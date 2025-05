INTERVIU Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, după dezbaterea de la Euronews: „E o diferență destul de mare între George Simion protestatarul și George Simion prezidenţiabilul”

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea crede că dezbaterea de la Euronews l-a portretizat pe George Simion drept „un om de stat”. El spune, într-un interviu acordat HotNews, că Nicuşor Dan a fost „cocoloşit” de jurnalişti, iar asta „nu-i face bine nici lui, nici nouă”. Piperea îl laudă pe Simion pentru calm, deşi „întrebările care i se puneau erau ostile, iar reacţiile contracandidatului său erau de-a dreptul enervante.”

Europarlamentarul Gheorghe Piperea susţine că a observat o evoluţie în comportamentul candidatului AUR la preşedinţia României: „e o diferenţă între George Simion protestatarul şi George Simion prezidenţiabilul”. Din punctul său de vedere, liderul AUR ar fi trebuit să înceapă chiar mai devreme să-şi „cizeleze” mesajul.

Despre Nicuşor Dan spune că este „toxic, nu e apt să fie preşedinte”, însă îi recunoaşte acestuia „independenţa”, „cariera în ONG-uri” şi faptul că a câştigat „de unul singur” Primăria Municipiului Bucureşti în 2020. El îi reproşează însă lui Dan faptul că sprijină prea mult Ucraina și că administrează o primărie cu datorii prea mari.

Avocatul Gheorghe Piperea / FOTO: Inquam Photos / George Călin

„Nicușor Dan a vorbit în clișee”

HotNews.ro: Dumneavoastră cine credeţi că a câştigat dezbaterea de la Euronews?

Gheorghe Piperea: Cred că sunt trei lucruri care l-au diferenţiat pe George Simion de Nicuşor Dan. În primul rând, George Simion a dat răspunsuri elaborate, concrete, la obiect de fiecare dată când a fost întrebat. Inclusiv la întrebările categoric orientate ideologic şi ostile. În timp ce domnul Nicușor Dan a dat răspunsuri clişeice și unele dintre ele cu totul și cu totul vagi. A folosit toate clișeele care s-au folosit până acuma în tabăra belicoșilor, cum le spun eu.

– Daţi-ne un exemplu, vă rugăm.

– Când a fost întrebat dacă Ucraina va fi ajutată până la final de România în războiul ăsta interminabil cu Rusia, a spus „Da, categoric, cum să nu, bineînțeles, mai departe”. Fără niciun fel de nuanță.

„Uniunea Europeană nu pare să aibă soluții”

– Păi, ce nuanţă ar fi trebuit?

– Ce nu știe domnul Nicușor Dan, care probabil că a învăţat pe dinafară aceste clișee, este că chiar la nivelul Uniunii Europene lucrurile încep să nuanţeze. Rezoluțiile care anul trecut erau foarte ferme despre susținerea Ucrainei până la victoria finală au început să se transforme în nuanțe și în declarații un pic diferite, mai ales în privința continuării războiului.

De la „până la victoria finală” s-a ajuns, în era actuală, chiar la nivelul Comisiei Europene, să se vorbească despre o „pace”. E adevărat, încă se mai folosește formula franceză a lui Macron, „pace prin forță”. Încă se mai folosește, dar nu toată lumea se gândește la chestiunea asta.

Temerile care au apărut în momentul de față sunt mult mai mari, pentru că s-a retras Trump din negociere și acum a rămas totul pe seama Uniunii Europene. Iar Uniunea Europeană nu pare să aibă soluții.

– Care ar fi al doilea punct de diferenţiere, după dumneavoastră?

– Când au fost puse întrebări concrete, cu solicitări de nume, de date, de cifre concrete, domnul Simion le-a dat. În timp ce domnul Nicușor Dan a folosit formule precum „Veți afla aceste lucruri de la autorități” sau „Aceste chestiuni sunt publice, pot fi cunoscute”.

– Vă referiți la numele donatorilor?

– E doar un lucru pe care l-a cerut dezbaterea. Oricum, atenție mare ce vă spun aici, în legislația noastră electorală este interzis să păstrezi numele donatorilor anonim, cu excepția cazului în care este vorba despre donații sub 50 euro în valoare. Dacă tu ai un donator, de exemplu, care a contribuit cu 120.000 euro, n-ai voie să faci anonimizarea acestui personaj.

„A spus că va face presiuni asupra procurorilor”

– Nicuşor Dan spune că i-a declarat la AEP şi că vor fi vizibili în declaraţia de avere…

– Tocmai, că nu sunt. A spus domnul Nicușor Dan că sunt oameni de afaceri pe care nu-i face publici și din rațiuni de păstrare a confidențialității și a datelor lor cu caracter personal. Așa ceva nu e permis în legislația electorală. Dar au fost şi alte exemple: care sunt datoriile pe care le-a creat domnul Simion cu procesele pe care le pierde pe bandă rulantă.

– Şi al treilea punct?

– Aici e vorba despre omisiuni ale dezbaterii, mai ales în cazul lui Nicuşor Dan. Nu s-a pus în discuție, de exemplu, o afirmație extraordinar de gravă în legătură cu influențarea justiției. Eu aș fi vrut să văd ce anume a vrut să spună domnul Nicușor. L-a luat gura pe dinainte, nu şi-a dat seama că face o mare gafă? În schimb, a dat o tuşă şi mai groasă: a spus că el va face presiuni asupra procurorilor. Din punctul acesta de vedere, nu pot să spun că dezbaterea a fost în favoarea lui Nicușor Dan.

„Domnul Simion nu și-ar fi permis niciodată să vorbească despre influența președintelui în justiție”

– Preşedintele poate prezida şedinţele CSM, poate să numească şefi la parchete şi la curţi de justiţie.

– Venind de la HotNews.ro treaba asta, chiar mă amuză. Dumneavoastră acceptați că există o influență în justiție a președintelui? N-ați înțeles deloc ce înseamnă rolul preşedintelui! Dacă aveţi timp să mă ascultaţi pe mine, vă explic eu! Conform Constituției și legilor, președintele poate numi şefi la parchete, la curţi şi să prezideze CSM. Dar asta e tot.

Sub nicio formă nu are voie, de exemplu, să le condiționeze să-i influențeze pe șefii aia de parchete, după ce i-a numit. Sub nicio formă nu are voie să meargă în CSM și să-i influențeze pe cei de acolo.

Ceea ce poate să facă este să încerce să medieze între stat și societate, ascultând nemulțumiri de la populație în legătură cu corupția, de exemplu. El, de asemenea, poate să se ducă și în Guvern și să le spună că este ceva în neregulă din perspectiva populației.

Sau poate să se ducă în Parlament, ca să se audă peste tot în țară că este o problemă cu corupția. Dacă dumneavoastră numiţi asta influenţă, atunci asta este, să fiţi sănătos! Părerea mea este că nu are nicio legătură cu ceea ce a vrut el să spună. Domnul Simion nu și-ar fi permis niciodată să vorbească despre influența președintelui în justiție și nu va face niciodată acest lucru.

„Faptul că se laudă că a scos Primăria din insolvență este o foarte mare ştire falsă”

– Unde credeţi că s-a descurcat mai bine Nicuşor Dan şi a fost mai slab George Simion?

– Cred că trebuie să porniţi de la premisele corecte. Nicușor Dan, până în momentul de față, a avut şansa să demonstreze ce poate, pentru că este primar general din 2020. În timp ce George Simion n-a avut niciodată o poziție de decizie în statul român. Așa că, dacă vreți o comparație între cei doi, este ca și când ați face o comparație între mere şi pere.

Ce-ar fi trebuit să facă mai bine Simion? Din perspectiva mea, ar fi trebuit să aibă o poziție fermă din punctul de vedere al candidaturii, încă de la momentul în care s-a văzut ce s-a întâmplat în alegerile din 24 noiembrie.

Să spună cu o lună-două mai devreme că are de gând să candideze, pentru că în felul acesta nu ar mai fi fost acele precipitări de evenimente care au dus la candidatura pe care și-a depus-o. Nu e o critică la candidatura, pentru că era cel mai îndreptăţit om din AUR să participe.

Sigur că ar fi putut, de asemenea, să se grăbească cu cizelarea mesajului. Se face chestiunea asta pas cu pas, treptat. E o diferență destul de mare între George Simion protestatarul și George Simion prezidenţiabilul.

În ce-l priveşte pe Nicuşor Dan, dacă vă uitați pe datoriile istorice ale Primăriei București, veți vedea că întotdeauna ele au depășit 60-65% din bugetul instituţiei.

Există o lege din 2006, Legea Finanțelor Publice Locale care spune că, atunci când o primărie, inclusiv Bucureștiul, depășește cu datoriile istorice 50%, atunci este în insolvență.

Faptul că se laudă că a scos Primăria din insolvență este o foarte mare ştire falsă. Nu e nimic real. Singurul lucru pe care l-a făcut a fost să rostogolească o parte din datoriile istorice. De asemenea a mințit în legătură cu foarte multele lucruri pe care le-ar fi făcut pentru sistemul de încălzire centralizată din București.

Chiar dacă sunteți de la Hotnews, care este o publicație ostilă total mie, trebuie totuși să vă aduceți aminte că eu am fost 4 ani de zile administratorul judiciar la RADET și cel care a făcut posibilă salvarea RADET sub nume de Termoenergetica. Deci ştiu despre ce vorbesc. Faptul că se laudă că a făcut nu știu câți kilometri de conductă este iarăși o știre falsă și se vede foarte clar că bucureștenii sunt atât de încântaţi că nu au apă caldă.

George Simion și Nicușor Dan, la dezbaterea prezidențială de la Euronews Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

„Chiar mă mir că a fost atât de calm”

– Vorbiţi despre imaginea prezidenţiabilului George Simion, diferită de cea a protestatarului George Simion. În urma dezbaterii Euronews, unii l-au văzut pe Simion ca un troll, în sensul că nu aştepta mereu sfârşitul întrebărilor sau al intervenţiilor contracandidatului…

– Eu nu am remarcat asta. Întrucât îl cunosc destul de bine pe Simion şi îl ştiu o persoană foarte vulcanică – în sensul bun al cuvântului –, chiar mă mir că a fost atât de calm. Pentru că întrebările care i se puneau erau ostile, iar reacţiile contracandidatului său erau de-a dreptul enervante. Eu, care sunt avocat şi ştiu să mă stăpânesc, cred că aş fi rezistat mai puţin acestei presiuni.

În George Simion, aseară, eu am văzut un bărbat de stat, eu am văzut un președinte. Văd evoluția asta de câteva luni de zile, fie direct, pentru că particip la discuțiile internaționale pe care le are, fie indirect, pentru că îl văd ca fiind un om care poate să stea drept în fața partenerilor din NATO și a partenerilor din UE, lucru pe care nu l-a făcut nimeni până în momentul de față. În orice caz, cu atât mai puțin Iohannis.

În schimb, domnul Nicușor Dan, pe care poți să-l apreciezi pentru independența lui, pentru faptul că, în mod independent, de unul singur, a câștigat o luptă în condițiile în care toată lumea era împotriva lui – în 2020. Şi poate fi lăudat pentru că şi-a făcut această carieră în ONG-uri – la un moment dat chiar am fost luptători pe aceeaşi baricadă. Dar asta este tot. S-a transformat în ceva urât, s-a transformat în ceva toxic, după părerea mea, nu este apt să fie președintele României.

„Președintele României, un bărbat de stat, trebuie să dea dovadă că rezistă unei astfel de presiuni”

– Întrebările ostile despre care vorbiți erau adresate, din ce ați simțit dumneavoastră, doar lui George Simion sau și lui Nicuşor Dan?

– Din ce am văzut, ce am reușit să văd, mie mi s-a părut că ostilitatea a fost 100% împotriva lui Simion, iar Simion a făcut față foarte bine. Ştiți, președintele României, un bărbat de stat, în primul rând trebuie să dea dovadă că rezistă unei astfel de presiuni. Că asta va face 5 ani de zile în calitate de președinte. Cocoloşirea lui Nicușor Dan, să ştiţi, nu-i face bine nici lui, dacă va câştiga, nici nouă. El ar fi trebuit să fie bombardat cu acelaşi stil ostil astfel încât să vedem dacă face faţă. Ştiţi ce zic?

„Adormitul domn Rădulescu”

– Dacă George Simion va fi preşedintele României, Gheorghe Piperea va fi la BNR sau la Ministerul Justiţiei?

– Cel puțin în momentul de față, nici una, nici alta. Pentru a putea să fiu eu ministru al Justiției trebuie două condiții îndeplinite: premierul să mă desemneze şi să accept şi eu. O propunere absolut onorantă, dar nu e o discuţie pentru acum.

Chestiunea cu BNR, deși este absolut onorantă pentru mine și deși aș putea să fac față, deocamdată, nu se pune. Există în momentul de față un guvernator etern al Băncii Naționale, domnul Isărescu, care mai are cel puțin 3 ani, dacă am calculat eu bine, din mandat. Nu se pune problema să fie schimbat, în orice caz, nu cu majoritatea parlamentară actuală.

Am văzut interviul pe care l-aţi publicat cu domnul Rădulescu, care este absolut jenant prin ce spune acolo. Dar dumneavoastră mi-aţi făcut notorietate gratuită şi vă mulţumesc pentru asta. Chiar şi domnului Rădulescu, adormitul domn Rădulescu, îi mulţumesc!