un interviu pentru publicul HotNews, câteva lucruri care l-au șocat în instituția pe care o conduce și de care depinde unul dintre cele mai importante procese din viața societății: alegerile. El susține că le-a schimbat.  

  • Cum arată tactica concediilor neluate ca să fie plătite.
  • Câtă benzină se deconta lunar. 

HotNews: Domnule Țuțuianu, în cea mai recentă apariție publică a dumneavoastră într-o conferință de presă în care ați vorbit despre mai multe nereguli la nivelul Autorităţii Electorale Permanente. Ce s-a întâmplat de atunci?