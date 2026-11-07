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Actualitate

INTERVIU „Eu am scăpat, ei nu”. O regizoare din Marea Britanie, adoptată din „orfelinatele groazei”, și-a găsit familia biologică

Ștefania Gheorghe
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Regizoarea britanică Rachel Tâpârjan (37 de ani) s-a născut „Raluca” și primele luni din viață le-a petrecut într-un orfelinat din Brăila, unde ajunsese cu puțin timp înainte de căderea comunismului. 

  • Trecutul lui Rachel și drumul pentru a-și cunoaște rădăcinile sunt tema unui documentar regizat chiar de ea. 
  • „Something Familiar” are premiera în cinematografele din România săptămâna viitoare.
  • Într-un interviu acordat HotNews, Rachel Tâpârjan a vorbit despre documentar și despre povestea ei.
  • „Îmi place Rachel de la părinții mei adoptivi. Îmi place Tâpârjan de la familia mea biologică. Și e un amestec frumos din ceea ce sunt de fapt”. 

Totul a început când Mihaela, o româncă din Canada care a fost adoptată și ea din același orfelinat apelează la Rachel din încercarea de a-și găsi „rădăcinile”. 