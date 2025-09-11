INTERVIU 19 drone rusești în Polonia: Încă din 2008, președintele Poloniei a anticipat că Putin va ataca Georgia, apoi Ucraina și apoi Polonia / Ce se poate întâmpla în continuare 

Poliția și armata evaluează daunele produse unei locuințe de căderea unei drone în localitatea Wyryki-Wola din Polonia, 10 septembrie 2025. Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP / Profimedia

„Suntem pregătiți ca escaladarea Moscovei să continue. Polonezii cunosc istoria, sunt foarte educați în acest sens și chiar și generația tânără este foarte patrioată”, spune într-un interviu pentru publicul HotNews analistul polonez Szymon Polewka, de la Institutul din Varșovia.

Expertul relatează publicului românesc un episod necunoscut la noi: președintele Poloniei din 2008, Lech Kaczynski, a spus că, după războiul din Georgia, Rusia nu se va opri și va continua cu Ucraina. Și a mai spus ceva: că, după Ucraina, va veni rândul Poloniei.

Imediat după apariția celor 19 drone, „am văzut și o dezinformare rusă la scară largă, care a pătruns în țară”.

În schimb, politicienii polonezi, indiferent dacă sunt conservatori sau liberali, au ales calea unității.

După incursiunea fără precedent a dronelor rusești în Polonia, atât opinia publică, cât și clasa politică anticipează că escaladarea rusească poate continua, a declarat pentru HotNews analistul Szymon Polewka, coordonator de programe la Institutul Varșovia, un think-tank polonez.

Autoritățile poloneze au cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO și încearcă să discute și poate să redefinească strategia Alianței.

„Rușii nu înțeleg decât limbajul războiului și limbajul acțiunii. Și asta este ceea ce noi, polonezii, știm și comunicăm aliaților noștri din NATO”, a spus analistul.

Szymon Polewka, analist. Foto: Institutul din Varșovia

Tensionați, dar nu surprinși

Incidentul, în timpul căruia mai multe drone rusești au fost vânate și doborâte deasupra Poloniei de avioanele NATO, a stârnit anxietate pe flancul de est și critici dure la adresa Moscovei din partea aliaților occidentali.

Societatea poloneză era însă oarecum pregătită pentru o astfel de provocare, a observat Polewka. Cazul a arătat, de asemenea, că clasa politică poloneză, altfel divizată, asemenea societății, a fost unită și a comunicat clar cu cetățenii, a spus Polewka.

Analistul a explicat, de asemenea, atitudinea generală a polonezilor cu privire la conflict, observând faptul că Polonia se află printre țările cu cea mai mare proporție de oameni pregătiți să apere țara. „Acest lucru este foarte înrădăcinat în istoria noastră, deoarece avem o experiență vastă în privința Rusiei”, a spus el.

Polonezii erau pregătiți pentru un astfel de incident

– HotNews: Incursiunea dronelor rusești în Polonia a generat temeri, inclusiv în România. Voiam să vă întreb cum a fost perceput incidentul în Polonia la nivelul societății.

– Szymon Polewka: Cred că important este faptul că incidentul s-a produs în mijlocul nopții, astfel că atunci când majoritatea oamenilor s-au trezit, problema era deja rezolvată.

Desigur, ar putea avea sens să ne uităm la regiunile estice ale țării, pentru că oamenii au primit alerte (pe telefoane).

Dar ideea este că, în ceea ce ne privește pe noi, polonezii, având în vedere războiul din Ucraina care se desfășoară chiar lângă granițele noastre, precum și escaladarea conflictului și incidentele care se intensifică pas cu pas, oamenii erau oarecum pregătiți pentru așa ceva.

Desigur, a fost relevant că acest incident s-a produs noaptea. Cred lucrurile ar fi stat altfel dacă s-ar fi întâmplat în timpul zilei.

„Când vine vorba de acest conflict, am văzut o unitate enormă”

– Cum ați evalua mesajul autorităților și măsurile pe care le-au luat imediat după incident?

– Totul a fost comunicat foarte bine, foarte clar. Și cel mai important lucru aici este că clasa politică și elita au dat dovadă de solidaritate, de unitate. Poate nu solidaritate, ci unitate este un cuvânt mai potrivit.

Pentru că, după cum probabil știți, și este cazul în toată lumea, în prezent suntem o societate divizată între două facțiuni, conservatori și liberali.

Dar când vine vorba de acest conflict, am văzut o unitate enormă în clasa elitelor și, de asemenea, o comunicare foarte clară în ceea ce privește populația.

Problema este că, împreună cu comunicările oficiale, care au fost transmise de ziare și televiziuni, am văzut și o dezinformare rusă la scară largă, care a pătruns în țară.

Dar mesajul (autorităților) a fost foarte clar.

Președintele Poloniei din 2008 a spus că Rusia va ataca Ucraina

– Care este acum percepția predominantă în Polonia cu privire la intențiile Rusiei în cazul acestui incident? Și ce crede Varșovia despre planurile Rusiei pentru viitor?

– Polonezii au o experiență istorică legată de Federația Rusă.

Având în vedere modul în care Rusia își implementează politica, știm că Rusia are o strategie de pregătire a războiului, o încercare de a-și stabili supremația sau controlul.

Știm că am avut mai întâi războiul din Georgia, apoi pe cel din Ucraina.

Chiar în 2008, în timpul președinției lui Lech Kaczynski, acesta a anticipat că, după războiul din Georgia, Rusia nu se va opri și va continua cu Ucraina. Și atunci a spus că, după Ucraina, va veni rândul Poloniei.

Această viziune politică are o istorie foarte lungă și a fost împărtășită atât de conservatori, cât și de liberali.

Așadar, ceea ce comunicăm alianței sau partenerilor noștri occidentali este că Rusia nu se va opri la Ucraina și că va încerca să-și impună noile reguli, testând NATO și Polonia cu acest tip de incursiuni.

Am văzut în trecut rachete care au intrat și pe teritoriul polonez. De asemenea, recent, au existat multe cazuri de incendieri cu motivație politică în țară, motivate în mare parte de Rusia.

Deci, atât opinia publică, cât și clasa politică sunt pregătite pentru faptul că escaladarea poate continua.

Dar singura modalitate prin care putem rezolva această situație este să cooperăm cu aliații noștri și asta încercăm să comunicăm, activând articolul 4 (din Tratatul NATO).

„Este foarte puțin probabil să existe un răspuns decisiv al NATO”

– Da, Polonia a invocat articolul 4. Și aș vrea să vă întreb: ce așteaptă Varșovia de la NATO și de la aliații săi în acest moment?

– Noi credem că este foarte probabil să se întâmple ceva în viitor. Și prin activarea acestui articol 4, cred că guvernul și autoritățile poloneze încearcă să discute și poate să re-definească strategia NATO.

Polonezii, în special analiștii și experții polonezi, susținem într-un fel luarea de măsuri împotriva atacului rusesc, împotriva Rusiei.

Dar, având în vedere contextul actual cu partenerii noștri occidentali, precum și recentele negocieri de pace care au avut loc în SUA, dar și situația din Orientul Mijlociu, este foarte puțin probabil să existe un răspuns decisiv al NATO.

Dar când vine vorba de experții și analiștii polonezi, aceștia cred că rușii nu înțeleg modul liberal de comunicare bazat pe tratate. Ei nu înțeleg decât limbajul războiului și limbajul acțiunii. Și asta este ceea ce noi, polonezii, știm și comunicăm aliaților noștri din NATO.

Faptele lui Trump îi interesează, nu declarațiile

– Mesajul lui Trump a fost puțin neclar, nu-i așa? Ce ar trebui să înțelegem din el?

– Bine, în ceea ce privește mesajul lui Trump, este un mod de comunicare foarte cunoscut al său.

Dar ceea ce ne interesează la Varșovia este declarația oficială a SUA și modul oficial de comunicare. Iar sprijinul și mesajul sunt foarte puternice, în sensul că SUA vor sprijini Varșovia și că nu vor retrage niciun sprijin militar din această țară, iar prezența militară a SUA va rămâne în Polonia.

Impactul recent al acestui lucru a fost vizita recentă a președintelui (Karol) Nawrocki la Washington, unde a fost întâmpinat cu optimism și cu o primire călduroasă din partea lui Donald Trump, precum și cu asigurarea că sprijinul SUA pentru Varșovia va continua.

Așadar, având în vedere acest lucru, aș interpreta acest mesaj ca fiind mai degrabă în avantajul Varșoviei.

„Este foarte greu să găsești în Polonia oameni care susțin Federația Rusă”

– Ce impact ar putea avea acest incident asupra politicii și opiniei publice în Polonia? Credeți că va schimba ceva?

– Ideea este că, așa cum spuneam, noi, în Polonia, suntem o națiune divizată în ceea ce privește politica, dar există un lucru care ne unește și acesta este securitatea. Și nu va exista nicio schimbare în această privință.

Când vine vorba de percepția publică, cred că nu există altă modalitate de a ne face și mai sceptici în privința Rusiei.

Cred că este foarte greu să găsești în Polonia oameni care susțin Federația Rusă. În timpul campaniei electorale prezidențiale am avut un candidat care era pro-rus, iar atitudinea societății față de el a arătat că societatea poloneză este foarte sceptică în privința Rusiei.

De ce sunt așa de mulți polonezi gata să își apere țara

– Ați spus că societatea era într-un fel pregătită pentru acest tip de incident și aș vrea să vă întreb dacă polonezii sunt, de asemenea, pregătiți să își apere țara.

– Probabil ați citit despre acest lucru, există astfel de sodaje în țările europene cu privire la ce proporție din populație este pregătită să apere țara și, în fiecare caz, când vine vorba de țările europene și Uniunea Europeană, Polonia se află printre țările cu cea mai mare proporție de oameni pregătiți să apere țara.

Acest lucru este foarte înrădăcinat în istoria noastră, deoarece, așa cum v-am spus, avem o experiență vastă în privința Rusiei și a vecinilor noștri.

Zona în care se află Polonia este importantă – suntem în centrul Europei și, de asemenea, nu avem o protecție naturală, în special din est și vest, și ne amintim că, de-a lungul istoriei, am fost invadați și atacați de mai multe ori.

Așa că noi, ca polonezi, avem această mentalitate că numai cu suveranitate deplină putem prospera și putem fi o națiune adevărată, iar acest lucru se întâmplă și atunci când politicienii promovează agenda legată de cheltuielile militare și au întotdeauna argumentul că fără o securitate adecvată nu putem continua să creștem ca națiune.

De asemenea, trăim încă într-o societate în care putem întâlni oameni care își amintesc de al Doilea Război Mondial, bunicii și părinții noștri își amintesc comunismul cu toate atrocitățile care ni s-au întâmplat.

Important este că atât guvernul polonez, cât și statul polonez în general, indiferent dacă la putere se află partidele liberale sau conservatoare, înțeleg importanța istoriei.

Polonezii cunosc istoria, sunt foarte educați în acest sens și chiar și generația tânără este foarte patrioată.

Cred că unul dintre factorii cheie ai succesului Poloniei, atât în ceea ce privește economia, cât și securitatea, este faptul că suntem o națiune foarte coezivă, iar acest lucru înseamnă că oamenii sunt implicați la fiecare pas al țării noastre.



De fiecare dată când ne confruntăm cu o astfel de amenințare, devenim mai uniți ca societate și cred că asta ne face și mai puternici.